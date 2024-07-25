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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Аякс - Войводина
Аякс - Войводина: обзор матча 25 июля 2024
Аякс
25.07.2024, четверг, 21:30
Лига Европы, 2 раунд
1 : 0
Ответный матч – 3 : 1
Завершен
Войводина
86'
Б. ван ден Бомен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аякс - Войводина
ГОЛ! 1:0!
Б. ван ден Бомен
Пас отдал
М. Годтс
86'
Замена
Д. Банел
️️️️
К. Форбш
84'
79'
Замена
У. Николич
️️️️
Деле
79'
Замена
С. Корац
️️️️
Д. Црномаркович
Замена
Б. ван ден Бомен
️️️️
К. Тэйлор
74'
Замена
Д. Райкхофф
️️️️
Ч. Акпом
74'
71'
Замена
А. Вуканович
️️️️
М. Иванович
Замена
М. Годтс
️️️️
К. Расмуссен
62'
Замена
С. Бергейс
️️️️
К. Фитц-Джим
62'
Желтая карточка
К. Тэйлор
54'
Желтая карточка
Ч. Акпом
50'
Желтая карточка
Й. Хато
47'
47'
Желтая карточка
Н. Петрович
21'
Желтая карточка
Д. Црномаркович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
22
Ремко Пасвер
ВР
15
Юри Бас
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
6
Йосип Шутало
ЦЗ
9
Карлуш Форбш
ЛВ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
28
Киан Фитц-Джим
ЦП
7
Кристиан Расмуссен
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Войводина
25
Лазар Царевич
ВР
16
Михай Бутян
ЦЗ
28
Коллинс Сиченье
ЦЗ
5
Джордже Црномаркович
ЦЗ
11
Деле
ЛВ
4
Марко Полетанович
ЦП
18
Негош Петрович
ЦП
18
Вукан Савичевич
ЦП
23
Лукас Баррос
ЦФ
11
Caleb Sery
ЦФ
9
Михайло Иванович
ЦФ
8
Стефан Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Радослав Батак
Аякс
51
Чарли Сетфорд
ВР
1
Диант Рамай
ВР
18
Яков Медич
ЦЗ
3
Антон Гаеи
ПЗ
34
Джейдон Банел
ЛВ
22
Мика Годтс
ЛВ
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
14
Кристиан Хлинссон
АП
9
Джулиан Райкхофф
ЦФ
Войводина
12
Драган Росич
ВР
48
Сеид Корац
ЦЗ
22
Лазар Николич
ПЗ
72
Урош Николич
ЦП
8
Марко Величкович
ЦП
88
Igor Jeličić
ЦФ
49
Андрия Радулович
ЦФ
9
Алекса Вуканович
ЦФ
27
Петар Сукачев
ЦФ
4-3-1-2
22
Пасвер
15
Бас
21
Хато
6
Шутало
2
Ренш
14
Хендерсон
24
Тэйлор
28
Фитц-Джим
9
Форбш
29
Акпом
7
Расмуссен
3-3-1-4
25
Царевич
16
Бутян
28
Сиченье
5
Црномаркович
4
Полетанович
18
Петрович
18
Савичевич
11
Деле
8
Джорджевич
9
Иванович
11
23
Баррос
24
Тэйлор
8
ван ден Бомен
8
ван ден Бомен
24
Тэйлор
28
Фитц-Джим
23
Бергейс
23
Бергейс
28
Фитц-Джим
9
Форбш
34
Банел
34
Банел
9
Форбш
7
Расмуссен
22
Годтс
22
Годтс
7
Расмуссен
29
Акпом
9
Райкхофф
9
Райкхофф
29
Акпом
5
Црномаркович
48
Корац
48
Корац
5
Црномаркович
11
Деле
72
Николич
72
Николич
11
Деле
9
Иванович
9
Вуканович
9
Вуканович
9
Иванович
Остались в запасе
Аякс
Войводина
51
Чарли Сетфорд
ВР
1
Диант Рамай
ВР
18
Яков Медич
ЦЗ
3
Антон Гаеи
ПЗ
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
14
Кристиан Хлинссон
АП
Главный тренер
Франческо Фариоли
12
Драган Росич
ВР
22
Лазар Николич
ПЗ
8
Марко Величкович
ЦП
88
Igor Jeličić
ЦФ
49
Андрия Радулович
ЦФ
27
Петар Сукачев
ЦФ
Главный тренер
Радослав Батак
Остались в запасе
51
Чарли Сетфорд
ВР
1
Диант Рамай
ВР
18
Яков Медич
ЦЗ
3
Антон Гаеи
ПЗ
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
14
Кристиан Хлинссон
АП
Остались в запасе
12
Драган Росич
ВР
22
Лазар Николич
ПЗ
8
Марко Величкович
ЦП
88
Igor Jeličić
ЦФ
49
Андрия Радулович
ЦФ
27
Петар Сукачев
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Главный тренер
Радослав Батак
Статистика матча Аякс - Войводина
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
4 : 0
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Войводина
Сербия. Суперлига, 18 тур
Войводина
- : -
06.12.2026
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 17 тур
Радник
1 : 2
28.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 16 тур
Мачва
1 : 5
22.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 14 тур
ОФК
0 : 2
01.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 13 тур
Младост
1 : 1
24.10.2026
Войводина
Информация о матче
Главный судья:
Сесар Сото Градо
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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