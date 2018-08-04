Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Молодежное первенство. «Зенит» уступил «Арсеналу»и другие результаты

Молодежное первенство. «Зенит» уступил «Арсеналу»и другие результаты

4 августа 2018, 13:59

Состоялись четыре матча молодежного первенства.

«Урал» на своем поле победил «Краснодар», «Крылья Советов» потерпели поражение от «Оренбурга», «Зенит» проиграл тульскому «Арсеналу», «Динамо» обыграло «Рубин».

Россия. Молодежное первенство. 2-й тур

Динамо (мол.) – Рубин (мол.) – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Сапрунов, 34; 1:1 – Гоманюк, 38; 2:1 – Агеев, 46.

Урал (мол.) – Краснодар (мол.) – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Галимов, 68; 1:1 – Пидлисняк, 83; 2:1 – Татаринов, 86.

Зенит (мол.) – Арсенал (мол.) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Maксименко, 31.

Удаление: нет – Пацев, 41.

Крылья Советов (мол.) – Оренбург (мол.) – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Криворучко, 36 (с пенальти); 0:2 – Матвейчук, 45+1; 1:2 – Тявин, 70.

Календарь молодежного первенства

Турнирная таблица молодежного первенства

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Молодежное первенство Зенит (мол) Арсенал Т (мол) Оренбург (мол) Кр. Советов (мол) Динамо (мол) Рубин (мол) Урал (мол) Краснодар (мол)
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Локомотив» в пятницу объявит имя третьего летнего новичка
22:11
Стало известно, от какой суммы отказался Батраков ради перехода в «Галатасарай»
21:49
«Спартак» увеличил предложение по вратарю из Первой лиги
21:38
«Локомотив» и «Галатасарай» изменили условия сделки по Батракову
21:24
2
ФотоТрансфер Батракова в «Галатасарай» зарегистрирован
21:01
«Фламенго» ответил на предложение «Краснодара» по Эвертону
20:46
ВидеоБатраков записал обращение для болельщиков «Локомотива»
20:37
«Родина» подписала российского форварда, игравшего в Европе
20:26
«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
19:10
1
Карпукас выбрал игровой номер в «Зените»
18:57
1
Все новости
Все новости
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
15 августа
3
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
15 августа
9
Четырехкратного чемпиона России внесли в базу «Миротворца»*
14 августа
8
«Балтика» купила игрока у «Зенита» за 10 миллионов
7 июля
11
Российский игрок отправился на просмотр в известный клуб из Аргентины
5 мая
«Краснодар» и «Динамо Мх» заподозрили в договорняке
26 апреля
19
Семин забил за «Локомотив», Джанашия – за ЦСКА
6 марта
ЦСКА подпишет двух игроков юношеской сборной России
22 февраля
Фото4-кратный чемпион в составе «Спартака» возглавил молодежку клуба
2025.12.31 14:39
2
Билялетдинов получил новую работу в «Локомотиве»
2025.12.30 18:27
«Локомотив» принял важное решение по Хохлову
2025.12.27 16:34
1
Легенда «Крыльев Советов» Бобер покинул клуб
2025.12.10 18:53
КДК РФС определился с наказанием для 17-летнего игрока ЦСКА за оскорбительную кричалку в адрес «Спартака»
2025.11.13 19:10
17
17-летний игрок ЦСКА заряжал оскорбительную кричалку в адрес «Спартака» после победы над ним
2025.11.07 21:26
19
ФотоОпределился победитель молодежной футбольной лиги
2025.11.07 17:10
2
ВидеоИгрок «Спартака» забил прямым ударом с углового
2025.10.19 09:56
5
Молодежка «Зенита» истоптала «Динамо» (9:1) на глазах Семака, у Касаджиковых 4 гола
2025.09.26 18:58
13
ЦСКА победил в утреннем товарищеском матче (6:0)
2025.09.05 13:49
5
Появилось объяснение, почему «Зенит» не пустил на матч своего экс-игрока
2025.08.27 10:49
13
«Зенит» не пустил своего экс-игрока на матч, потому что он в «черном списке»
2025.08.24 13:54
15
Видео«Все, я поплыла»: комичное послематчевое интервью из МФЛ
2025.08.19 20:22
2
15 игроков молодежки «Спартака» оштрафованы за оскорбления ЦСКА
2025.07.25 15:23
2
КДК рассмотрит оскорбительное поведение молодежки «Спартака»
2025.07.21 12:32
2
Игроки молодежки «Спартака» скандировали матерную кричалку после победы над ЦСКА
2025.07.19 15:22
37
ВидеоСтало известно, с чего Челестини начал работу в ЦСКА
2025.06.20 19:23
2
Транспортный коллапс в России затронул футбол
2025.05.07 23:17
1
Болельщики «Спартака» подрались между собой
2025.03.14 12:00
31
Экс-игрок молодежки «Пари НН» рассказал, сколько зарабатывал на договорняках
2025.01.07 15:30
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+