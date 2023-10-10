В «Зените» сравнили Семака с тренером, который четыре раза выигрывал Лигу чемпионов

Семак слабый тренер с бандой помощников! Еврокубки всё показывали!
теперь и без еврокубков Семак плывёт в РПЛ по течению!
Тренер «Зенита» Игорь Симутенков сравнил Сергея Семака с Карло Анчелотти.
– Кто как тренер сильнее – молодой Анчелотти или Семак?
– Они во многом похожи. У обоих большая харизма, целеустремленность. Оба максимально поглощены работой.
– То есть можно поставить знак равенства?
– Думаю, да.
– Чему лично вы научились у Семака?
– Работать 24 часа в сутки, принимать решения не на эмоциях, а с холодной головой.
Симутенков играл под руководством Анчелотти в «Реджане» в 1995–1998 годах. Итальянский специалист – единственный тренер, который четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.