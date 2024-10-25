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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Оренбург (мол) - Кр. Советов (мол)
Оренбург (мол) - Кр. Советов (мол): обзор матча 25 октября 2024
Оренбург (мол)
25.10.2024, пятница, 15:00
Россия. МФЛ, группа B, 8 тур
1 : 1
Завершен
Кр. Советов (мол)
51'
О. Минатулаев
16'
Д. Черкасов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оренбург (мол) - Кр. Советов (мол)
90'
Красная карточка
А. Мутовкин
90'
Замена
С. Политов
️️️️
М. Борисов
Замена
М. Федоров
️️️️
Д. Бикбулатов
90'
88'
Красная карточка
Е. Борисов
88'
Красная карточка
Я. Демченко
Желтая карточка
Т. Ханнанов
88'
Красная карточка
И. Иващенко
88'
81'
Желтая карточка
Д. Черкасов
Желтая карточка
Д. Батыршин
79'
Замена
Т. Ханнанов
️️️️
Т. Уразов
72'
69'
Желтая карточка
А. Ремезов
68'
Замена
А. Сорокин
️️️️
И. Морозов
Замена
Д. Батыршин
️️️️
О. Минатулаев
62'
ГОЛ! 1:1!
О. Минатулаев
51'
49'
Желтая карточка
Е. Борисов
46'
Замена
А. Ремезов
️️️️
Д. Ошевнев
46'
Замена
Е. Борисов
️️️️
Д. Базыгин
Замена
О. Леонидов
️️️️
Я. Ражин
46'
28'
Желтая карточка
А. Мутовкин
16'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Черкасов
Желтая карточка
И. Иващенко
15'
Желтая карточка
Н. Косерик
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург (мол)
50
Егор Скичко
ВР
34
Семён Зверев
ВР
15
Кирилл Тулинцев
ПЗ
68
Тимур Уразов
ЛВ
86
Джаник Бикбулатов
ЛВ
44
Ярослав Ражин
ОП
54
Николай Косерик
ОП
63
Омар Минатулаев
ЦП
65
Иван Иващенко
ЦП
17
Осман Минатулаев
ЦФ
82
Илья Всяких
ЦФ
Главный тренер
Владимир Волков
Кр. Советов (мол)
71
Михаил Недоспасов
ВР
63
Алексей Мутовкин
ЛЗ
33
Алексей Лысов
ЦЗ
53
Ярослав Демченко
ЦЗ
56
Артем Радаев
ПЗ
7
Иван Бобер
ЛП
88
Максим Борисов
ОП
91
Иван Морозов
АП
54
Денис Ошевнев
АП
67
Денис Базыгин
АП
83
Дмитрий Черкасов
АП
Оренбург (мол)
16
Николай Тюленев
ВР
52
Богдан Раков
ВР
56
Евгений Новиков
ЦЗ
42
Тамерлан Кузьменко
ЦЗ
83
Олег Леонидов
ЦЗ
67
Ярослав Питинцев
ПЗ
26
Данил Батыршин
ПЗ
10
Егор Сорокин
ЦП
75
Михаил Федоров
ПВ
45
Тимур Ханнанов
РФ
Кр. Советов (мол)
57
Илья Арзютов
ВР
86
Самид Самедов
ЛЗ
93
Максим Уразаев
ЦП
49
Владислав Рябцев
ЦП
85
Андрей Ремезов
ЦП
87
Петр Масюк
ЦП
79
Артём Сорокин
ЦП
62
Артем Грищенко
ПВ
21
Егор Борисов
ПВ
84
Станислав Политов
ЦФ
94
Амир Хаматдинов
ЦФ
97
Филипп Бодров
ЦФ
1-2-2-2-2
50
Скичко
15
Тулинцев
44
Ражин
54
Косерик
63
Минатулаев
65
Иващенко
86
Бикбулатов
68
Уразов
82
Всяких
17
Минатулаев
4-1-1-3-1
71
Недоспасов
56
Радаев
33
Лысов
53
Демченко
63
Мутовкин
88
Борисов
7
Бобер
67
Базыгин
83
Черкасов
54
Ошевнев
91
Морозов
68
Уразов
45
Ханнанов
45
Ханнанов
68
Уразов
86
Бикбулатов
75
Федоров
75
Федоров
86
Бикбулатов
63
Минатулаев
26
Батыршин
26
Батыршин
63
Минатулаев
44
Ражин
83
Леонидов
83
Леонидов
44
Ражин
88
Борисов
84
Политов
84
Политов
88
Борисов
54
Ошевнев
85
Ремезов
85
Ремезов
54
Ошевнев
91
Морозов
79
Сорокин
79
Сорокин
91
Морозов
67
Базыгин
21
Борисов
21
Борисов
67
Базыгин
Остались в запасе
Оренбург (мол)
Кр. Советов (мол)
67
Ярослав Питинцев
ПЗ
10
Егор Сорокин
ЦП
16
Николай Тюленев
ВР
52
Богдан Раков
ВР
56
Евгений Новиков
ЦЗ
42
Тамерлан Кузьменко
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Волков
57
Илья Арзютов
ВР
93
Максим Уразаев
ЦП
86
Самид Самедов
ЛЗ
49
Владислав Рябцев
ЦП
87
Петр Масюк
ЦП
62
Артем Грищенко
ПВ
94
Амир Хаматдинов
ЦФ
97
Филипп Бодров
ЦФ
Остались в запасе
67
Ярослав Питинцев
ПЗ
10
Егор Сорокин
ЦП
16
Николай Тюленев
ВР
52
Богдан Раков
ВР
56
Евгений Новиков
ЦЗ
42
Тамерлан Кузьменко
ЦЗ
Остались в запасе
57
Илья Арзютов
ВР
93
Максим Уразаев
ЦП
86
Самид Самедов
ЛЗ
49
Владислав Рябцев
ЦП
87
Петр Масюк
ЦП
62
Артем Грищенко
ПВ
94
Амир Хаматдинов
ЦФ
97
Филипп Бодров
ЦФ
Главный тренер
Владимир Волков
Статистика матча Оренбург (мол) - Кр. Советов (мол)
4
1
3
4
Красные карточки
1
3
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Оренбург (мол)
0 : 1
08.11.2024
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Строгино (мол)
3 : 1
01.11.2024
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 1
25.10.2024
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Мастер-Сатурн
1 : 3
18.10.2024
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 6 тур
Оренбург (мол)
2 : 0
04.10.2024
Балтика (мол)
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
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Легенда «Крыльев Советов» Бобер покинул клуб
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2
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8
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1
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2018.08.26 09:59
Молодежное первенство. «Оренбург» и «Краснодар» голов не забили
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Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал», «Анжи» и «Оренбург» сыграли вничью
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2018.08.12 13:25
Молодежное первенство. «Зенит» уступил «Арсеналу»и другие результаты
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Матч молодежек «Тамбова» и «Крыльев Советов» доиграют с 83-й минуты. Судья ошибочно прекратил встречу
2020.03.18 15:12
2
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2019.10.26 21:10
8
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2018.08.26 10:55
1
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