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    «Зенит» в матче с «Ахматом» остался в большинстве на седьмой минуте

    В эти секунды проходит матч шестого тура РПЛ между «Зенитом» и «Ахматом». На седьмой минуте действующие чемпионы остались в большинстве.

    Прямую красную карточку получил защитник гостей Ризван Уциев. Он нарушил правила на полузащитнике Александре Ерохине. «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Санкт-Петербурге.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • Команда Сергея Семака в этом сезоне ни разу не проигрывала.
    • «Ахмат» в таблице идет 11-м.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии77
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      Рейтинг: +1184

      Derzkiy1 6 минут назад

      РПЛ в Газпром переименовать уже можно , а бомжы уже подарками воспользоваться не могут ...

      2
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      Рейтинг: +6692

      ufos73 9 минут назад

      6! туров подряд судьи дают пеньки или КК... Бомжей конечно не тащат это случайность ))))

      4
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      ...
      Рейтинг: +44

      Napkoman > ufos73 2 минуты назад

      Вообще, судейство в России, это отдельная история!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2679

      AtticusFinch 13 минут назад

      Ахмат красавцы-держитесь!!!интрига в Чемпионате будет!

      3
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      Рейтинг: +455

      Ивантеевец 14 минут назад

      Долго думал, чтобы такое язвительное написать в адрес Зенита, судейства в его пользу постоянное, но понял что лишнее будет. Лига Чемпионов все расставит по своим местам. Там и у судей глаза там где надо, и уровень оппонентов повыше ахматовского. Единственный клуб из всех кому искренне желаю провала в Европе. Зажрались, господа ленинградцы, а жаль...

      1
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      Рейтинг: +10525

      sssrspartak > Ивантеевец 10 минут назад

      нет!в еврокубках что бы наши все выигрывали!но в россии как раньше!честного футбола и честной борьбы!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16718

      VVM1964 > Ивантеевец 5 минут назад

      Так газпром и там спонсор )))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1989

      Павелий > Ивантеевец 3 минуты назад

      Если бы они были как настоящие ленинградцы, то отказались бы от Газпрома. Настоящие ленинградцы болели за Зенит, который был крепким середняком лиги. Но не более того. Живу в Питере 17 лет, знаю многих болельщиков, которые с приходом Газпрома только плюются.

      0
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      Рейтинг: +665

      19element87 15 минут назад

      Мдэ... это худший матч в смысле судейства, причём обе команды попадают)))

      2
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      Рейтинг: +11412

      slavutiq70 17 минут назад

      Комментаторы добивают,,,,видно сразу что канал принадлежит Газпрому,,,

      2
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      Рейтинг: +3591

      sochi-2013 25 минут назад

      Более логично было бы написать, что Ахмат остался в меньшинстве, но заплатят же за упоминание на первом месте Зенита, хоть и получился заголовок тупым.

      1
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      Рейтинг: +11

      Фанат05 29 минут назад

      Ну и смысл, что судью купили??? Все равно деревянный Зенит выиграть в большинстве не могут...

      1
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      Рейтинг: +20351

      gol_kak_sokol 42 минуты назад

      Чем больше немытые воняют о том, что судьи помогают Спартаку, тем становится заметней, что это просто прикрытие наглому безнаказанному судейскому вытаскиванию бездарного синита за уши.

      7
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      Рейтинг: +392

      KPCCSPB > gol_kak_sokol 30 минут назад

      Засохни, нелепый

      -2
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      Рейтинг: +36333

      ROSTOV SUPER > gol_kak_sokol 28 минут назад

      Ну ты придумал - " немытые " , тут весь словесный понос послушаешь , так не поймешь кто мытый , а кто нет !

      2
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      Рейтинг: +10525

      sssrspartak > KPCCSPB 25 минут назад

      тебе с ноги по рылу вмазать?засохни и исчезни бездарь!!модераторы в полный бан его!вроде все нормально спорим ,беседуем!появилась бездарь и ..!короче пошел вон!!!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +594

      CSKA57 43 минуты назад

      Да, непрофессионализм судейского корпуса зашкаливает. Один не удаляет по делу, второй показывает красную ни за что... Нахрена такие судьи вообще нужны?

      3
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