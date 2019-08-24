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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Уфа - Зенит
Уфа - Зенит: обзор матча 24 августа 2019
Уфа
24.08.2019, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 7 тур
1 : 0
Завершен
Зенит
79'
Д. Фомин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Зенит
90'
Желтая карточка
Я. Ракицкий
87'
Желтая карточка
Б. Иванович
Замена
П. Аликин
️️️️
Д. Табидзе
85'
83'
Замена
Ю. Жирков
️️️️
И. Смольников
ГОЛ! 1:0!
Д. Фомин
Пас отдал
Л. Бизяк
79'
Желтая карточка
А. Беленов
76'
70'
Замена
А. Сутормин
️️️️
Э. Ригони
Замена
О. Тилль
️️️️
Д. Емельянов
66'
63'
Замена
Д. Кузяев
️️️️
А. Ерохин
Желтая карточка
К. Карп
53'
Желтая карточка
Д. Фомин
52'
46'
Желтая карточка
А. Ерохин
35'
Желтая карточка
М. Оздоев
Замена
Л. Бизяк
️️️️
А. Козлов
26'
Травма
А. Козлов
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
5
Боян Йокич
ЛАЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПАЗ
74
Даниил Фомин
ОП
55
Кэтэлин Карп
ОП
99
Данила Емельянов
ЦП
99
Николай Гиоргобиани
АП
32
Андрей Козлов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Зенит
99
Андрей Лунев
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
20
Сердар Азмун
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
16
Юрий Шафинский
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
50
Артем Голубев
ЦП
18
Оливье Тилль
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
77
Ловро Бизяк
ЦФ
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
38
Леон Мусаев
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
3-4-1-1-1
31
Беленов
5
Табидзе
15
Пуцко
24
Неделчару
5
Йокич
74
Фомин
55
Карп
33
Сухов
99
Емельянов
99
Гиоргобиани
32
Козлов
4-1-1-2-2
99
Лунев
8
Смольников
44
Ракицкий
20
Иванович
3
Дуглас Сантос
5
Барриос
21
Оздоев
24
Ригони
21
Ерохин
22
Дзюба
20
Азмун
5
Табидзе
3
Аликин
3
Аликин
5
Табидзе
99
Емельянов
18
Тилль
18
Тилль
99
Емельянов
32
Козлов
77
Бизяк
77
Бизяк
32
Козлов
8
Смольников
18
Жирков
18
Жирков
8
Смольников
24
Ригони
11
Сутормин
11
Сутормин
24
Ригони
21
Ерохин
14
Кузяев
14
Кузяев
21
Ерохин
Остались в запасе
Уфа
Зенит
57
Вячеслав Кротов
АП
40
Алексей Чернов
ВР
16
Юрий Шафинский
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
50
Артем Голубев
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
Главный тренер
Вадим Евсеев
41
Михаил Кержаков
ВР
32
Миха Мевля
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
38
Леон Мусаев
ЦП
21
Роберт Мак
ЛВ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
57
Вячеслав Кротов
АП
40
Алексей Чернов
ВР
16
Юрий Шафинский
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
50
Артем Голубев
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
32
Миха Мевля
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
38
Леон Мусаев
ЦП
21
Роберт Мак
ЛВ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Уфа - Зенит
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Нефтяник
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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