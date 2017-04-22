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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Томь (мол) - Оренбург (мол)
Томь (мол) - Оренбург (мол): обзор матча 22 апреля 2017
Томь (мол)
22.04.2017, суббота, 13:00
Россия. Молодежное первенство, 24 тур
0 : 0
Завершен
Оренбург (мол)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь (мол) - Оренбург (мол)
Замена
Н. Зарубин
️️️️
Д. Баблюк
87'
86'
Замена
А. Антоненко
️️️️
Д. Макаров
83'
Замена
Н. Арсеньев
️️️️
Д. Рудаков
Желтая карточка
М. Карымов
73'
Желтая карточка
М. Антух
68'
65'
Желтая карточка
А. Рыбкин
Замена
В. Лысков
️️️️
К. Антипов
61'
Замена
М. Рыков
️️️️
Н. Гвинейский
59'
47'
Замена
А. Рыбкин
️️️️
М. Грибанов
Замена
Д. Кузьмин
️️️️
А. Науменко
47'
Замена
Н. Рыбин
️️️️
К. Ильин
47'
Желтая карточка
А. Зорин
37'
Желтая карточка
А. Огарев
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь (мол)
31
Константин Олифиренко
ВР
49
Дмитрий Баблюк
ЦЗ
69
Марк Карымов
ЦЗ
57
Кирилл Ильин
ЦП
80
Ренат Файзулин
ЦП
41
Андрей Зорин
ЦП
45
Андрей Огарев
ЦП
94
Александр Науменко
ЦП
70
Максим Антух
ЦП
98
Никита Гвинейский
ЦП
77
Константин Антипов
ЦФ
Оренбург (мол)
1
Владислав Трубицын
ВР
69
Данила Козлов
ЦЗ
21
Денис Кайков
ЦЗ
18
Даниил Криворучко
ЦЗ
70
Динар Хайбуллин
ЦЗ
20
Алексей Померко
ОП
89
Станислав Иванов
ЦП
19
Сергей Митренко
ЦП
17
Дмитрий Рудаков
АП
77
Денис Макаров
ПВ
81
Максим Грибанов
ЦФ
Главный тренер
Олег Веретенников
Томь (мол)
63
Никита Зубчихин
ВР
61
Николай Рыбин
ЦЗ
56
Владимир Лысков
ЦП
58
Николай Зарубин
ЦП
91
Даниил Кузьмин
ЦП
64
Марк Борисов
ЦП
39
Максим Рыков
ЦФ
55
Денис Фомченко
ЦФ
54
Дмитрий Лаев
ЦФ
Оренбург (мол)
1
Алексей Кеняйкин
ВР
99
Валентин Прилепин
ЦЗ
21
Павел Пикин
ЦЗ
80
Антон Антоненко
ЦП
67
Никита Арсеньев
ЦП
19
Илья Алтышев
ЦП
99
Владислав Калинин
ЦП
97
Андрей Рыбкин
ЦФ
2-5-2-1
31
Олифиренко
49
Баблюк
69
Карымов
45
Огарев
94
Науменко
70
Антух
98
Гвинейский
41
Зорин
80
Файзулин
57
Ильин
77
Антипов
4-1-2-2-1
1
Трубицын
21
Кайков
18
Криворучко
70
Хайбуллин
69
Козлов
20
Померко
89
Иванов
19
Митренко
77
Макаров
17
Рудаков
81
Грибанов
77
Антипов
56
Лысков
56
Лысков
77
Антипов
98
Гвинейский
39
Рыков
39
Рыков
98
Гвинейский
49
Баблюк
58
Зарубин
58
Зарубин
49
Баблюк
94
Науменко
91
Кузьмин
91
Кузьмин
94
Науменко
57
Ильин
61
Рыбин
61
Рыбин
57
Ильин
77
Макаров
80
Антоненко
80
Антоненко
77
Макаров
17
Рудаков
67
Арсеньев
67
Арсеньев
17
Рудаков
81
Грибанов
97
Рыбкин
97
Рыбкин
81
Грибанов
Остались в запасе
Томь (мол)
Оренбург (мол)
64
Марк Борисов
ЦП
55
Денис Фомченко
ЦФ
54
Дмитрий Лаев
ЦФ
63
Никита Зубчихин
ВР
99
Валентин Прилепин
ЦЗ
21
Павел Пикин
ЦЗ
19
Илья Алтышев
ЦП
99
Владислав Калинин
ЦП
1
Алексей Кеняйкин
ВР
Главный тренер
Олег Веретенников
Остались в запасе
64
Марк Борисов
ЦП
55
Денис Фомченко
ЦФ
54
Дмитрий Лаев
ЦФ
63
Никита Зубчихин
ВР
Остались в запасе
99
Валентин Прилепин
ЦЗ
21
Павел Пикин
ЦЗ
19
Илья Алтышев
ЦП
99
Владислав Калинин
ЦП
1
Алексей Кеняйкин
ВР
Главный тренер
Олег Веретенников
Статистика матча Томь (мол) - Оренбург (мол)
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Оренбург (мол)
0 : 1
08.11.2024
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Строгино (мол)
3 : 1
01.11.2024
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 1
25.10.2024
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Мастер-Сатурн
1 : 3
18.10.2024
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 6 тур
Оренбург (мол)
2 : 0
04.10.2024
Балтика (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Лапатухин
(Москва)
Стадион:
Темп
Новости команд
Все
Томь (мол)
Оренбург (мол)
Молодежное первенство. «Оренбург» и «Краснодар» голов не забили
2018.08.26 09:59
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал», «Анжи» и «Оренбург» сыграли вничью
2018.08.17 18:59
Молодежное первенство. «Зенит» крупно проиграл «Рубину» и другие результаты
2018.08.12 13:25
Молодежное первенство. «Зенит» уступил «Арсеналу»и другие результаты
2018.08.04 13:59
Молодежное первенство. «Краснодар» разгромил «Томь»
2017.05.21 11:59
Молодежное первенство. «Краснодар» разгромил «Томь»
2017.05.21 11:59
Молодежное первенство. «Томь» дома обыграла «Крылья Советов»
2017.05.17 11:58
Молодежное первенство. «Терек» в гостях оказался сильнее «Томи»
2017.05.13 16:52
1
Молодежное первенство. «Спартак» разгромил «Томь» и вышел в лидеры турнира
2017.05.05 15:52
3
Молодежное первенство. «Зенит» в большинстве разгромил «Томь»
2017.04.30 12:51
1
Молодежное первенство. «Оренбург» и «Краснодар» голов не забили
2018.08.26 09:59
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал», «Анжи» и «Оренбург» сыграли вничью
2018.08.17 18:59
Молодежное первенство. «Зенит» крупно проиграл «Рубину» и другие результаты
2018.08.12 13:25
Молодежное первенство. «Зенит» уступил «Арсеналу»и другие результаты
2018.08.04 13:59
Молодежное первенство. «Ростов» потерпел поражение от «Оренбурга»
2017.05.20 16:05
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