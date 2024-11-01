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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Мастер-Сатурн - Урал (мол)
Мастер-Сатурн - Урал (мол): обзор матча 01 ноября 2024
Мастер-Сатурн
01.11.2024, пятница, 13:00
Россия. МФЛ, группа B, 9 тур
1 : 6
Завершен
Урал (мол)
87'
А. Епишев
1'
М. Бештоев
44'
П. Сатучин (П)
50'
В. Бондарев
62'
В. Кузнецов
65'
М. Бештоев
73'
П. Сатучин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мастер-Сатурн - Урал (мол)
90'
Желтая карточка
Э. Гараев
ГОЛ! 1:6!
А. Епишев
87'
Замена
К. Тилюпо
️️️️
А. Солодухин
85'
Красная карточка
А. Сибирский
80'
77'
Замена
Д. Брынкин
️️️️
П. Сатучин
Желтая карточка
Д. Зубарев
74'
Замена
Д. Кифанидис
️️️️
Д. Зубарев
74'
73'
ГОЛ! 0:6!
П. Сатучин
Пас отдал
В. Бондарев
73'
Замена
Р. Жуков
️️️️
В. Кузнецов
73'
Замена
Э. Гараев
️️️️
М. Бештоев
73'
Замена
В. Зенин
️️️️
Д. Зарубин
69'
Желтая карточка
Н. Казанцев
65'
ГОЛ! 0:5!
М. Бештоев
Пас отдал
П. Сатучин
62'
ГОЛ! 0:4!
В. Кузнецов
Пас отдал
В. Бондарев
Замена
Е. Бирюков
️️️️
В. Галкин
54'
50'
ГОЛ! 0:3!
В. Бондарев
Пас отдал
В. Кузнецов
Замена
Д. Зубарев
️️️️
И. Смирнов
46'
Замена
А. Шевцов
️️️️
И. Бацаев
46'
44'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
П. Сатучин
Пас отдал
В. Кузнецов
Красная карточка
Г. Малажа
40'
Желтая карточка
А. Губаз
32'
18'
Желтая карточка
Д. Зарубин
1'
ГОЛ! 0:1!
М. Бештоев
Пас отдал
П. Сатучин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мастер-Сатурн
16
Даниэль Агасян
ВР
20
Илья Смирнов
ЛЗ
3
Аким Епишев
ЦЗ
24
Иван Шкарапутов
ЦЗ
4
Александр Губаз
ПЗ
8
Александр Сибирский
ПЗ
26
Георгий Малажа
ОП
18
Вениамин Васильченко
ОП
21
Игнат Бацаев
ОП
22
Андрей Солодухин
АП
17
Владислав Галкин
ПВ
Главный тренер
Игорь Гаврилин
Урал (мол)
1
Вячеслав Шатаев
ВР
92
Иван Рыжков
ЛЗ
28
Никита Казанцев
ЦЗ
69
Артем Фотин
ЦЗ
78
Валерий Кузнецов
ЦЗ
53
Даниил Зарубин
ЦЗ
83
Радмир Хайнецкий
ЦЗ
62
Павел Сатучин
ПЗ
63
Михаил Бештоев
ПЗ
37
Виталий Бондарев
АП
12
Иван Макаревич
АП
Главный тренер
Михаил Галимов
Мастер-Сатурн
23
Кузьма Тилюпо
ВР
23
Всеволод Першин
ВР
8
Егор Бирюков
ЛЗ
76
Андрей Шевцов
ОП
13
Давид Кифанидис
ЦП
9
Данила Зубарев
ПВ
Урал (мол)
66
Максим Марков
ВР
97
Эмиль Гараев
ЦЗ
90
Данил Брынкин
ПЗ
89
Владислав Зенин
ЦП
74
Дмитрий Киселев
АП
48
Родион Жуков
ЦФ
3-5-2
16
Агасян
4
Губаз
3
Епишев
24
Шкарапутов
20
Смирнов
26
Малажа
18
Васильченко
21
Бацаев
8
Сибирский
22
Солодухин
17
Галкин
3-2-2
1
Шатаев
78
Кузнецов
53
Зарубин
83
Хайнецкий
63
Бештоев
92
Рыжков
37
Бондарев
12
Макаревич
20
Смирнов
9
Зубарев
9
Зубарев
20
Смирнов
22
Солодухин
23
Тилюпо
23
Тилюпо
22
Солодухин
17
Галкин
8
Бирюков
8
Бирюков
17
Галкин
Зубарев
13
Кифанидис
13
Кифанидис
Зубарев
21
Бацаев
76
Шевцов
76
Шевцов
21
Бацаев
78
Кузнецов
48
Жуков
48
Жуков
78
Кузнецов
63
Бештоев
97
Гараев
97
Гараев
63
Бештоев
62
Сатучин
90
Брынкин
90
Брынкин
62
Сатучин
53
Зарубин
89
Зенин
89
Зенин
53
Зарубин
Остались в запасе
Мастер-Сатурн
Урал (мол)
23
Всеволод Першин
ВР
Главный тренер
Игорь Гаврилин
66
Максим Марков
ВР
74
Дмитрий Киселев
АП
Главный тренер
Михаил Галимов
Остались в запасе
23
Всеволод Першин
ВР
Остались в запасе
66
Максим Марков
ВР
74
Дмитрий Киселев
АП
Главный тренер
Игорь Гаврилин
Главный тренер
Михаил Галимов
Статистика матча Мастер-Сатурн - Урал (мол)
2
2
3
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Мастер-Сатурн
Россия. МФЛ, 10 тур
Ахмат (мол)
4 : 0
08.11.2024
Мастер-Сатурн
Россия. МФЛ, 9 тур
Мастер-Сатурн
1 : 6
01.11.2024
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
25.10.2024
Мастер-Сатурн
Россия. МФЛ, 7 тур
Мастер-Сатурн
1 : 3
18.10.2024
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 6 тур
Факел (мол)
3 : 1
04.10.2024
Мастер-Сатурн
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Урал (мол)
2 : 3
20.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Урал (мол)
1 : 0
30.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Алмаз-Антей
3 : 0
23.10.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
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