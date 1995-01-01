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    Глушаков – о судействе: «Давайте не будем говорить про позор. Мы играли в меньшинстве. Двоих-троих надо было удалить, чтобы было хорошо?»

    Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков после матча шестого тура РПЛ против «Ахмата» (0:0) прокомментировал судейство. С седьмой минуты чеченцы играли в меньшинстве.

    – Артем Дзюба сказал, что судейство сегодня – позор.

    – Ну, конечно, позор. А то, что мы в меньшинстве, у нас игрока удаляют, а Смольникова не удаляют, и желтые карточки им не показывают, когда люди катятся двумя ногами… Это не позор? Мы молчим, ничего не говорим.

    Давайте не будем говорить про позор. Мы и так играли в меньшинстве. Надо было двоих-троих удалить, чтобы было хорошо?

    • «Зенит», несмотря на ничью, возглавил таблицу.
    • Следующий соперник – «Уфа».
    • «Ахмат» в РПЛ идет десятым.

    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 22:18
    Комментарии3
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      Рейтинг: +4346

      GoldPlayFIFARus9 31 минуту назад

      Нет, достаточно бы было, если хотя бы один из 2-х чистых голов засчитали. А левое удаление можете забрать с собой

      4
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      Рейтинг: +119

      СвинкаСправедливости > GoldPlayFIFARus9 24 минуты назад

      Моменты сложные. За оффсайд больше Дзюбу благодарите! Это он там выбегал из вне игры в сторону защитника.

      0
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      Рейтинг: +203

      ДЖУZ > GoldPlayFIFARus9 21 минуту назад

      Следующий раз удалим 3 игрока, сделаем красную дорожку к воротам, да ещё попросим чтоб вам купили Месси и Рональдо, тогда наверно вы будете довольны

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