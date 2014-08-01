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    Александр Селенков - статистика

    Тренер
    Имя Александр
    Отчество Николаевич
    Фамилия Селенков
    Гражданство Россия
    Дата рождения 23 марта 1972
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Зенит (мол) 30 13 12 5
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    01.08.2014 Арсенал Т (мол) 2 : 1 Зенит (мол)
    12.08.2014 Урал (мол) 1 : 2 Зенит (мол)
    15.08.2014 Зенит (мол) 3 : 2 Уфа (мол)
    22.08.2014 Зенит (мол) 1 : 1 Амкар (мол)
    31.08.2014 Локомотив (мол) 2 : 4 Зенит (мол)
    12.09.2014 Зенит (мол) 0 : 1 Динамо (мол)
    20.09.2014 Ростов (мол) 1 : 0 Зенит (мол)
    26.09.2014 Зенит (мол) 0 : 2 Спартак М (мол)
    17.10.2014 Краснодар (мол) 3 : 1 Зенит (мол)
    25.10.2014 Зенит (мол) 1 : 0 Мордовия (мол)
    31.10.2014 ЦСКА (мол) 1 : 0 Зенит (мол)
    07.11.2014 Зенит (мол) 3 : 2 Ахмат (мол)
    02.12.2014 Рубин (мол) 1 : 0 Зенит (мол)
    21.11.2014 Зенит (мол) 1 : 4 Академия Кубань
    29.11.2014 Мордовия (мол) 1 : 1 Зенит (мол)
    06.12.2014 Зенит (мол) 2 : 0 Краснодар (мол)
    06.03.2015 Зенит (мол) 2 : 2 Урал (мол)
    21.03.2015 Динамо (мол) 3 : 1 Зенит (мол)
    04.04.2015 Зенит (мол) 2 : 0 ЦСКА (мол)
    07.04.2015 Ахмат (мол) 1 : 1 Зенит (мол)
    11.04.2015 Зенит (мол) 2 : 1 Рубин (мол)
    18.04.2015 Академия Кубань 1 : 0 Зенит (мол)
    25.04.2015 Зенит (мол) 5 : 0 Арсенал Т (мол)
    01.05.2015 Спартак М (мол) 2 : 3 Зенит (мол)
    09.05.2015 Зенит (мол) 2 : 1 Ростов (мол)
    16.05.2015 Уфа (мол) 3 : 2 Зенит (мол)
    22.05.2015 Амкар (мол) 1 : 2 Зенит (мол)
    29.05.2015 Зенит (мол) 1 : 1 Локомотив (мол)
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