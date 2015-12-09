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    • Симутенков: «Спаллетти вернется к тренерской работе в январе 2016 года»

    Симутенков: «Спаллетти вернется к тренерской работе в январе 2016 года»

    Старший тренер молодежного состава «Зенита» Игорь Симутенков поделился своим мнением об информации о том, что бывший главный тренер сине-бело-голубых Лучано Спаллетти в ближайшее время может возглавить «Рому».

    «Это слухи. Когда будет конкретика, тогда можно будет о чем-то говорить. Уверен, что Лучано вернется в январе 2016 года», – сказал Симутенков.

    Спаллетти работал в «Зените» с 2009 по 2014 год. За это время итальянский специалист дважды выиграл с командой чемпионат России, а также стал обладателем Кубка и Суперкубка страны.

    Источник: Р-Спорт

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    09.12.2015 20:47
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    Комментарии (2)
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    Ortaped79
    1449684845
    не плохой тренер выжили из зенита из-за пары говнюков которые в других клубах опять ....ёй занимаются
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    ologreds
    1694996626
    numo451447
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