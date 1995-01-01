Семак: «Судейство Матюнина не понравилось абсолютно. Ригони забил чистый гол»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак провел пресс-конференцию после матча шестого тура РПЛ против «Ахмата» (0:0). С седьмой минуты действующие чемпионы играли в большинстве.

«Алексею Матюнину нужно посмотреть на моменты. Мне не понравилось абсолютно, болельщики выразили свое мнение после игры. Мы должны думать о своей игре. Эмилиано Ригони забил чистый гол. Моменты были у Сердара Азмуна и Артема Дзюбы, но не сумели забить», – сказал Семак.