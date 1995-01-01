Дзюба – о судействе: «Что это вообще было? Позор. Сейчас послушаем фантазера Егорова»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба выступил с речью после матча шестого тура РПЛ против «Ахмата» (0:0). С седьмой минуты действующие чемпионы играли в большинстве.

«Как это возможно? На одном матче у нас VAR, на другом — нет. Алексей Матюнин — герой матча. Что это вообще было? Будем сейчас опять Александра Егорова (глава департамента судейства и инспектирования РФС – прим. «Бомбардир») слушать? Стартовал чемпионат, все играют хорошо, кроме судей. Им прибавлять надо всем. Все фолы трактуют по-разному: здесь жeлтую, тут не жeлтую. Чистая красная, а у него какие-то сомнения.

Такое судейство — это позор. Мы сами виноваты, что не вскрыли оборону, вопросов нет. Но игроки валяются по 15 минут, вратарь выбивает по 20 минут. Он ему даже жeлтую не показал. Сейчас послушаем фантазeра Егорова», – сказал Дзюба.