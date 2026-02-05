Введите ваш ник на сайте
  Бубнов – о тренере «Зенита»: «Спокойняк, какая функция – неизвестно, может, он там главный, а не Семак»

Бубнов – о тренере «Зенита»: «Спокойняк, какая функция – неизвестно, может, он там главный, а не Семак»

Вчера, 12:35
12

Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов, говоря об эмоциональности тренеров, высказался о помощнике главного тренера «Зенита» Игоре Симутенкове.

– Мне больше всего нравится Самусенков.

– Симутенков.

– Да. Спокойняк, какая функция – неизвестно. При любых тренерах. Игрок был высокого уровня.

Слушай, сделай с ним интервью, пускай ответит на твои вопросы. Я тоже подкину там вопросов.

Он вообще не мединый, ничего. Тишина полная.

– Ну, красавец же. Нет, а зачем отсвечивать?

– А ты знаешь, может быть, он там главный тренер, а не Семак. Семак, чуть что, сразу к нему, а он спокойняк сидит [смеется].

– Ну да, у него одна эмоция, вернее отсутствие эмоций на любое, что происходит.

– Слушай, это не ирония, я знаю его уровень. Больше того, я не ветеранском уровне раз с ним играл – вот такой парень [показывает большой палец вверх]. Но мне интересно, какую он там функцию выполняет [смеется].

– Может там вообще бразилец [Виллиам де Оливейра] главный тренер?

– Может быть, да. Ну, среди бразильцев – сто процентов.

  • 52-летний Симутенков работает в «Зените» с 1 января 2010 года.
  • Сергей Семак возглавляет петербургский клуб с лета 2018 года.
  • Виллиам де Оливейра работает в «Зените» с января 2019 года.

Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей Симутенков Игорь Бубнов Александр
Бумбраш
1770284921
Заговоры,интриги,скандалы, расследования...
Ответить
Дубина
1770285306
Сереня ни при делах в общем))) ахахха!!! ЗПРФ....
Ответить
Литейный 4 (returned)
1770286048
Ага. Так просто 13 титулов в качестве теневого тренера Семак завоевал? И это не считая, что его 5 раз признавали Лучшим тренером года! Бредни Бубнова аккурат для недалёких умом почитателей хряков. Гыгыгы
Ответить
somn
1770295181
Бубнова понесло...
Ответить
vvv123
1770297204
В Зените хз кто управляет, отсюда и результат. Гнать надо ВСЕХ!
Ответить
