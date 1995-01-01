Глушаков – о судействе: «Давайте не будем говорить про позор. Мы играли в меньшинстве. Двоих-троих надо было удалить, чтобы было хорошо?»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков после матча шестого тура РПЛ против «Ахмата» (0:0) прокомментировал судейство. С седьмой минуты чеченцы играли в меньшинстве.

– Артем Дзюба сказал, что судейство сегодня – позор.

– Ну, конечно, позор. А то, что мы в меньшинстве, у нас игрока удаляют, а Смольникова не удаляют, и желтые карточки им не показывают, когда люди катятся двумя ногами… Это не позор? Мы молчим, ничего не говорим.

Давайте не будем говорить про позор. Мы и так играли в меньшинстве. Надо было двоих-троих удалить, чтобы было хорошо?