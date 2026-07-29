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«Аякс» – «Войводина»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027

29 июля 2026 10:10
Аякс - Войводина
30 июл. 2026, четверг 21:00 | Лига конференций, 2 раунд
Перейти в онлайн матча
1.85
Победа «Аякса» с форой (-2)
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Ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций между амстердамским «Аяксом» и сербской «Войводиной» пройдет 30 июля 2026 года в Амстердаме на стадионе «Йохан Кройфф Арена». Хозяева разгромили соперника в первом матче со счетом 4:1 и теперь имеют комфортное преимущество перед домашней игрой. «Аякс» подходит к ответной встрече в отличной форме – три победы подряд, забивает в восьми последних матчах и имеет надежную оборону (0.60 пропущенных в среднем за пять игр). «Войводина», напротив, пропускает в среднем 2.40 гола за последние пять матчей и после разгрома в первой встрече выглядит обреченной. Сможет ли сербский клуб реабилитироваться за поражение и навязать борьбу фавориту на его поле, или «Аякс» продолжит свое доминирование и оформит еще одну уверенную победу? Кто окажется сильнее в этом очевидно неравном противостоянии и почему ответный матч может стать формальностью?

Кто победит в матче

«Аякс» подходит к ответной игре с подавляющим преимуществом и в отличной форме. Команда побеждает в трех последних матчах, забивает в восьми последних встречах и в среднем за последние пять игр забивает 1.80 гола, пропуская всего 0.60. В первом матче амстердамский клуб разгромил «Войводину» на ее поле, показав полное превосходство как в атаке, так и в обороне. В очных встречах с этим соперником «Аякс» побеждает в трех последних матчах и забивает в каждом из них. Домашняя поддержка на «Йохан Кройфф Арене» должна помочь сохранить концентрацию, даже если тренерский штаб даст отдых лидерам. «Аякс» имеет преимущество в классе и текущей форме, а их защита редко пропускает, что делает их абсолютным фаворитом. Даже при минимальной активности они способны забить как минимум один-два гола, учитывая слабую оборону соперника.

«Войводина» после разгрома в первом матче находится в тяжелой психологической ситуации. Сербский клуб пропустил четыре мяча и показал слабость защиты, которая в среднем за последние пять игр пропускает 2.40 гола. В атаке команда действует неплохо – 1.40 гола в среднем за игру, и они забивают в трех последних матчах. Однако в гостях у «Войводины» дела обстоят хуже, и против организованной обороны соперника им будет крайне сложно забить даже один гол. В чемпионате Сербии команда недавно уступила «Црвене Звезде» (1:3), что подтвердило их уязвимость против топ-клубов. Гостям придется рисковать с первых минут, что откроет зоны для контратак хозяев. Отыграть три мяча в Амстердаме – задача нереальная, особенно против команды, которая забивает в каждом матче.

С учетом всех факторов победа «Аякса» с разницей как минимум в два мяча является безальтернативным исходом. Хозяева могут не играть на полную мощь, но их класс и домашняя поддержка должны позволить им уверенно победить, даже если они пропустят гол престижа. «Войводина» вряд ли сможет оказать серьезное сопротивление.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Аякс» уверенно доминирует, выиграв три последних матча у «Войводины» и стабильно забивая в этих встречах. Текущая форма «Аякса» (три победы подряд, 0.60 пропущенных) и слабость обороны «Войводины» (2.40 пропущенных) указывают на то, что хозяева должны уверенно победить и в ответной встрече. «Войводина» забивает регулярно, но их защита не справляется с атакующей мощью соперника.

Личные встречи
Побед - 4 (100%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 0 (0%)
12
Забитых мячей
3
3
В среднем за матч
0.75
4:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч
Лига конференций, 2 раунд
Аякс
4 : 1
30.07.2026
Войводина
Лига конференций, 2 раунд
Аякс
4 : 1
30.07.2026
Войводина
Лига конференций, 2 раунд
Войводина
1 : 4
23.07.2026
Аякс
Лига Европы, 2 раунд
Войводина
1 : 3
01.08.2024
Аякс
Лига Европы, 2 раунд
Аякс
1 : 0
25.07.2024
Войводина

