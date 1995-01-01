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    Семак: «Судейство Матюнина не понравилось абсолютно. Ригони забил чистый гол»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак провел пресс-конференцию после матча шестого тура РПЛ против «Ахмата» (0:0). С седьмой минуты действующие чемпионы играли в большинстве.

    «Алексею Матюнину нужно посмотреть на моменты. Мне не понравилось абсолютно, болельщики выразили свое мнение после игры. Мы должны думать о своей игре. Эмилиано Ригони забил чистый гол. Моменты были у Сердара Азмуна и Артема Дзюбы, но не сумели забить», – сказал Семак.

    • «Зенит», несмотря на ничью, возглавил таблицу.
    • Следующий соперник – «Уфа».
    • «Ахмат» в РПЛ идет десятым.

    Источник: Sports.ru

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