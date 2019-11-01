Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Игорь Симутенков

    Тренер
    Имя Игорь
    Отчество Витальевич
    Фамилия Симутенков
    Гражданство Россия
    Дата рождения 3 апреля 1973
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Зенит (мол) 25 14 7 4
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    29.07.2016 Зенит (мол) 2 : 1 Локомотив (мол)
    05.08.2016 Уфа (мол) 0 : 0 Зенит (мол)
    11.08.2016 Зенит (мол) 2 : 0 Ростов (мол)
    19.08.2016 Зенит (мол) 0 : 2 ЦСКА (мол)
    26.08.2016 Зенит (мол) 7 : 0 Амкар (мол)
    10.09.2016 Арсенал Т (мол) 0 : 3 Зенит (мол)
    18.09.2016 Зенит (мол) 6 : 0 Рубин (мол)
    24.09.2016 Анжи (мол) 3 : 0 Зенит (мол)
    01.10.2016 Зенит (мол) 3 : 0 Спартак М (мол)
    15.10.2016 Урал (мол) 3 : 3 Зенит (мол)
    23.10.2016 Зенит (мол) 1 : 0 Оренбург (мол)
    29.10.2016 Зенит (мол) 1 : 0 Томь (мол)
    05.11.2016 Ахмат (мол) 1 : 0 Зенит (мол)
    19.11.2016 Зенит (мол) 0 : 1 Кр. Советов (мол)
    26.11.2016 Краснодар (мол) 5 : 2 Зенит (мол)
    29.11.2016 Зенит (мол) 2 : 1 Уфа (мол)
    02.12.2016 Ростов (мол) 2 : 4 Зенит (мол)
    03.03.2017 ЦСКА (мол) 1 : 1 Зенит (мол)
    08.04.2017 Зенит (мол) 6 : 3 Анжи (мол)
    15.04.2017 Спартак М (мол) 2 : 1 Зенит (мол)
    21.04.2017 Зенит (мол) 2 : 0 Урал (мол)
    25.04.2017 Оренбург (мол) 1 : 1 Зенит (мол)
    12.05.2017 Кр. Советов (мол) 0 : 2 Зенит (мол)
    17.05.2017 Зенит (мол) 1 : 3 Краснодар (мол)
    30.04.2017 Томь (мол) 0 : 3 Зенит (мол)
    • Читайте нас: 
    11