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    Дзюба – о судействе: «Что это вообще было? Позор. Сейчас послушаем фантазера Егорова»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба выступил с речью после матча шестого тура РПЛ против «Ахмата» (0:0). С седьмой минуты действующие чемпионы играли в большинстве.

    «Как это возможно? На одном матче у нас VAR, на другом — нет. Алексей Матюнин — герой матча. Что это вообще было? Будем сейчас опять Александра Егорова (глава департамента судейства и инспектирования РФС – прим. «Бомбардир») слушать? Стартовал чемпионат, все играют хорошо, кроме судей. Им прибавлять надо всем. Все фолы трактуют по-разному: здесь жeлтую, тут не жeлтую. Чистая красная, а у него какие-то сомнения.

    Такое судейство — это позор. Мы сами виноваты, что не вскрыли оборону, вопросов нет. Но игроки валяются по 15 минут, вратарь выбивает по 20 минут. Он ему даже жeлтую не показал. Сейчас послушаем фантазeра Егорова», – сказал Дзюба.

    • «Зенит», несмотря на ничью, возглавил таблицу.
    • Следующий соперник – «Уфа».
    • «Ахмат» в РПЛ идет десятым.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 21:34
    Комментарии74
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      Рейтинг: +31939

      portero 3 минуты назад

      Джюьа тебя себя сегодня вывели из равновесия, просто перетолкали , а в низу ты дерево, блин до прострела не дотянулся поздно сложился.

      0
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      Рейтинг: +31939

      portero > portero 2 минуты назад

      хотя эти судьи могли и еще гол отменить.

      0
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      Рейтинг: +368

      DemSerg 6 минут назад

      Игрочишка кококо

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3144

      dinar7777dinar 16 минут назад

      Что плачет дзюба ? Нырял весь матч . Красная левая . 2 гола отменили - чистые оффсайды так что не плачьте зенитки . Ничего женит в большинстве больше создать не смогли . Артемка скоро лч вылетите как всегда . В том году от аутсайдера ла лиги в ле вылетели а тут из группы в лч в лучшем случае 4 место )))))))))

      4
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      ...
      Рейтинг: +519

      Ганнибал Лектор > dinar7777dinar 2 минуты назад

      А в худшем случае какое? Там всего 4 места, умник. Берега то терять может не стоит? Зенит за последние 10 лет - самый успешный российский клуб в еврокубках. Так что вылетите и тому подобное расскажи другим.

      0
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      Рейтинг: +13832

      DOCTOR PENALTY 20 минут назад

      "Судья позорная....", ну а дальше текст вы все знаете.

      2
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      Рейтинг: +519

      Ганнибал Лектор 22 минуты назад

      Позор - это сегодняшний матч Зенита. Ригони, Азмун, сантос, Ерохин... Чудовищный, ужасающий коэффициент брака. Кошмар! А Матюнин да, матч запорол. Не надо было удалять Уциева. Но гол Азмуна зря не засчитал. Сами виноваты

      4
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      Рейтинг: +265

      АндрейФКСМ 22 минуты назад

      Полено вообще оборзел. Играть научись

      3
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      Рейтинг: +12

      Сибирь За Зенит 26 минут назад

      Видимо судья забыл что играют не в Грозном. Зенит этот матч ну никак не мог выиграть.
      Отменили 2 чистых гола, если бы забили 3-й, то и 3-й бы гол отменили. Про руку в штрафной грозненцев я думаю даже упоминать не стоит. С судьи видимо ставочка горела

      -1
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      ...
      Рейтинг: +3144

      dinar7777dinar > Сибирь За Зенит 24 минуты назад

      Ахахахааха.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +56

      More_and_More 26 минут назад

      Зазнался Артемка. Схватит дисквалу на 5 матчей за оскорбление судьи, что-то мне подсказывает

      4
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      Рейтинг: +119

      СвинкаСправедливости 28 минут назад

      Не знаю, всё как обычно, видимо сегодня гандикапа не хватило прост.

      1
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      Рейтинг: +2969

      momwig_ 28 минут назад

      Недоплатили судье, только одну липовую красную дал. Зажииают лидера российского футбола - ну не может нормальный гранд ввигрывать когда у соперника всего на одного меньше. Давно пора ввести правило, по которому соперник Зенита выходит всемером. Тогда логичное удаление в первые 10 минут даёт гранду реальные шансы. Ну, можно и исключение сделать - для Оренбурга и Сочи. Рубин в принципе тоже в курсе, кто у нас в стране гранд.. Остальных надо воспиывать, прав Артемий Шлюба!

      6
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      Рейтинг: +3144

      dinar7777dinar > momwig_ 26 минут назад

      Для левого пеньки Матюнин не успел смску получить с поступлением бабла .

      2
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