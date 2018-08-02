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Динамо (мол) - Рубин (мол)

02.08.2018, Четверг, 16:30 мск Новогорск, стадион УТБ "Новогорск-Динамо" Россия. Молодежное первенство, 2 тур Динамо (мол) - Рубин (мол)
Россия. Молодежное первенство (2017/2018)
28 тур
29 апреля, воскресенье 16:00 Динамо (мол) 4:2 Рубин (мол)
14 тур
20 октября, пятница 15:00 Рубин (мол) 2:3 Динамо (мол)
Россия. Молодежное первенство (2015/2016)
23 тур
8 апреля, пятница 15:00 Рубин (мол) 1:3 Динамо (мол)
9 тур
20 сентября, воскресенье 18:00 Динамо (мол) 0:1 Рубин (мол)
Россия. Молодежное первенство (2014/2015)
16 тур
29 ноября, суббота 14:00 Рубин (мол) 1:2 Динамо (мол)
11 тур
26 октября, воскресенье 18:00 Динамо (мол) 3:0 Рубин (мол)
Россия. Молодежное первенство (2013/2014)
22 тур
22 марта, суббота 16:30 Динамо (мол) 2:1 Рубин (мол)
10 тур
25 сентября, среда 14:00 Рубин (мол) 0:2 Динамо (мол)
Россия. Молодежное первенство (2012/2013)
18 тур
30 ноября, пятница 14:00 Динамо (мол) 3:0 Рубин (мол)
4 тур
11 августа, суббота 14:00 Рубин (мол) 1:2 Динамо (мол)
Россия. Молодежное первенство. Второй этап (2011/2012), группа A
Второй этап, 8 тур
4 апреля, среда 14:00 Динамо (мол) 1:2 Рубин (мол)
Второй этап, 2 тур
25 ноября, пятница 14:00 Рубин (мол) 0:0 Динамо (мол)
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
28 тур
23 октября, воскресенье 14:00 Динамо (мол) 0:0 Рубин (мол)
13 тур
13 июня, понедельник 14:00 Рубин (мол) 3:2 Динамо (мол)
Россия. Молодежное первенство 2010
28 тур
12 ноября, пятница 13:30 Динамо (мол) 2:5 Рубин (мол)
14 тур
23 июля, пятница 18:00 Рубин (мол) 2:0 Динамо (мол)
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
19 тур
22 августа, суббота 14:00 Динамо (мол) 3:1 Рубин (мол)
5 тур
18 апреля, суббота 14:00 Рубин (мол) 1:3 Динамо (мол)
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА (мол) 30 22 5 3 69:19 +50 71
2. Спартак М (мол) 30 19 4 7 60:34 +26 61
3. Динамо М (мол) 30 18 4 8 58:30 +28 58
4. Арсенал Т (мол) 30 18 3 9 53:36 +17 57
5. Зенит (мол) 30 17 6 7 61:37 +24 57
6. Локомотив (мол) 30 17 5 8 59:37 +22 56
7. Краснодар (мол) 30 15 9 6 52:31 +21 54
8. Кр. Советов (мол) 30 13 5 12 51:41 +10 44
9. Ростов (мол) 30 11 4 15 40:43 -3 37
10. Рубин (мол) 30 9 6 15 33:46 -13 33
11. Енисей (мол) 30 8 9 13 28:36 -8 33
12. Ахмат (мол) 30 8 7 15 40:51 -11 31
13. Уфа (мол) 30 6 5 19 25:82 -57 23
14. Урал (мол) 29 5 5 19 36:71 -35 20
15. Анжи (мол) 29 4 7 18 23:54 -31 19
16. Оренбург (мол) 30 4 6 20 24:64 -40 18
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