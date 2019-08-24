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    Тренер «Зенита» Симутенков: «Сказалось отсутствие Семака. Мы сыграли ниже своих возможностей»

    Тренер «Зенита» Игорь Симутенков прокомментировал исход матча седьмого тура РПЛ против «Уфы» (0:1). Действующие чемпионы вторую игру подряд не забивают.

    «Сегодня мы сыграли ниже своих возможностей. «Уфу» — с заслуженной победой. Дождались своего момента и использовали — вот и всe. Конечно, сказалось отсутствие Сергея Семака. Присутствие главного тренера у бровки всегда влияет на команду», – сказал Симутенков в эфире телеканала «Матч Премьер».

    • «Зенит» утратил лидерство в РПЛ по потерянным очкам.
    • Следующий соперник – «Спартак».
    • В сентябре зенитовцы стартуют в групповом этапе Лиги чемпионов.

    Источник: «Чемпионат»

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    24.08.2019 19:22
    Комментарии6
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      Рейтинг: +544

      sined1951 8 часов назад

      Идиотские слова. Что этот тренер делает в Зените?

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      Рейтинг: +10350

      Garrincha58 9 часов назад

      разогнать всю эту семаковскую пис....братию посмотрим как через неделю вас свинки пепы на цурюк намотают вместе с тренеришкой у бровки

      1
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      Рейтинг: +288

      Иван Петров 1986 10 часов назад

      Вы что без главного в сортир сходить не сможете?

      1
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      Рейтинг: +1760

      zritelx > Иван Петров 1986 9 часов назад

      Смешно конечно, Бесков в Спартаке в свое время на трибуне сидел и сотовых не было.

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      Рейтинг: +288

      Иван Петров 1986 > zritelx 9 часов назад

      Придуряются - продули и ищут оправдания.

      1
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      Рейтинг: +1119

      Фан666 10 часов назад

      Ну да семак бы прямо вот помог дзюбе бегать лучше. Просрали и просрали чего оправдываться

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