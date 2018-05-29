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  • Низелик будет помогать Семаку в «Зените», Симутенков и Тимощук могут покинуть команду

Низелик будет помогать Семаку в «Зените», Симутенков и Тимощук могут покинуть команду

29 мая 2018, 08:06
20

Во вторник вечером Сергей Семак официально может возглавить «Зенит». Также названы имена ассистентов, которые будут ему помогать в Санкт-Петербурге.

В тренерский штаб питерцев войдет Александр Низелик, который ранее работал в «Зените» при Лучано Спаллетти, а в последнее время помогавший Семаку в «Уфе».

Нынешний тренер «Зенита» Игорь Симутенков готов остаться в команде, если ему будет предложен новый контракт – действующее соглашение специалиста с клубом заканчивается 31 мая. Перспективы еще одного помощника – Анатолия Тимощука, тренера вратарей Михаила Бирюкова и тренеров по физподготовке Ивана Карминати и Андреа Сканавино пока остаются неясными.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Тимощук Анатолий Бирюков Михаил Семак Сергей Симутенков Игорь
Комментарии (20)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Flame2045
1527573331
удачи Семаку!
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val-berezko
1527576411
Удачи и полная поддержка!
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BigFanFCRV
1527576698
Ожидали кого-то более именитого. Не потянет Семак, при всем уважении к нему. Это будет первая отставка в РФПЛ в следующем сезоне 100%.
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Мары
1527577285
В принципе все перечисленные друг с другом знакомы, а штат в Питере как известно, резиновый.Так что Семаку поддержка обеспечена. Удачи.
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Вомбат
1527581213
Не уверен, что с Тимощуком Семак сработается. Хоть первая жена Анатолия -активистка Руха- с ним развелась из-за того, что он работает на "клятых москалей", от своих слов, сказанных в украинский телевизор (про "наших героев" и "забугорных террористов") Тимощук никогда не отказывался. Вряд ли Тимощук, имея такие убеждения, лично заинтересован в укреплении российской футбольной команды. Наверняка он просто работает ради больших газовых денег. А вот Семаку такой подход вряд ли близок, он энтузиаст. Отметим также, что Семак гражданин России, хотя с гражданином Украины Тимощуком они вообще-то на минуточку земляки.
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zigbert
1527581845
Тренерский штаб - прерогатива Семака, ему и отвечать за команду.
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Полная Канистра
1527588821
правильно лишний хлам и мусор на помойку уже загажено всё
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юрий николаевич
1527592792
наконец-то нац.достояние разродилось нормальным тренером,ну хоть смотреть можно будет на футбол в исполнении Зенита а не выступление кошельков на поле.
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Zubo
1527595455
Вакханалия клевещущих социопатов которым Бомбардир оказывает поддержку продолжается, Бомбардир потворствует разжиганию розни и ненависти не обращая внимания на клевету, оскорбления, ложь , грязь и не забанивает голоса разжигающие ненависть вместо этого банят тех кто против , разгул толпы видимо главная цель ресурса
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baddy
1527610997
Симутенков шлак полный как игроком был, так и тренер никакой. Семак звёзд не тренировал, а там такие Зюпы будут посылать его со схемами. А под конец «тренеришкой» назовёт.
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