Низелик будет помогать Семаку в «Зените», Симутенков и Тимощук могут покинуть команду

Во вторник вечером Сергей Семак официально может возглавить «Зенит». Также названы имена ассистентов, которые будут ему помогать в Санкт-Петербурге.

В тренерский штаб питерцев войдет Александр Низелик, который ранее работал в «Зените» при Лучано Спаллетти, а в последнее время помогавший Семаку в «Уфе».

Нынешний тренер «Зенита» Игорь Симутенков готов остаться в команде, если ему будет предложен новый контракт – действующее соглашение специалиста с клубом заканчивается 31 мая. Перспективы еще одного помощника – Анатолия Тимощука, тренера вратарей Михаила Бирюкова и тренеров по физподготовке Ивана Карминати и Андреа Сканавино пока остаются неясными.