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    Семак пропустит ближайший матч с «Уфой» из-за дисквалификации

    Контрольно-дисциплинарный комитет РФС вынес решение по главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку. Специалист после матча шестого тура РПЛ против «Ахмата» (0:0) назвал судей козлами.

    «Проступок совершен, он носит тяжелый характер, это оскорбление официальных лиц матча. С учетом извинений и личного присутствия Семака наказание следующее: за оскорбительное поведение в отношении официальных лиц матча дисквалифицировать Семака на два матча чемпионата.

    При этом на один матч реально, на один — условно. И оштрафовать на 100 тысяч рублей. Испытательный срок до конца сезона», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

    • По словам главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова, Семак извинился перед судьями.
    • Таким образом, тренер пропустит ближайший матч РПЛ против «Уфы».
    • «Зенит» лидирует в таблице.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.08.2019 18:30
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +610

      Врундель 21 августа 2019, 22:26

      А кричать и оскорблять судью на хач-арене по громкой связи можно было, как оказалось...Л-логика

      1
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 21 августа 2019, 21:20

      Нельзя у нас правду сказать, назвать вещи своими именами. Ушло время правды в прошлое и вернется-ли - неизвестно!

      0
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      Рейтинг: +1588

      Artemka444 21 августа 2019, 21:02

      а почему за выкрики в микрофон не наказывают???

      5
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      Рейтинг: +837

      eleng > Artemka444 21 августа 2019, 21:26

      Наказывают, вон "уволили" и, скорее всего наградили))), правда подставного.

      0
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      Рейтинг: +1390

      DemSerg > Artemka444 22 августа 2019, 00:20

      Выкрикнул бы тренер - наказали бы тоже. Не извращайте факты.

      1
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      Рейтинг: +456

      Завулон new new 21 августа 2019, 20:43

      Еще не когда слово козы да ещё сказанное не лично в лицо не стоило 100тр.
      Что называется учитесь зарабатывать деньги.
      зы.козлы это мягко сказано.

      2
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 21 августа 2019, 20:16

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Семак пропустит ближайший матч с «Уфой».
      Зенит потерпел первое поражение в сезоне от не дочерней команды!

      -4
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 21 августа 2019, 20:09

      эта судейская мор...да испортила матч, настроение 44 тыс. зрителям и ему ничего? а разве "козёл" это оскорбление или мы уже все живем по понятиям?! вот цирк шапито блин!!!!

      6
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      Рейтинг: +126

      ilich_16 21 августа 2019, 19:44

      А судьи молодцы.... Бесит идиотизм!!! Причём он везде!!!

      1
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 21 августа 2019, 19:36

      За два матча дисквалификации, можно было бы и п, е, д, е, р, а, с, т, м, и их назвать, а так обидел животных...

      5
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 21 августа 2019, 19:32

      Очень умно - подслушать чужой разговор и вынести наказание за слова, используемые в этом разговоре.

      4
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      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 21 августа 2019, 19:28

      А дзюбинье? Нет?

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