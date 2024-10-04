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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Оренбург (мол) - Балтика (мол)
Оренбург (мол) - Балтика (мол): обзор матча 04 октября 2024
Оренбург (мол)
04.10.2024, пятница, 15:00
Россия. МФЛ, группа B, 6 тур
2 : 0
Завершен
Балтика (мол)
34'
И. Иващенко
82'
А. Бахыш-Заде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оренбург (мол) - Балтика (мол)
Замена
Т. Кузьменко
️️️️
Н. Косерик
90'
Замена
Т. Уразов
️️️️
Д. Полухин
88'
Замена
М. Федоров
️️️️
Д. Бикбулатов
88'
86'
Замена
Р. Исаченко
️️️️
Д. Шрамко
86'
Замена
Е. Жиляков
️️️️
А. Афанасьев
86'
Замена
А. Макаров
️️️️
А. Сагалбаев
86'
Замена
А. Бровченко
️️️️
А. Блудов
Замена
Д. Батыршин
️️️️
О. Минатулаев
86'
Желтая карточка
А. Бахыш-Заде
83'
ГОЛ! 2:0!
А. Бахыш-Заде
Пас отдал
О. Минатулаев
82'
Замена
А. Бахыш-Заде
️️️️
И. Всяких
76'
Желтая карточка
О. Леонидов
75'
72'
Замена
И. Сафонов
️️️️
Д. Голощанов
Замена
О. Леонидов
️️️️
Я. Ражин
72'
63'
Замена
И. Черняк
️️️️
М. Набиев
Замена
О. Минатулаев
️️️️
Т. Ханнанов
58'
36'
Желтая карточка
Н. Эджибия
ГОЛ! 1:0!
И. Иващенко
Пас отдал
Д. Бикбулатов
34'
Желтая карточка
И. Всяких
27'
26'
Желтая карточка
А. Зюрин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург (мол)
34
Семён Зверев
ВР
50
Егор Скичко
ВР
67
Ярослав Питинцев
ПЗ
86
Джаник Бикбулатов
ЛВ
44
Ярослав Ражин
ОП
54
Николай Косерик
ОП
65
Иван Иващенко
ЦП
58
Дмитрий Полухин
ЛФ
17
Осман Минатулаев
ЦФ
82
Илья Всяких
ЦФ
45
Тимур Ханнанов
РФ
Главный тренер
Владимир Волков
Балтика (мол)
98
Иван Гаврилов
ВР
23
Александр Зюрин
ЛЗ
20
Артемий Блудов
ЦЗ
33
Данила Шрамко
ЦЗ
74
Николай Эджибия
ЦЗ
57
Эльджат Мамедов
ЦП
54
Даниэль Голощанов
ЦП
69
Артём Афанасьев
АП
77
Муслим Набиев
ПВ
55
Арнур Сагалбаев
ЦФ
39
Кирилл Степанов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Усин
Оренбург (мол)
98
Арсений Чужиков
ВР
83
Олег Леонидов
ЦЗ
42
Тамерлан Кузьменко
ЦЗ
70
Михаил Ямуков
ЦЗ
26
Данил Батыршин
ПЗ
68
Тимур Уразов
ЛВ
63
Омар Минатулаев
ЦП
88
Иван Собакин
ЦП
60
Айхан Бахыш-Заде
ПВ
75
Михаил Федоров
ПВ
Балтика (мол)
36
Андрей Цицилин
ВР
81
Иван Сафонов
ЦЗ
46
Артём Бровченко
ЦЗ
51
Иван Черняк
ОП
69
Роман Исаченко
ЦП
82
Артем Макаров
ЦП
10
Егор Жиляков
ЦП
1-2-1-1-4
34
Зверев
67
Питинцев
44
Ражин
54
Косерик
65
Иващенко
86
Бикбулатов
58
Полухин
82
Всяких
17
Минатулаев
45
Ханнанов
4-2-2-2
98
Гаврилов
20
Блудов
33
Шрамко
74
Эджибия
23
Зюрин
57
Мамедов
54
Голощанов
77
Набиев
69
Афанасьев
39
Степанов
55
Сагалбаев
82
Всяких
60
Бахыш-Заде
60
Бахыш-Заде
82
Всяких
86
Бикбулатов
75
Федоров
75
Федоров
86
Бикбулатов
58
Полухин
68
Уразов
68
Уразов
58
Полухин
17
Минатулаев
26
Батыршин
26
Батыршин
17
Минатулаев
45
Ханнанов
63
Минатулаев
63
Минатулаев
45
Ханнанов
44
Ражин
83
Леонидов
83
Леонидов
44
Ражин
54
Косерик
42
Кузьменко
42
Кузьменко
54
Косерик
54
Голощанов
81
Сафонов
81
Сафонов
54
Голощанов
20
Блудов
46
Бровченко
46
Бровченко
20
Блудов
33
Шрамко
69
Исаченко
69
Исаченко
33
Шрамко
77
Набиев
51
Черняк
51
Черняк
77
Набиев
55
Сагалбаев
82
Макаров
82
Макаров
55
Сагалбаев
69
Афанасьев
10
Жиляков
10
Жиляков
69
Афанасьев
Остались в запасе
Оренбург (мол)
Балтика (мол)
88
Иван Собакин
ЦП
98
Арсений Чужиков
ВР
70
Михаил Ямуков
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Волков
36
Андрей Цицилин
ВР
Главный тренер
Владимир Усин
Остались в запасе
88
Иван Собакин
ЦП
98
Арсений Чужиков
ВР
70
Михаил Ямуков
ЦЗ
Остались в запасе
36
Андрей Цицилин
ВР
Главный тренер
Владимир Волков
Главный тренер
Владимир Усин
Статистика матча Оренбург (мол) - Балтика (мол)
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Оренбург (мол)
0 : 1
08.11.2024
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Строгино (мол)
3 : 1
01.11.2024
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 1
25.10.2024
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Мастер-Сатурн
1 : 3
18.10.2024
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 6 тур
Оренбург (мол)
2 : 0
04.10.2024
Балтика (мол)
Балтика (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Балтика (мол)
2 : 5
21.11.2025
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
3 : 0
07.11.2025
Балтика (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Балтика (мол)
0 : 1
31.10.2025
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
6 : 0
24.10.2025
Балтика (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Балтика (мол)
1 : 0
17.10.2025
Ахмат (мол)
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