30.07.2026, четверг, 21:00
Лига конференций, 2 раунд
Лига конференций, 2 раунд
4 : 1
Завершен
Составы команд
Аякс
Аякс
4-2-3-1
26
Пас
5
Вейндал
17
Блинд
30
Боуман
2
Роша
6
Регер
23
Бергейс
11
Годтс
18
Классен
10
Глух
9
Дольберг
4-2-2-2
12
22
Николич
26
5
Црномаркович
23
Баррос
18
Петрович
35
Джаковац
77
Ранджелович
10
Зукич
9
Вуканович
27
Сукачев
5
Вейндал
12
Энрике
12
Энрике
5
Вейндал
18
Классен
24
Мокио
24
Мокио
18
Классен
10
Глух
68
68
10
Глух
23
Бергейс
20
Эдвардсен
20
Эдвардсен
23
Бергейс
9
Дольберг
38
Леонардо
38
Леонардо
9
Дольберг
18
Петрович
4
Полетанович
4
Полетанович
18
Петрович
27
Сукачев
7
Митрович
7
Митрович
27
Сукачев
77
Ранджелович
21
21
77
Ранджелович
10
Зукич
55
55
10
Зукич
9
Вуканович
99
Мулахусейнович
99
Мулахусейнович
9
Вуканович
Остались в запасе
Аякс
Войводина
52
Paul Reverson
ВР
22
Jesse Joeri Heerkens
ВР
15
Юри Бас
ЛЗ
3
Антон Гаеи
ПЗ
67
Mohamed Abdalla
ЦП
7
Maher Carrizo
ЦФ
19
Don-Angelo Konadu
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
71
Bogdan Bogdanović
ВР
1
Matija Gočmanac
ВР
16
Михай Бутян
ПЗ
11
Marko Mladenovic
ЦП
20
Dragan Kokanović
ЦП
33
Vuk Boskan
ЦФ
25
Lazar Peranović
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Таньга
Остались в запасе
52
Paul Reverson
ВР
22
Jesse Joeri Heerkens
ВР
15
Юри Бас
ЛЗ
3
Антон Гаеи
ПЗ
67
Mohamed Abdalla
ЦП
7
Maher Carrizo
ЦФ
19
Don-Angelo Konadu
ЦФ
Остались в запасе
71
Bogdan Bogdanović
ВР
1
Matija Gočmanac
ВР
16
Михай Бутян
ПЗ
11
Marko Mladenovic
ЦП
20
Dragan Kokanović
ЦП
33
Vuk Boskan
ЦФ
25
Lazar Peranović
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Мирослав Таньга
Статистика матча Аякс - Войводина
2
Всего ударов по воротам
27
3
Удары в створ
11
2
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
8
2
Нарушения
9
18
Офсайды
1
0
Количество передач
662
268
Сейвы
1
7
Точность передач %
89
74
Удары мимо ворот
10
0
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
22
2
Удары из-за пределов штрафной
5
1
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Аякс» против «Войводина», 2 квалификационный раунд Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 июля в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аякс» – «Войводина»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»