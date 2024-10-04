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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Факел (мол) - Мастер-Сатурн
Факел (мол) - Мастер-Сатурн: обзор матча 04 октября 2024
Факел (мол)
04.10.2024, пятница, 15:00
Россия. МФЛ, группа B, 6 тур
3 : 1
Завершен
Мастер-Сатурн
42'
И. Васин
83'
Ш. Чихрадзе
87'
П. Саласин
6'
Д. Зубарев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Факел (мол) - Мастер-Сатурн
ГОЛ! 3:1!
П. Саласин
87'
ГОЛ! 2:1!
Ш. Чихрадзе
83'
ГОЛ! 1:1!
И. Васин
42'
6'
ГОЛ! 0:1!
Д. Зубарев
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел (мол)
13
Игорь Калинин
ВР
22
Роман Ткачев
ЛЗ
25
Александр Беляев
ЦЗ
97
Роман Сизинцев
ЦЗ
9
Илья Васин
ЦП
18
Кирилл Симонов
ЦП
96
Денис Сеник
ЦП
94
Михаил Свирин
ЦП
61
Мартин Мезга
ЦП
95
Артем Горяинов
ЦП
66
Никита Паткович
ЦФ
Главный тренер
Алексей Ребко
Мастер-Сатурн
23
Всеволод Першин
ВР
3
Аким Епишев
ЦЗ
24
Иван Шкарапутов
ЦЗ
4
Александр Губаз
ПЗ
18
Вениамин Васильченко
ОП
26
Георгий Малажа
ОП
76
Андрей Шевцов
ОП
54
Даниил Секач
ОП
22
Андрей Солодухин
АП
9
Данила Зубарев
ПВ
17
Владислав Галкин
ПВ
Главный тренер
Игорь Гаврилин
Факел (мол)
79
Артем Шестопалов
ВР
24
Шота Чихрадзе
ЦЗ
80
Денис Черноморец
ЦЗ
57
Андрей Меркулов
ЛВ
26
Руслан Плаксин
ЦП
91
Андрей Уваров
ПВ
76
Петр Саласин
ЦФ
40
Даниил Васильченко
ЦФ
Мастер-Сатурн
23
Кузьма Тилюпо
ВР
20
Илья Смирнов
ЛЗ
8
Александр Сибирский
ПЗ
21
Игнат Бацаев
ОП
13
Давид Кифанидис
ЦП
3-5-1-1
13
Калинин
22
Ткачев
97
Сизинцев
25
Беляев
96
Сеник
94
Свирин
61
Мезга
95
Горяинов
18
Симонов
9
Васин
66
Паткович
3-4-3
23
Першин
4
Губаз
24
Шкарапутов
3
Епишев
18
Васильченко
26
Малажа
76
Шевцов
54
Секач
17
Галкин
22
Солодухин
9
Зубарев
Остались в запасе
Факел (мол)
Мастер-Сатурн
76
Петр Саласин
ЦФ
91
Андрей Уваров
ПВ
57
Андрей Меркулов
ЛВ
40
Даниил Васильченко
ЦФ
26
Руслан Плаксин
ЦП
24
Шота Чихрадзе
ЦЗ
80
Денис Черноморец
ЦЗ
79
Артем Шестопалов
ВР
Главный тренер
Алексей Ребко
23
Кузьма Тилюпо
ВР
20
Илья Смирнов
ЛЗ
8
Александр Сибирский
ПЗ
21
Игнат Бацаев
ОП
13
Давид Кифанидис
ЦП
Главный тренер
Игорь Гаврилин
Остались в запасе
76
Петр Саласин
ЦФ
91
Андрей Уваров
ПВ
57
Андрей Меркулов
ЛВ
40
Даниил Васильченко
ЦФ
26
Руслан Плаксин
ЦП
24
Шота Чихрадзе
ЦЗ
80
Денис Черноморец
ЦЗ
79
Артем Шестопалов
ВР
Остались в запасе
23
Кузьма Тилюпо
ВР
20
Илья Смирнов
ЛЗ
8
Александр Сибирский
ПЗ
21
Игнат Бацаев
ОП
13
Давид Кифанидис
ЦП
Главный тренер
Алексей Ребко
Главный тренер
Игорь Гаврилин
Статистика матча Факел (мол) - Мастер-Сатурн
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Урал (мол)
2 : 3
20.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Родина (мол)
5 : 1
16.10.2026
Факел (мол)
Мастер-Сатурн
Россия. МФЛ, 10 тур
Ахмат (мол)
4 : 0
08.11.2024
Мастер-Сатурн
Россия. МФЛ, 9 тур
Мастер-Сатурн
1 : 6
01.11.2024
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
25.10.2024
Мастер-Сатурн
Россия. МФЛ, 7 тур
Мастер-Сатурн
1 : 3
18.10.2024
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 6 тур
Факел (мол)
3 : 1
04.10.2024
Мастер-Сатурн
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