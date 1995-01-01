«Зенит» в матче с «Ахматом» остался в большинстве на седьмой минуте

В эти секунды проходит матч шестого тура РПЛ между «Зенитом» и «Ахматом». На седьмой минуте действующие чемпионы остались в большинстве.

Прямую красную карточку получил защитник гостей Ризван Уциев. Он нарушил правила на полузащитнике Александре Ерохине. «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Санкт-Петербурге.