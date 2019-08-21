Семак пропустит ближайший матч с «Уфой» из-за дисквалификации

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС вынес решение по главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку. Специалист после матча шестого тура РПЛ против «Ахмата» (0:0) назвал судей козлами.

«Проступок совершен, он носит тяжелый характер, это оскорбление официальных лиц матча. С учетом извинений и личного присутствия Семака наказание следующее: за оскорбительное поведение в отношении официальных лиц матча дисквалифицировать Семака на два матча чемпионата.

При этом на один матч реально, на один — условно. И оштрафовать на 100 тысяч рублей. Испытательный срок до конца сезона», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.