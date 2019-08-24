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    Симутенков будет руководить «Зенитом» в матче с «Уфой»

    Игорь Симутенков будет исполняющим обязанности главного тренера «Зенита» в матче 7-го тура РПЛ против «Уфы».

    Главный тренер петербургской команды Сергей Семак дисквалифицирован. КДК РФС отстранил российского специалиста на две игры (одна – условно) за оскорбительные высказывания в адрес арбитра Алексея Матюнина после встречи с «Ахматом» (0:0).

    • «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, «Уфа» занимает 11-е место.
    • «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча.

    Семак после игры с «Ахматом» назвал судей козлами. Это попало в телетрансляцию

    Семак пропустит ближайший матч с «Уфой» из-за дисквалификации

    Источник: ТАСС

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    24.08.2019 16:11
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