Игорь Симутенков
Тренер
|Имя
|Игорь
|Отчество
|Витальевич
|Фамилия
|Симутенков
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|3 апреля 1973
|Имя
|Игорь
|Отчество
|Витальевич
|Фамилия
|Симутенков
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|3 апреля 1973
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Зенит (мол)
|25
|14
|7
|4
|Дата
|Матч
|29.07.2016
|Зенит (мол)
|2 : 1
|Локомотив (мол)
|05.08.2016
|Уфа (мол)
|0 : 0
|Зенит (мол)
|11.08.2016
|Зенит (мол)
|2 : 0
|Ростов (мол)
|19.08.2016
|Зенит (мол)
|0 : 2
|ЦСКА (мол)
|26.08.2016
|Зенит (мол)
|7 : 0
|Амкар (мол)
|10.09.2016
|Арсенал Т (мол)
|0 : 3
|Зенит (мол)
|18.09.2016
|Зенит (мол)
|6 : 0
|Рубин (мол)
|24.09.2016
|Анжи (мол)
|3 : 0
|Зенит (мол)
|01.10.2016
|Зенит (мол)
|3 : 0
|Спартак М (мол)
|15.10.2016
|Урал (мол)
|3 : 3
|Зенит (мол)
|23.10.2016
|Зенит (мол)
|1 : 0
|Оренбург (мол)
|29.10.2016
|Зенит (мол)
|1 : 0
|Томь (мол)
|05.11.2016
|Ахмат (мол)
|1 : 0
|Зенит (мол)
|19.11.2016
|Зенит (мол)
|0 : 1
|Кр. Советов (мол)
|26.11.2016
|Краснодар (мол)
|5 : 2
|Зенит (мол)
|29.11.2016
|Зенит (мол)
|2 : 1
|Уфа (мол)
|02.12.2016
|Ростов (мол)
|2 : 4
|Зенит (мол)
|03.03.2017
|ЦСКА (мол)
|1 : 1
|Зенит (мол)
|08.04.2017
|Зенит (мол)
|6 : 3
|Анжи (мол)
|15.04.2017
|Спартак М (мол)
|2 : 1
|Зенит (мол)
|21.04.2017
|Зенит (мол)
|2 : 0
|Урал (мол)
|25.04.2017
|Оренбург (мол)
|1 : 1
|Зенит (мол)
|12.05.2017
|Кр. Советов (мол)
|0 : 2
|Зенит (мол)
|17.05.2017
|Зенит (мол)
|1 : 3
|Краснодар (мол)
|30.04.2017
|Томь (мол)
|0 : 3
|Зенит (мол)