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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Амкар (мол) - Томь (мол)
Амкар (мол) - Томь (мол): обзор матча 09 сентября 2016
Амкар (мол)
09.09.2016, пятница, 12:30
Россия. Молодежное первенство, 6 тур
3 : 2
Завершен
Томь (мол)
25'
В. Чухланцев
77'
Р. Гусейнов
78'
А. Гооге
30'
К. Погребняк
54'
К. Погребняк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар (мол) - Томь (мол)
90'
+1
Замена
А. Огарев
️️️️
Д. Большунов
ГОЛ! 3:2!
А. Гооге
78'
ГОЛ! 2:2!
Р. Гусейнов
77'
74'
Желтая карточка
А. Соболев
Замена
А. Мелехов
️️️️
Г. Бурков
74'
Желтая карточка
Р. Гусейнов
73'
Замена
Н. Ромащенко
️️️️
И. Черенчиков
69'
68'
Замена
А. Макурин
️️️️
П. Кудряшов
Замена
А. Трунин
️️️️
Е. Парамонов
64'
57'
Желтая карточка
Н. Гвинейский
54'
ГОЛ! 1:2!
К. Погребняк
Замена
А. Мосунов
️️️️
Т. Краев
47'
30'
ГОЛ! 1:1!
К. Погребняк
ГОЛ! 1:0!
В. Чухланцев
25'
Желтая карточка
М. Жуковский
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар (мол)
71
Анатолий Красильников
ВР
53
Максим Жуковский
ЛЗ
59
Глеб Бурков
ЦЗ
97
Хаваж Аушев
ЦЗ
29
Ринат Гусейнов
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
7
Рустам Вазитдинов
ЛВ
68
Тимофей Краев
ЦП
96
Вадим Чухланцев
ЦП
11
Евгений Парамонов
ЦП
70
Антон Гооге
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Томь (мол)
42
Александр Мелихов
ВР
54
Александр Букачев
ЦЗ
71
Егор Чернышов
ЦЗ
69
Марк Карымов
ЦЗ
32
Дмитрий Осипов
ЦЗ
98
Никита Гвинейский
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
97
Даниил Большунов
АП
29
Павел Кудряшов
ПВ
7
Александр Соболев
ЦФ
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
Амкар (мол)
16
Даниил Аржевитин
ВР
34
Михаил Кондрашов
ЦЗ
92
Данил Смирнов
ЦЗ
51
Никита Ромащенко
ЦЗ
24
Александр Мосунов
ЦЗ
44
Виктор Уренский
ЦП
46
Георги Енев
ЦП
80
Андрей Трунин
ЦП
61
Александр Мелехов
ЦФ
Томь (мол)
63
Никита Зубчихин
ВР
49
Дмитрий Баблюк
ЦЗ
84
Антон Митерев
ЦЗ
45
Андрей Огарев
ЦП
94
Александр Науменко
ЦП
70
Максим Антух
ЦП
21
Антон Макурин
ЦП
3-2-3-1-1
71
Красильников
97
Аушев
29
Гусейнов
79
Черенчиков
53
Жуковский
59
Бурков
68
Краев
96
Чухланцев
11
Парамонов
7
Вазитдинов
70
Гооге
4-1-3-2
42
Мелихов
71
Чернышов
69
Карымов
32
Осипов
54
Букачев
98
Гвинейский
29
Кудряшов
97
Большунов
77
Сасин
9
Погребняк
7
Соболев
59
Бурков
61
Мелехов
61
Мелехов
59
Бурков
79
Черенчиков
51
Ромащенко
51
Ромащенко
79
Черенчиков
68
Краев
24
Мосунов
24
Мосунов
68
Краев
11
Парамонов
80
Трунин
80
Трунин
11
Парамонов
97
Большунов
45
Огарев
45
Огарев
97
Большунов
29
Кудряшов
21
Макурин
21
Макурин
29
Кудряшов
Остались в запасе
Амкар (мол)
Томь (мол)
34
Михаил Кондрашов
ЦЗ
92
Данил Смирнов
ЦЗ
44
Виктор Уренский
ЦП
46
Георги Енев
ЦП
16
Даниил Аржевитин
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
49
Дмитрий Баблюк
ЦЗ
94
Александр Науменко
ЦП
70
Максим Антух
ЦП
63
Никита Зубчихин
ВР
84
Антон Митерев
ЦЗ
Остались в запасе
34
Михаил Кондрашов
ЦЗ
92
Данил Смирнов
ЦЗ
44
Виктор Уренский
ЦП
46
Георги Енев
ЦП
16
Даниил Аржевитин
ВР
Остались в запасе
49
Дмитрий Баблюк
ЦЗ
94
Александр Науменко
ЦП
70
Максим Антух
ЦП
63
Никита Зубчихин
ВР
84
Антон Митерев
ЦЗ
Главный тренер
Константин Парамонов
Статистика матча Амкар (мол) - Томь (мол)
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Автухович
(Челябинск)
Стадион:
Звезда (запасное поле)
Новости команд
Все
Амкар (мол)
Томь (мол)
Молодежное первенство. «Зенит» забил семь безответных мячей «СКА-Хабаровску», «Уфа» разгромила «Тосно»
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2018.04.13 15:58
Молодежное первенство. «Зенит» забил семь безответных мячей «СКА-Хабаровску», «Уфа» разгромила «Тосно»
2018.05.12 21:05
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2018.05.05 16:15
Молодежное первенство. ЦСКА проиграл «Зениту», «Спартак» разгромил «Амкар»
2018.04.28 20:58
Молодежное первенство. «Тосно» разгромил «Амкар»
2018.04.21 12:54
Молодежное первенство. «Локомотив» вырвал победу над «Динамо», «Амкар» переиграл «Рубин»
2018.04.13 15:58
Молодежное первенство. «Краснодар» разгромил «Томь»
2017.05.21 11:59
Молодежное первенство. «Томь» дома обыграла «Крылья Советов»
2017.05.17 11:58
Молодежное первенство. «Терек» в гостях оказался сильнее «Томи»
2017.05.13 16:52
1
Молодежное первенство. «Спартак» разгромил «Томь» и вышел в лидеры турнира
2017.05.05 15:52
3
Молодежное первенство. «Зенит» в большинстве разгромил «Томь»
2017.04.30 12:51
1
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