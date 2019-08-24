Тренер «Зенита» Симутенков: «Сказалось отсутствие Семака. Мы сыграли ниже своих возможностей»

Тренер «Зенита» Игорь Симутенков прокомментировал исход матча седьмого тура РПЛ против «Уфы» (0:1). Действующие чемпионы вторую игру подряд не забивают.

«Сегодня мы сыграли ниже своих возможностей. «Уфу» — с заслуженной победой. Дождались своего момента и использовали — вот и всe. Конечно, сказалось отсутствие Сергея Семака. Присутствие главного тренера у бровки всегда влияет на команду», – сказал Симутенков в эфире телеканала «Матч Премьер».