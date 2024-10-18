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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Мастер-Сатурн - Оренбург (мол)
Мастер-Сатурн - Оренбург (мол): обзор матча 18 октября 2024
Мастер-Сатурн
18.10.2024, пятница, 13:00
Россия. МФЛ, группа B, 7 тур
1 : 3
Завершен
Оренбург (мол)
42'
А. Солодухин (П)
40'
О. Минатулаев (П)
62'
И. Всяких
90'
И. Всяких
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мастер-Сатурн - Оренбург (мол)
90'
ГОЛ! 1:3!
И. Всяких
Пас отдал
Д. Батыршин
90'
Замена
М. Ямуков
️️️️
И. Иващенко
Замена
Д. Кифанидис
️️️️
И. Бацаев
77'
Желтая карточка
И. Смирнов
75'
69'
Желтая карточка
Д. Полухин
64'
Желтая карточка
Д. Батыршин
62'
ГОЛ! 1:2!
И. Всяких
Пас отдал
И. Всяких
59'
Пенальти не реализован!
Н. Косерик
57'
Замена
Д. Батыршин
️️️️
О. Минатулаев
46'
Замена
Т. Уразов
️️️️
Д. Бикбулатов
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Солодухин
Пас отдал
А. Губаз
42'
40'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
О. Минатулаев
Пас отдал
И. Всяких
Замена
А. Сибирский
️️️️
Д. Зубарев
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мастер-Сатурн
16
Даниэль Агасян
ВР
20
Илья Смирнов
ЛЗ
24
Иван Шкарапутов
ЦЗ
3
Аким Епишев
ЦЗ
4
Александр Губаз
ПЗ
76
Андрей Шевцов
ОП
26
Георгий Малажа
ОП
21
Игнат Бацаев
ОП
22
Андрей Солодухин
АП
17
Владислав Галкин
ПВ
9
Данила Зубарев
ПВ
Главный тренер
Игорь Гаврилин
Оренбург (мол)
34
Семён Зверев
ВР
50
Егор Скичко
ВР
67
Ярослав Питинцев
ПЗ
86
Джаник Бикбулатов
ЛВ
44
Ярослав Ражин
ОП
54
Николай Косерик
ОП
65
Иван Иващенко
ЦП
63
Омар Минатулаев
ЦП
58
Дмитрий Полухин
ЛФ
17
Осман Минатулаев
ЦФ
82
Илья Всяких
ЦФ
Главный тренер
Владимир Волков
Мастер-Сатурн
23
Всеволод Першин
ВР
23
Кузьма Тилюпо
ВР
8
Александр Сибирский
ПЗ
13
Давид Кифанидис
ЦП
Оренбург (мол)
52
Богдан Раков
ВР
42
Тамерлан Кузьменко
ЦЗ
83
Олег Леонидов
ЦЗ
70
Михаил Ямуков
ЦЗ
26
Данил Батыршин
ПЗ
68
Тимур Уразов
ЛВ
75
Михаил Федоров
ПВ
45
Тимур Ханнанов
РФ
4-3-3
16
Агасян
20
Смирнов
24
Шкарапутов
3
Епишев
4
Губаз
76
Шевцов
26
Малажа
21
Бацаев
17
Галкин
22
Солодухин
9
Зубарев
1-2-2-1-3
34
Зверев
67
Питинцев
44
Ражин
54
Косерик
65
Иващенко
63
Минатулаев
86
Бикбулатов
82
Всяких
17
Минатулаев
58
Полухин
21
Бацаев
13
Кифанидис
13
Кифанидис
21
Бацаев
9
Зубарев
8
Сибирский
8
Сибирский
9
Зубарев
65
Иващенко
70
Ямуков
70
Ямуков
65
Иващенко
63
Минатулаев
26
Батыршин
26
Батыршин
63
Минатулаев
86
Бикбулатов
68
Уразов
68
Уразов
86
Бикбулатов
Остались в запасе
Мастер-Сатурн
Оренбург (мол)
23
Всеволод Першин
ВР
23
Кузьма Тилюпо
ВР
Главный тренер
Игорь Гаврилин
45
Тимур Ханнанов
РФ
52
Богдан Раков
ВР
42
Тамерлан Кузьменко
ЦЗ
83
Олег Леонидов
ЦЗ
75
Михаил Федоров
ПВ
Главный тренер
Владимир Волков
Остались в запасе
23
Всеволод Першин
ВР
23
Кузьма Тилюпо
ВР
Остались в запасе
45
Тимур Ханнанов
РФ
52
Богдан Раков
ВР
42
Тамерлан Кузьменко
ЦЗ
83
Олег Леонидов
ЦЗ
75
Михаил Федоров
ПВ
Главный тренер
Игорь Гаврилин
Главный тренер
Владимир Волков
Статистика матча Мастер-Сатурн - Оренбург (мол)
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Мастер-Сатурн
Россия. МФЛ, 10 тур
Ахмат (мол)
4 : 0
08.11.2024
Мастер-Сатурн
Россия. МФЛ, 9 тур
Мастер-Сатурн
1 : 6
01.11.2024
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
25.10.2024
Мастер-Сатурн
Россия. МФЛ, 7 тур
Мастер-Сатурн
1 : 3
18.10.2024
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 6 тур
Факел (мол)
3 : 1
04.10.2024
Мастер-Сатурн
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Оренбург (мол)
0 : 1
08.11.2024
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Строгино (мол)
3 : 1
01.11.2024
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 1
25.10.2024
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Мастер-Сатурн
1 : 3
18.10.2024
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 6 тур
Оренбург (мол)
2 : 0
04.10.2024
Балтика (мол)
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1
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2021.12.07 14:49
1
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2018.08.26 09:59
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2018.08.17 18:59
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2018.08.12 13:25
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