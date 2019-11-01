Молодежное первенство. Гола Симутенкова не хватило «Зениту» для победы над ЦСКА

В 15 туре первенства молодежных команд РПЛ «Зенит» сыграл вничью с ЦСКА. Единственный гол у хозяев забил Вадим Симутенков, сын тренера основной команды и бывшего игрока сборной России Игоря Симутенкова.

Счет сравнял африканский форвард гостей Лассана Н’Диай. ЦСКА в таблице идет на третьем месте, «Зенит» – на седьмом.

Молодежное первенство РПЛ. 15-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва) – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Симутенков, 13; 1:1 – Н’Диай, 45.

Календарь молодежного первенства РПЛ

Турнирная таблица молодежного первенства РПЛ