Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    3 Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    Угадай бывшего футболиста по новой профессии

    Игрок юношеской сборной России Джебов перешел в «Ростов»

    Полузащитник команды УОР №5 (Егорьевск), выступающей в молодежном первенстве России, Абдулло Джебов перешел в «Ростов». Контракт с 17-летним игроком подписан.

    «Переход в «Ростов» – самый важный шаг в моей карьере. Глядя на то, как в клубе выстроена работа с молодыми футболистами, какой применятся к ним подход, а самое главное – какое оказывают доверие, я не мог отказаться от такого предложения. Буду делать всe, что моих силах, чтобы оправдать внимание людей, которые причастны к моему приходу в клуб», – сказал Джебов.

    • Игрок выступает на позиции центрального полузащитника.
    • В сезоне молодежного первенства у Джебова 12 матчей, 9 голов, 2 результативные передачи.
    • Новость о переходе Джебова «Ростов» поместил в раздел «Молодежный состав», поэтому, вероятно, сначала игрок будет выступать не за 1-ю команду.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Ростова»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:49
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    91892
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68280
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru