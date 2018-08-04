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    Молодежное первенство. «Зенит» уступил «Арсеналу»и другие результаты

    Состоялись четыре матча молодежного первенства.

    «Урал» на своем поле победил «Краснодар», «Крылья Советов» потерпели поражение от «Оренбурга», «Зенит» проиграл тульскому «Арсеналу», «Динамо» обыграло «Рубин».

    Россия. Молодежное первенство. 2-й тур

    Динамо (мол.) – Рубин (мол.) – 2:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Сапрунов, 34; 1:1 – Гоманюк, 38; 2:1 – Агеев, 46.

    Урал (мол.) – Краснодар (мол.) – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Галимов, 68; 1:1 – Пидлисняк, 83; 2:1 – Татаринов, 86.

    Зенит (мол.) – Арсенал (мол.) – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Maксименко, 31.

    Удаление: нет – Пацев, 41.

    Крылья Советов (мол.) – Оренбург (мол.) – 1:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Криворучко, 36 (с пенальти); 0:2 – Матвейчук, 45+1; 1:2 – Тявин, 70.

    Календарь молодежного первенства

    Турнирная таблица молодежного первенства

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.08.2018 13:59
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