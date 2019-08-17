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    Семак после игры с «Ахматом» назвал судей козлами. Это попало в телетрансляцию

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча шестого тура РПЛ против «Ахмата» (0:0) предостерег своего помощника от беседы с судейской бригадой. Ее возглавлял москвич Алексей Матюнин.

    Семак сказал помощнику: «Не надо с этими козлами разговаривать». Эпизод попал в телетрансляцию.

    Почему у «Зенита» отобрали голы? Как Ракицкого не удалили за две карточки? Показываем на скриншотах

    Источник: Твиттер «СВЕТОЧ»

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    17.08.2019 23:16
    Комментарии52
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      Рейтинг: +7

      gorhez 29 минут назад

      Если делаете ставки -> black-bet.ru

      -3
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      Рейтинг: +7127

      parevg > gorhez 5 минут назад

      Гори в аду, спаммер долбанный.

      0
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      Рейтинг: +589

      DMитрий 36 минут назад

      Все что сегодня произошло, очередной раз доказывает, что VAR просто необходим и как можно скорее. И наверное, данная система фиксации даст дорогу более молодым и честным судьям, избавив нас от пид0ров в обличии..., ну все сами знаете кого!

      1
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      Рейтинг: +2078

      uBaH_ 46 минут назад

      Походу и тут штрафом обойдется, а в нормальных футбольных лигах это дисквалификация на матча 3

      1
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      Рейтинг: +529

      Ганнибал Лектор 53 минуты назад

      Чтоб так достать Богданыча... этож умудриться надо

      4
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      Рейтинг: +2431

      пряник929 54 минуты назад

      Матюнин еще тот фрукт.....Каждый матч с его судейством Арсенал проигрывал, как бывший обиженный игрок Арсенала он мстит тулякам. .. а вот за что он Зенит опустил, вопрос к егорке и прокуратуре....

      0
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      Рейтинг: +589

      DMитрий > пряник929 1 минуту назад

      Как бы теперь его Зенит не опустил. Так тихо, мирно, без шума. Был судья, судил РПЛ, а потом нервы сдали и всё такое, скатился до ПФЛ. Сейчас все кому не лень пишут что газпром всё купил и все судьи благоволят Зениту. А вот теперь действительно захотелось, чтобы газовики власть применили и как в известном мультике про Вини Пуха, у Матюнина в заднем месте произошло: как замечательно входит и выходит, входит и выходит! Чтобы его жопу раздолбали до размеров того глиняного горшка из мультика! Чтобы туда су.а, футбольный мяч заходил!

      0
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      Рейтинг: +4351

      GoldPlayFIFARus9 1 час назад

      Ну во 1-х, это он сказал не им в лицо и не на камеру, а в пылу эмоций и своему ассистенту.
      А во 2-х, и что, он не прав? Отменили 2 чистых гола, не назначили пенальти за игру рукой. Не давал ЖК за бесконечные затяжки времени, карточки вообще наобум раздавал и туда и сюда. В конце стычка произошла на 91:30 примерно, они на газоне валялись до 94:30 и тут же свисток. Алё, а 3 минуты ты куда дел?
      Это не то что неуд, это единица и отстранение на какой-нибудь срок, с очищением через ФНЛ

      5
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      Рейтинг: +1837

      Ubuntu 1 час назад

      Красная ни за что, два чистых гола отменены не справедливо
      В каждом туре судейских скандалы, это уже стало обыденностью

      2
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      Рейтинг: +259

      FCTB > Ubuntu 7 минут назад

      Таким судьям даже любительские лиги нельзя доверять судить.

      0
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      Рейтинг: +454

      Сергей Каспийский 1 час назад

      В Европе уже женщины судят самые ответственные матчи, а у нас у всех только одно на уме - "судью купили". Может нужно судей из Европы приглашать судить наш чемпионат, а то за отечество стыдно?

      1
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      Рейтинг: +7127

      parevg > Сергей Каспийский 7 минут назад

      Было уже, приглашали на топовые матчи, и евро арбитры точно так-же чудили.
      Или Вы считаете что там судьи не ошибаются??? Они тоже люди, и судейские скандалы, это всемирная проблема, поэтому ВАР и изобрели...

      0
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      Рейтинг: +4760

      BRO_football 1 час назад

      У Ахмата не за что удалили игрока, а у Зенита не засчитали 2 гола. А Уциев всё-таки коснулся коленом за стопу Ерохина, но на красную карточку эпизод не тянет. В любом случае судейское решение неверное и пострадали обе стороны. Тут подкупом и не пахнет. Судья просто мудак. И как после такого не назвать его козлом в микрофон?
      А все мои предыдущие комментарии на эту тему не совсем точные и были написаны на эмоциях. Прошу прощения, если это кому-нибудь вообще нужно.

      5
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      Рейтинг: +1054

      knikos > BRO_football 1 час назад

      Да за дело у Ахмата удалили игрока . Фол БЫЛ !!! Последней надежды !

      -1
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      ...
      Рейтинг: +1855

      shurik45 > knikos 36 минут назад

      Не удивлюсь ,если завтра отменят красную карточку Уцыеву. Пить надо меньше,а на мир смотреть ширше!))

      1
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      ...
      Рейтинг: +2559

      Gek Dement > shurik45 29 минут назад

      Если отменят красную пусть и отмену гола тогда отменят, чтобы быть последовательными...

      2
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      Рейтинг: +1855

      shurik45 > Gek Dement 28 минут назад

      Да, в этом моменте чистый гол ) VAR необходим ,как водух,в каждом матче РПЛ!

      2
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      Рейтинг: +2559

      Gek Dement > shurik45 19 минут назад

      Вообще этот момент всю игру и сломал. Оставь судья команды в полных составах и засчитай гол, скандала бы не было даже при таком же исходе матча.

      1
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      Рейтинг: +1224

      Ден 781 1 час назад

      Я посмотрел обзор, 2 год конечно можно как то поспорить, пообсуждать...но 1 год, это вообще судья отмочил...

      2
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