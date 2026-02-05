Бубнов – о тренере «Зенита»: «Спокойняк, какая функция – неизвестно, может, он там главный, а не Семак»

Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов, говоря об эмоциональности тренеров, высказался о помощнике главного тренера «Зенита» Игоре Симутенкове.
– Мне больше всего нравится Самусенков.
– Симутенков.
– Да. Спокойняк, какая функция – неизвестно. При любых тренерах. Игрок был высокого уровня.
Слушай, сделай с ним интервью, пускай ответит на твои вопросы. Я тоже подкину там вопросов.
Он вообще не мединый, ничего. Тишина полная.
– Ну, красавец же. Нет, а зачем отсвечивать?
– А ты знаешь, может быть, он там главный тренер, а не Семак. Семак, чуть что, сразу к нему, а он спокойняк сидит [смеется].
– Ну да, у него одна эмоция, вернее отсутствие эмоций на любое, что происходит.
– Слушай, это не ирония, я знаю его уровень. Больше того, я не ветеранском уровне раз с ним играл – вот такой парень [показывает большой палец вверх]. Но мне интересно, какую он там функцию выполняет [смеется].
– Может там вообще бразилец [Виллиам де Оливейра] главный тренер?
– Может быть, да. Ну, среди бразильцев – сто процентов.
- 52-летний Симутенков работает в «Зените» с 1 января 2010 года.
- Сергей Семак возглавляет петербургский клуб с лета 2018 года.
- Виллиам де Оливейра работает в «Зените» с января 2019 года.