Симутенков: «Спаллетти вернется к тренерской работе в январе 2016 года»

Старший тренер молодежного состава «Зенита» Игорь Симутенков поделился своим мнением об информации о том, что бывший главный тренер сине-бело-голубых Лучано Спаллетти в ближайшее время может возглавить «Рому».

«Это слухи. Когда будет конкретика, тогда можно будет о чем-то говорить. Уверен, что Лучано вернется в январе 2016 года», – сказал Симутенков.

Спаллетти работал в «Зените» с 2009 по 2014 год. За это время итальянский специалист дважды выиграл с командой чемпионат России, а также стал обладателем Кубка и Суперкубка страны.