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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Нижний Новгород (мол) - Мастер-Сатурн
Нижний Новгород (мол) - Мастер-Сатурн: обзор матча 25 октября 2024
Нижний Новгород (мол)
25.10.2024, пятница, 13:00
Россия. МФЛ, группа B, 8 тур
1 : 2
Завершен
Мастер-Сатурн
26'
В. Минеев (П)
7'
А. Кузин (АГ)
52'
А. Солодухин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нижний Новгород (мол) - Мастер-Сатурн
90'
Желтая карточка
В. Першин
Замена
Е. Царьков
️️️️
Д. Заботкин
87'
Замена
И. Сухов
️️️️
С. Голубев
87'
77'
Желтая карточка
В. Васильченко
Замена
Е. Груздев
️️️️
Р. Осин
74'
Замена
Д. Трифанов
️️️️
М. Серов
72'
Замена
А. Ефремов
️️️️
В. Минеев
67'
65'
Замена
Д. Кифанидис
️️️️
И. Шкарапутов
Замена
Д. Гусаров
️️️️
Р. Биджилов
54'
52'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Солодухин
Желтая карточка
И. Бреславцев
51'
Замена
Р. Чибанов
️️️️
Р. Арзуманян
46'
Желтая карточка
Р. Биджилов
45'
41'
Желтая карточка
А. Солодухин
Желтая карточка
В. Медвикус
33'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Минеев
26'
7'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
А. Кузин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород (мол)
35
Константин Мелентьев
ВР
38
Степан Голубев
ЦЗ
42
Артем Кузин
ЦЗ
52
Максим Серов
ПЗ
4
Владислав Медвикус
ПЗ
54
Владимир Минеев
ЛВ
11
Иван Бреславцев
ЦП
6
Дмитрий Заботкин
ЦП
11
Рафаэль Арзуманян
ЦФ
19
Расул Биджилов
ЦФ
9
Роман Осин
ЦФ
Главный тренер
Александр Вингарт
Мастер-Сатурн
23
Всеволод Першин
ВР
20
Илья Смирнов
ЛЗ
24
Иван Шкарапутов
ЦЗ
3
Аким Епишев
ЦЗ
8
Александр Сибирский
ПЗ
4
Александр Губаз
ПЗ
26
Георгий Малажа
ОП
21
Игнат Бацаев
ОП
18
Вениамин Васильченко
ОП
22
Андрей Солодухин
АП
17
Владислав Галкин
ПВ
Главный тренер
Игорь Гаврилин
Нижний Новгород (мол)
95
Михаил Лаврентьев
ВР
20
Александр Аржанов
ЦЗ
71
Арсений Ефремов
ЦЗ
37
Ильнар Сябитов
ПЗ
57
Роман Чибанов
ЛВ
25
Никита Калинин
ЦП
15
Илья Сухов
ЦП
10
Егор Груздев
ЦП
47
Дмитрий Гусаров
ПВ
14
Даниил Трифанов
ЦФ
13
Егор Царьков
ЦФ
10
Никита Поляков
ЦФ
Мастер-Сатурн
16
Даниэль Агасян
ВР
23
Кузьма Тилюпо
ВР
13
Давид Кифанидис
ЦП
4-2-1-3
35
Мелентьев
52
Серов
38
Голубев
42
Кузин
4
Медвикус
11
Бреславцев
6
Заботкин
54
Минеев
9
Осин
19
Биджилов
11
Арзуманян
3-5-2
23
Першин
8
Сибирский
24
Шкарапутов
3
Епишев
4
Губаз
26
Малажа
21
Бацаев
18
Васильченко
20
Смирнов
17
Галкин
22
Солодухин
52
Серов
14
Трифанов
14
Трифанов
52
Серов
54
Минеев
71
Ефремов
71
Ефремов
54
Минеев
6
Заботкин
13
Царьков
13
Царьков
6
Заботкин
38
Голубев
15
Сухов
15
Сухов
38
Голубев
9
Осин
10
Груздев
10
Груздев
9
Осин
19
Биджилов
47
Гусаров
47
Гусаров
19
Биджилов
11
Арзуманян
57
Чибанов
57
Чибанов
11
Арзуманян
24
Шкарапутов
13
Кифанидис
13
Кифанидис
24
Шкарапутов
Остались в запасе
Нижний Новгород (мол)
Мастер-Сатурн
20
Александр Аржанов
ЦЗ
95
Михаил Лаврентьев
ВР
37
Ильнар Сябитов
ПЗ
25
Никита Калинин
ЦП
10
Никита Поляков
ЦФ
Главный тренер
Александр Вингарт
16
Даниэль Агасян
ВР
23
Кузьма Тилюпо
ВР
Главный тренер
Игорь Гаврилин
Остались в запасе
20
Александр Аржанов
ЦЗ
95
Михаил Лаврентьев
ВР
37
Ильнар Сябитов
ПЗ
25
Никита Калинин
ЦП
10
Никита Поляков
ЦФ
Остались в запасе
16
Даниэль Агасян
ВР
23
Кузьма Тилюпо
ВР
Главный тренер
Александр Вингарт
Главный тренер
Игорь Гаврилин
Статистика матча Нижний Новгород (мол) - Мастер-Сатурн
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо Мх (мол)
0 : 0
20.11.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Урал (мол)
1 : 0
30.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Мастер-Сатурн
Россия. МФЛ, 10 тур
Ахмат (мол)
4 : 0
08.11.2024
Мастер-Сатурн
Россия. МФЛ, 9 тур
Мастер-Сатурн
1 : 6
01.11.2024
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
25.10.2024
Мастер-Сатурн
Россия. МФЛ, 7 тур
Мастер-Сатурн
1 : 3
18.10.2024
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 6 тур
Факел (мол)
3 : 1
04.10.2024
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