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
26
Мартен Пас
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
5
Овен Вейндал
ЛЗ
30
Аарон Боуман
ЦЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
6
Юри Регер
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
10
Оскар Глух
АП
18
Дэви Классен
(К) АП
11
Мика Годтс
ЛВ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Войводина
12
Dragan Rosić
ВР
23
Лукас Баррос
ЛЗ
26
Kornél Szűcs
ЦЗ
5
Джордже Црномаркович
ЦЗ
22
Лазар Николич
ПЗ
18
Негош Петрович
ЦП
35
Ифет Джаковац
ЦП
10
Деян Зукич
(К) АП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
27
Петар Сукачев
ЛФ
9
Алекса Вуканович
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Таньга
Аякс
52
Paul Reverson
ВР
22
Jesse Joeri Heerkens
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
15
Юри Бас
ЛЗ
24
Йорти Мокио
ЦЗ
3
Антон Гаеи
ПЗ
67
Mohamed Abdalla
ЦП
68
Abdellah Ouazane
ЦП
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЛВ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
7
Maher Carrizo
ЦФ
19
Don-Angelo Konadu
ЦФ
Войводина
71
Bogdan Bogdanović
ВР
1
Matija Gočmanac
ВР
4
Марко Полетанович
ЦЗ
16
Михай Бутян
ПЗ
11
Marko Mladenovic
ЦП
20
Dragan Kokanović
ЦП
7
Стефан Митрович
ЛВ
21
Milan Kolarević
ЦФ
55
Milutin Vidosavljević
ЦФ
99
Нардин Мулахусейнович
ЦФ
33
Vuk Boskan
ЦФ
25
Lazar Peranović
ЦФ
4-2-3-1
26
Пас
5
Вейндал
17
Блинд
30
Боуман
2
Роша
6
Регер
23
Бергейс
11
Годтс
18
Классен
10
Глух
9
Дольберг
4-2-2-2
12
22
Николич
26
5
Црномаркович
23
Баррос
18
Петрович
35
Джаковац
77
Ранджелович
10
Зукич
9
Вуканович
27
Сукачев
5
Вейндал
12
Энрике
12
Энрике
5
Вейндал
18
Классен
24
Мокио
24
Мокио
18
Классен
10
Глух
68
68
10
Глух
23
Бергейс
20
Эдвардсен
20
Эдвардсен
23
Бергейс
9
Дольберг
38
Леонардо
38
Леонардо
9
Дольберг
18
Петрович
4
Полетанович
4
Полетанович
18
Петрович
27
Сукачев
7
Митрович
7
Митрович
27
Сукачев
77
Ранджелович
21
21
77
Ранджелович
10
Зукич
55
55
10
Зукич
9
Вуканович
99
Мулахусейнович
99
Мулахусейнович
9
Вуканович
Остались в запасе
Аякс
Войводина
52
Paul Reverson
ВР
22
Jesse Joeri Heerkens
ВР
15
Юри Бас
ЛЗ
3
Антон Гаеи
ПЗ
67
Mohamed Abdalla
ЦП
7
Maher Carrizo
ЦФ
19
Don-Angelo Konadu
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
71
Bogdan Bogdanović
ВР
1
Matija Gočmanac
ВР
16
Михай Бутян
ПЗ
11
Marko Mladenovic
ЦП
20
Dragan Kokanović
ЦП
33
Vuk Boskan
ЦФ
25
Lazar Peranović
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Таньга
Остались в запасе
52
Paul Reverson
ВР
22
Jesse Joeri Heerkens
ВР
15
Юри Бас
ЛЗ
3
Антон Гаеи
ПЗ
67
Mohamed Abdalla
ЦП
7
Maher Carrizo
ЦФ
19
Don-Angelo Konadu
ЦФ
Остались в запасе
71
Bogdan Bogdanović
ВР
1
Matija Gočmanac
ВР
16
Михай Бутян
ПЗ
11
Marko Mladenovic
ЦП
20
Dragan Kokanović
ЦП
33
Vuk Boskan
ЦФ
25
Lazar Peranović
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Мирослав Таньга

Прогноз на победителя

Мы ожидаем уверенной победы «Аякса» с разницей как минимум в два мяча, используя свою мощную атаку, надежную оборону и преимущество, добытое в первом матче. Оборона «Войводины» слишком уязвима, чтобы сдержать натиск хозяев, которые забивают практически в каждом матче. Ставка на победу «Аякса» с форой (-2) за 1.85выглядит оправданной – голландский гранд должен реализовать свое преимущество на «Йохан Кройфф Арене». Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го квалификационного раунда между «Аяксом» и «Войводиной» состоится 30 июля 2026 года в Амстердаме на стадионе «Йохан Кройфф Арена» и начнется в 21:00 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.

«Аякс» – «Войводина»: смотреть онлайн

1.85
Победа «Аякса» с форой (-2)
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Лига конференций Войводина Аякс
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