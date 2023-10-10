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  • В «Зените» сравнили Семака с тренером, который четыре раза выигрывал Лигу чемпионов

В «Зените» сравнили Семака с тренером, который четыре раза выигрывал Лигу чемпионов

10 октября 2023, 10:43
4

Тренер «Зенита» Игорь Симутенков сравнил Сергея Семака с Карло Анчелотти.

– Кто как тренер сильнее – молодой Анчелотти или Семак?

– Они во многом похожи. У обоих большая харизма, целеустремленность. Оба максимально поглощены работой.

– То есть можно поставить знак равенства?

– Думаю, да.

– Чему лично вы научились у Семака?

– Работать 24 часа в сутки, принимать решения не на эмоциях, а с холодной головой.

Симутенков играл под руководством Анчелотти в «Реджане» в 1995–1998 годах. Итальянский специалист – единственный тренер, который четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.

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Источник: Sport24
Зенит Реал Анчелотти Карло Семак Сергей Симутенков Игорь
Комментарии (4)
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lipatov32
1696923997
Ха-ха-ха! Сравнил куй с пальцем! Смешно!
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Ziklop
1696926181
Семак слабый тренер с бандой помощников! Еврокубки всё показывали! теперь и без еврокубков Семак плывёт в РПЛ по течению!
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Виктор-Самохвалов-vkontak
1696930479
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