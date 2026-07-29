Ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций между амстердамским «Аяксом» и сербской «Войводиной» пройдет 30 июля 2026 года в Амстердаме на стадионе «Йохан Кройфф Арена». Хозяева разгромили соперника в первом матче со счетом 4:1 и теперь имеют комфортное преимущество перед домашней игрой. «Аякс» подходит к ответной встрече в отличной форме – три победы подряд, забивает в восьми последних матчах и имеет надежную оборону (0.60 пропущенных в среднем за пять игр). «Войводина», напротив, пропускает в среднем 2.40 гола за последние пять матчей и после разгрома в первой встрече выглядит обреченной. Сможет ли сербский клуб реабилитироваться за поражение и навязать борьбу фавориту на его поле, или «Аякс» продолжит свое доминирование и оформит еще одну уверенную победу? Кто окажется сильнее в этом очевидно неравном противостоянии и почему ответный матч может стать формальностью?

Кто победит в матче

«Аякс» подходит к ответной игре с подавляющим преимуществом и в отличной форме. Команда побеждает в трех последних матчах, забивает в восьми последних встречах и в среднем за последние пять игр забивает 1.80 гола, пропуская всего 0.60. В первом матче амстердамский клуб разгромил «Войводину» на ее поле, показав полное превосходство как в атаке, так и в обороне. В очных встречах с этим соперником «Аякс» побеждает в трех последних матчах и забивает в каждом из них. Домашняя поддержка на «Йохан Кройфф Арене» должна помочь сохранить концентрацию, даже если тренерский штаб даст отдых лидерам. «Аякс» имеет преимущество в классе и текущей форме, а их защита редко пропускает, что делает их абсолютным фаворитом. Даже при минимальной активности они способны забить как минимум один-два гола, учитывая слабую оборону соперника.

«Войводина» после разгрома в первом матче находится в тяжелой психологической ситуации. Сербский клуб пропустил четыре мяча и показал слабость защиты, которая в среднем за последние пять игр пропускает 2.40 гола. В атаке команда действует неплохо – 1.40 гола в среднем за игру, и они забивают в трех последних матчах. Однако в гостях у «Войводины» дела обстоят хуже, и против организованной обороны соперника им будет крайне сложно забить даже один гол. В чемпионате Сербии команда недавно уступила «Црвене Звезде» (1:3), что подтвердило их уязвимость против топ-клубов. Гостям придется рисковать с первых минут, что откроет зоны для контратак хозяев. Отыграть три мяча в Амстердаме – задача нереальная, особенно против команды, которая забивает в каждом матче.

С учетом всех факторов победа «Аякса» с разницей как минимум в два мяча является безальтернативным исходом. Хозяева могут не играть на полную мощь, но их класс и домашняя поддержка должны позволить им уверенно победить, даже если они пропустят гол престижа. «Войводина» вряд ли сможет оказать серьезное сопротивление.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Аякс» уверенно доминирует, выиграв три последних матча у «Войводины» и стабильно забивая в этих встречах. Текущая форма «Аякса» (три победы подряд, 0.60 пропущенных) и слабость обороны «Войводины» (2.40 пропущенных) указывают на то, что хозяева должны уверенно победить и в ответной встрече. «Войводина» забивает регулярно, но их защита не справляется с атакующей мощью соперника.

Прогноз на победителя

Мы ожидаем уверенной победы «Аякса» с разницей как минимум в два мяча, используя свою мощную атаку, надежную оборону и преимущество, добытое в первом матче. Оборона «Войводины» слишком уязвима, чтобы сдержать натиск хозяев, которые забивают практически в каждом матче. Ставка на победу «Аякса» с форой (-2) за 1.85выглядит оправданной – голландский гранд должен реализовать свое преимущество на «Йохан Кройфф Арене». Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го квалификационного раунда между «Аяксом» и «Войводиной» состоится 30 июля 2026 года в Амстердаме на стадионе «Йохан Кройфф Арена» и начнется в 21:00 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.