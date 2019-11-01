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  • Молодежное первенство. Гола Симутенкова не хватило «Зениту» для победы над ЦСКА

Молодежное первенство. Гола Симутенкова не хватило «Зениту» для победы над ЦСКА

1 ноября 2019, 23:58
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В 15 туре первенства молодежных команд РПЛ «Зенит» сыграл вничью с ЦСКА. Единственный гол у хозяев забил Вадим Симутенков, сын тренера основной команды и бывшего игрока сборной России Игоря Симутенкова.

Счет сравнял африканский форвард гостей Лассана Н’Диай. ЦСКА в таблице идет на третьем месте, «Зенит» – на седьмом.

Молодежное первенство РПЛ. 15-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва) – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Симутенков, 13; 1:1 – Н’Диай, 45.

Календарь молодежного первенства РПЛ

Турнирная таблица молодежного первенства РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Россия. Молодежное первенство Зенит ЦСКА Зенит (мол) ЦСКА (мол) Симутенков Вадим Симутенков Игорь
Комментарии (1)
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starche
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