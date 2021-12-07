Игрок юношеской сборной России Джебов перешел в «Ростов»

Полузащитник команды УОР №5 (Егорьевск), выступающей в молодежном первенстве России, Абдулло Джебов перешел в «Ростов». Контракт с 17-летним игроком подписан.

«Переход в «Ростов» – самый важный шаг в моей карьере. Глядя на то, как в клубе выстроена работа с молодыми футболистами, какой применятся к ним подход, а самое главное – какое оказывают доверие, я не мог отказаться от такого предложения. Буду делать всe, что моих силах, чтобы оправдать внимание людей, которые причастны к моему приходу в клуб», – сказал Джебов.