В «Зените» сравнили Семака с тренером, который четыре раза выигрывал Лигу чемпионов

Тренер «Зенита» Игорь Симутенков сравнил Сергея Семака с Карло Анчелотти.

– Кто как тренер сильнее – молодой Анчелотти или Семак?

– Они во многом похожи. У обоих большая харизма, целеустремленность. Оба максимально поглощены работой.

– То есть можно поставить знак равенства?

– Думаю, да.

– Чему лично вы научились у Семака?

– Работать 24 часа в сутки, принимать решения не на эмоциях, а с холодной головой.

Симутенков играл под руководством Анчелотти в «Реджане» в 1995–1998 годах. Итальянский специалист – единственный тренер, который четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.