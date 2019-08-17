Семак после игры с «Ахматом» назвал судей козлами. Это попало в телетрансляцию

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча шестого тура РПЛ против «Ахмата» (0:0) предостерег своего помощника от беседы с судейской бригадой. Ее возглавлял москвич Алексей Матюнин.
Семак сказал помощнику: «Не надо с этими козлами разговаривать». Эпизод попал в телетрансляцию.
- После игры о судействе высказался Артем Дзюба.
- Свою точку зрения высказал и Денис Глушаков.
- Семаку судейство «не понравилось абсолютно».
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— СВЕТОЧ (@AnatoByshovets) August 17, 2019
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