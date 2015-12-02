Симутенков: «Осенний отрезок чемпионата охарактеризовал бы со знаком «плюс»

Главный тренер «Зенита» (мол.) Игорь Симутенков остался недоволен последней игрой своей команды против «Уфы».

– Быстрый гол сыграл свою роль – после него мы долго не могли собраться. Вообще сегодняшняя игра по содержанию худшая из всех, которые мы сыграли в первой части чемпионата. Нам она не удалась во всем: мы проиграли в концентрации, были медленнее соперника. Спасибо ребятам за то, что они переломили ход игры во втором тайме, забили два мяча, но это все не отменяет качества игры.

– Места проведения сборов уже известны?

– Я так понимаю, что Турция у нас отпала, поэтому будем думать. Знающие люди сейчас этим занимаются. Есть предварительно несколько вариантов, но я не буду их называть, чтобы не быть голословным.

– Как охарактеризуете осенний отрезок чемпионата?

– Я бы охарактеризовал его со знаком «плюс» для команды: для группы, для раздевалки. Были хорошие игры, были и не совсем удачные моменты. Для нас каждая игра следующая – самое главное. Так и будем жить дальше, а что будет во второй половине сезоне – посмотрим.