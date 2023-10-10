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    • В «Зените» сравнили Семака с тренером, который четыре раза выигрывал Лигу чемпионов

    В «Зените» сравнили Семака с тренером, который четыре раза выигрывал Лигу чемпионов

    Тренер «Зенита» Игорь Симутенков сравнил Сергея Семака с Карло Анчелотти.

    – Кто как тренер сильнее – молодой Анчелотти или Семак?

    – Они во многом похожи. У обоих большая харизма, целеустремленность. Оба максимально поглощены работой.

    – То есть можно поставить знак равенства?

    – Думаю, да.

    – Чему лично вы научились у Семака?

    – Работать 24 часа в сутки, принимать решения не на эмоциях, а с холодной головой.

    Симутенков играл под руководством Анчелотти в «Реджане» в 1995–1998 годах. Итальянский специалист – единственный тренер, который четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 10:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5187

      Ziklop 18 минут назад

      Семак слабый тренер с бандой помощников! Еврокубки всё показывали!
      теперь и без еврокубков Семак плывёт в РПЛ по течению!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +594

      lipatov32 55 минут назад

      Ха-ха-ха!
      Сравнил куй с пальцем!
      Смешно!

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