Семак пропустит ближайший матч с «Уфой» из-за дисквалификации

А кричать и оскорблять судью на хач-арене по громкой связи можно было, как оказалось...Л-логика
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС вынес решение по главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку. Специалист после матча шестого тура РПЛ против «Ахмата» (0:0) назвал судей козлами.
«Проступок совершен, он носит тяжелый характер, это оскорбление официальных лиц матча. С учетом извинений и личного присутствия Семака наказание следующее: за оскорбительное поведение в отношении официальных лиц матча дисквалифицировать Семака на два матча чемпионата.
При этом на один матч реально, на один — условно. И оштрафовать на 100 тысяч рублей. Испытательный срок до конца сезона», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.
- По словам главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова, Семак извинился перед судьями.
- Таким образом, тренер пропустит ближайший матч РПЛ против «Уфы».
- «Зенит» лидирует в таблице.