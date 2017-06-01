Симутенков вошел в тренерский штаб «Зенита»

Главный тренер молодежного состава «Зенита» Игорь Симутенков продолжит работу в качестве помощника главного тренера основного состава. Он присоединился к «Зениту» 1 января 2010 года. Вместе с тренерскими штабами Спаллетти и Виллаш-Боаша трижды выигрывал золотые медали чемпионата России и Кубок России.

В молодежном составе его заменит рекордсмен по числу матчей за сине-бело-голубых Анатолий Давыдов, который в четвертый раз в карьере приступит к работе с игроками этого возраста. Давыдов выступал за сине-бело-голубых с 1975 по 1988 год и в 1997-м; в качестве главного тренера «Зенита» в 1999-м он завоевал с командой Кубок России, а в 2009-м – бронзовые медали чемпионата.