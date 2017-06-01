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    Симутенков вошел в тренерский штаб «Зенита»

    Главный тренер молодежного состава «Зенита» Игорь Симутенков продолжит работу в качестве помощника главного тренера основного состава. Он присоединился к «Зениту» 1 января 2010 года. Вместе с тренерскими штабами Спаллетти и Виллаш-Боаша трижды выигрывал золотые медали чемпионата России и Кубок России.

    В молодежном составе его заменит рекордсмен по числу матчей за сине-бело-голубых Анатолий Давыдов, который в четвертый раз в карьере приступит к работе с игроками этого возраста. Давыдов выступал за сине-бело-голубых с 1975 по 1988 год и в 1997-м; в качестве главного тренера «Зенита» в 1999-м он завоевал с командой Кубок России, а в 2009-м – бронзовые медали чемпионата.

    Источник: ФК «Зенит»

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    01.06.2017 10:15
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 2 июня 2017, 00:42

      Манчини в курсе ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3173

      Путник 13 1 июня 2017, 21:17

      Хорошая новость..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +722

      Urry 1 июня 2017, 13:22

      Главный переводчик

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 1 июня 2017, 11:47

      хорошая новость.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6309

      порт 1 июня 2017, 10:29

      И это правильно.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov 1 июня 2017, 10:17

      Ещё тренера не назначили а команда помощников уже в сборе!

      1
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