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  • «Аякс» – «Войводина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2026

«Аякс» – «Войводина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2026

Вчера, 19:56
Аякс
30.07.2026, четверг, 21:00
Лига конференций, 2 раунд
4 : 1
Завершен
Войводина
44' Д. Классен 53' О. Глух 58' О. Глух 71' О. Глух
40' Д. Црномаркович
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
26
Мартен Пас
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
5
Овен Вейндал
ЛЗ
30
Аарон Боуман
ЦЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
6
Юри Регер
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
10
Оскар Глух
АП
18
Дэви Классен
(К) АП
11
Мика Годтс
ЛВ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Войводина
12
Dragan Rosić
ВР
23
Лукас Баррос
ЛЗ
26
Kornél Szűcs
ЦЗ
5
Джордже Црномаркович
ЦЗ
22
Лазар Николич
ПЗ
18
Негош Петрович
ЦП
35
Ифет Джаковац
ЦП
10
Деян Зукич
(К) АП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
27
Петар Сукачев
ЛФ
9
Алекса Вуканович
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Таньга
Аякс
52
Paul Reverson
ВР
22
Jesse Joeri Heerkens
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
15
Юри Бас
ЛЗ
24
Йорти Мокио
ЦЗ
3
Антон Гаеи
ПЗ
67
Mohamed Abdalla
ЦП
68
Abdellah Ouazane
ЦП
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЛВ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
7
Maher Carrizo
ЦФ
19
Don-Angelo Konadu
ЦФ
Войводина
71
Bogdan Bogdanović
ВР
1
Matija Gočmanac
ВР
4
Марко Полетанович
ЦЗ
16
Михай Бутян
ПЗ
11
Marko Mladenovic
ЦП
20
Dragan Kokanović
ЦП
7
Стефан Митрович
ЛВ
21
Milan Kolarević
ЦФ
55
Milutin Vidosavljević
ЦФ
99
Нардин Мулахусейнович
ЦФ
33
Vuk Boskan
ЦФ
25
Lazar Peranović
ЦФ
4-2-3-1
26
Пас
5
Вейндал
17
Блинд
30
Боуман
2
Роша
6
Регер
23
Бергейс
11
Годтс
18
Классен
10
Глух
9
Дольберг
4-2-2-2
12
22
Николич
26
5
Црномаркович
23
Баррос
18
Петрович
35
Джаковац
77
Ранджелович
10
Зукич
9
Вуканович
27
Сукачев
5
Вейндал
12
Энрике
12
Энрике
5
Вейндал
18
Классен
24
Мокио
24
Мокио
18
Классен
10
Глух
68
68
10
Глух
23
Бергейс
20
Эдвардсен
20
Эдвардсен
23
Бергейс
9
Дольберг
38
Леонардо
38
Леонардо
9
Дольберг
18
Петрович
4
Полетанович
4
Полетанович
18
Петрович
27
Сукачев
7
Митрович
7
Митрович
27
Сукачев
77
Ранджелович
21
21
77
Ранджелович
10
Зукич
55
55
10
Зукич
9
Вуканович
99
Мулахусейнович
99
Мулахусейнович
9
Вуканович
Остались в запасе
Аякс
Войводина
52
Paul Reverson
ВР
22
Jesse Joeri Heerkens
ВР
15
Юри Бас
ЛЗ
3
Антон Гаеи
ПЗ
67
Mohamed Abdalla
ЦП
7
Maher Carrizo
ЦФ
19
Don-Angelo Konadu
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
71
Bogdan Bogdanović
ВР
1
Matija Gočmanac
ВР
16
Михай Бутян
ПЗ
11
Marko Mladenovic
ЦП
20
Dragan Kokanović
ЦП
33
Vuk Boskan
ЦФ
25
Lazar Peranović
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Таньга
Остались в запасе
52
Paul Reverson
ВР
22
Jesse Joeri Heerkens
ВР
15
Юри Бас
ЛЗ
3
Антон Гаеи
ПЗ
67
Mohamed Abdalla
ЦП
7
Maher Carrizo
ЦФ
19
Don-Angelo Konadu
ЦФ
Остались в запасе
71
Bogdan Bogdanović
ВР
1
Matija Gočmanac
ВР
16
Михай Бутян
ПЗ
11
Marko Mladenovic
ЦП
20
Dragan Kokanović
ЦП
33
Vuk Boskan
ЦФ
25
Lazar Peranović
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Мирослав Таньга
Статистика матча Аякс - Войводина
2
Всего ударов по воротам
27
3
Удары в створ
11
2
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
8
2
Нарушения
9
18
Офсайды
1
0
Количество передач
662
268
Сейвы
1
7
Точность передач %
89
74
Удары мимо ворот
10
0
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
22
2
Удары из-за пределов штрафной
5
1

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Аякс» против «Войводина», 2 квалификационный раунд Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 июля в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аякс»«Войводина»

«Аякс» – «Войводина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Войводина Аякс
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