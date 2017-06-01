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Симутенков вошел в тренерский штаб «Зенита»

1 июня 2017, 10:15
6

Главный тренер молодежного состава «Зенита» Игорь Симутенков продолжит работу в качестве помощника главного тренера основного состава. Он присоединился к «Зениту» 1 января 2010 года. Вместе с тренерскими штабами Спаллетти и Виллаш-Боаша трижды выигрывал золотые медали чемпионата России и Кубок России.

В молодежном составе его заменит рекордсмен по числу матчей за сине-бело-голубых Анатолий Давыдов, который в четвертый раз в карьере приступит к работе с игроками этого возраста. Давыдов выступал за сине-бело-голубых с 1975 по 1988 год и в 1997-м; в качестве главного тренера «Зенита» в 1999-м он завоевал с командой Кубок России, а в 2009-м – бронзовые медали чемпионата.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Зенит (мол) Давыдов Анатолий Симутенков Игорь
Комментарии (6)
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Alex ostrov
1496301442
Ещё тренера не назначили а команда помощников уже в сборе!
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порт
1496302144
И это правильно.
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Gullit 76
1496306854
хорошая новость.
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Urry
1496312525
Главный переводчик
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Путник 13
1496341022
Хорошая новость..
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acer2003
1496353320
Манчини в курсе ?
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