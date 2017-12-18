Бышовец считает, что причины неудач «Зенита» кроются в Манчини

Известный отечественный тренер Анатолий Бышовец считает, что не самая удачная игра «Зенита» в текущем сезоне связана с тем, что главный тренер Роберто Манчини не может создать подходящую атмосферу в команде, объединив игроков.

Напомним, «Зенит» делит второе место со «Спартаком» в турнирной таблице РФПЛ после 20-ти туров. Отставание от лидирующего «Локомотива» составляет восемь баллов.

– Почему Манчини так и не определил основной состав в ходе двух третей сезона? Сыгран 31 матч, основной состав у «Зенита» есть или нет?

– Думаю, что это самый сложный вопрос. Обстановка в команде, выход и уход Шатова с поля в Грозном… Причины в Манчини. Ему, похоже, не удается создать атмосферу в команде, объединить игроков. Это процесс очень сложный. У меня не вызывает вопросов квалификация Манчини, но решение проблемы, которая есть у «Зенита», требует не только времени (оно будет зимой). У Манчини прекрасные помощники, к которым я очень уважительно отношусь. Один из них работал у меня в московском «Динамо» (Симутенков), я его пригласил в юношеском возрасте. Тимощук был у меня в Донецке. Это игроки просто выдающиеся. Их опыт важен. Необходимо преломление того, что требует Манчини, и возможностей игроков. Для этого есть Тимощук и Симутенков.

Важнейший момент. Манчини иногда нужно отказаться от своих принципов. Хотя мне кажется, что у него есть некие догматические замашки игрока, любимца президента «Сампдории», любимца публики. Манчини, мягко говоря, мало прислушивается даже к хорошим замечаниям, конструктивной критике. Необходимо создание атмосферы в команде (адаптация легионеров, умение совместить их с россиянами). Надеюсь, что зимой у Манчини будет достаточно времени, чтобы сделать выводы. У «Зенита» есть хорошие возможности. Практически все российские футболисты команды – кандидаты в сборную.

– Обидно должно быть Шатову после обратной замены в Грозном.

– Я бы не стал говорить, что она обидна только для Шатова. Конечно, она бьет по самолюбию футболиста. Для усиления атаки в игре с «Ахматом», конечно, должен был выходить Полоз, а не Шатов. Тогда бы не было проблемы обратной замены. Но Манчини под конец матча решил перестроиться. Работая за рубежом, я сталкивался с тем, что мне трудно было оценить уровень команды, уровень игроков соперника. Нехватка информации иногда отражается на всех проблемах, с которыми сегодня столкнулся и Манчини.