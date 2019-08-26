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Судьи
Главный судья:
Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)
Материалы

Уфа - Зенит

24.08.2019, Суббота, 16:30 мск Уфа, стадион Нефтяник Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 7 тур Уфа - Зенит
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
19 тур
10 марта, воскресенье 16:30 Зенит 2:1 Уфа
5 тур
26 августа, воскресенье 16:30 Уфа 0:2 Зенит
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
24 тур
1 апреля, воскресенье 16:30 Уфа 1:2 Зенит
10 тур
18 сентября, понедельник 20:00 Зенит 3:0 Уфа
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
16 тур
30 ноября, среда 19:30 Зенит 2:0 Уфа
2 тур
6 августа, суббота 17:00 Уфа 0:0 Зенит
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
18 тур
3 декабря, четверг 19:00 Зенит 1:1 Уфа
4 тур
9 августа, воскресенье 16:00 Уфа 0:1 Зенит
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
28 тур
17 мая, воскресенье 16:00 Уфа 1:1 Зенит
4 тур
16 августа, суббота 20:00 Зенит 1:0 Уфа
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 22 6 2 65:18 +47 72
2. Локомотив 30 16 9 5 41:29 +12 57
3. Краснодар 30 14 10 6 49:30 +19 52
4. ЦСКА 30 14 8 8 43:29 +14 50
5. Ростов 30 12 9 9 45:50 -5 45
6. Динамо М 30 11 8 11 27:30 -3 41
7. Спартак М 30 11 6 13 35:33 +2 39
8. Арсенал Т 30 11 5 14 37:41 -4 38
9. Уфа 30 8 14 8 22:24 -2 38
10. Рубин 30 8 11 11 18:28 -10 35
11. Урал 30 9 8 13 36:53 -17 35
12. Сочи 30 8 9 13 40:39 +1 33
13. Ахмат 30 7 10 13 27:46 -19 31
14. Тамбов 30 9 4 17 37:41 -4 31
15. Крылья Советов 30 8 7 15 33:40 -7 31
16. Оренбург 30 7 6 17 28:52 -24 27
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    Рейтинг: +46

    Evgenn200 24 августа 2019, 22:58

    позорище!!! Я не смотрел , не получилось. Уфа!? Это край

    3
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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 24 августа 2019, 18:54

    Вот это новость, неожиданно Зенит покатился. Уфа убила Зенит.

    2
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    Рейтинг: +2655

    swot1205 24 августа 2019, 18:47

    красаучеги, дали по жопе мешкам

    6
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    Рейтинг: +583

    MURAD F. A. 24 августа 2019, 18:29

    красавцы Уфа. Поздравляю!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    4
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    Рейтинг: +951

    matvei_72 24 августа 2019, 18:29

    Зенит сегодня-унылое говно...У Уфы Табидзе , а у Зенита полное говнидзе...

    4
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    Рейтинг: +213

    renepjd 24 августа 2019, 18:22

    Интересно, кто теперь виноват? Судья норм судил, время тянуть не давал

    8
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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar > renepjd 24 августа 2019, 18:27

    Отскок зенита . Судья норм добавил времени . Ровно столько сколько надо было чтоб зенит забил . Бравооо газпром .

    2
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    Рейтинг: +929

    Rabinovi_ch > dinar7777dinar 24 августа 2019, 18:28

    Какой отскок? Зенит проиграл...
    Если ненавидишь Зенит, то хотяб в маразм то не уходи...

    5
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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar > Rabinovi_ch 24 августа 2019, 18:29

    Так отменили есть справедливость .

    0
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    Рейтинг: +586

    Ёжик в тумане 24 августа 2019, 18:16

    Даниил Фомин молодец так держать !Даёшь ещё гол!!!

    0
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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar 24 августа 2019, 18:10

    Днище газпромовское летит

    2
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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar 24 августа 2019, 17:52

    Зенит днище

    3
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    Рейтинг: +586

    Ёжик в тумане 24 августа 2019, 17:35

    Пусть хоть кто то Зенит обует!!!Евсеев вперёд!Ростов обули и Зенит сможете!

    2
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