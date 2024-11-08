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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Оренбург (мол) - Рубин (мол)
Оренбург (мол) - Рубин (мол): обзор матча 08 ноября 2024
Оренбург (мол)
08.11.2024, пятница, 15:00
Россия. МФЛ, группа B, 10 тур
0 : 1
Завершен
Рубин (мол)
65'
Ф. Золотарев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оренбург (мол) - Рубин (мол)
90'
Замена
Р. Галеев
️️️️
Н. Билялютдинов
84'
Замена
Д. Власов
️️️️
Ф. Золотарев
Замена
Т. Ханнанов
️️️️
О. Минатулаев
84'
Замена
Д. Полухин
️️️️
Т. Уразов
77'
74'
Желтая карточка
Д. Желтухин
Желтая карточка
Я. Ражин
72'
71'
Замена
Н. Кулалаев
️️️️
А. Магфуров
Замена
Т. Кузьменко
️️️️
О. Леонидов
69'
Замена
Д. Батыршин
️️️️
Д. Бикбулатов
69'
Желтая карточка
О. Минатулаев
67'
65'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ф. Золотарев
61'
Замена
А. Киселенко
️️️️
К. Кудрявцев
Замена
А. Бахыш-Заде
️️️️
И. Всяких
61'
59'
Желтая карточка
Д. Кирягин
46'
Замена
И. Зиганшин
️️️️
А. Горностаев
Замена
Д. Бикбулатов
️️️️
Д. Миллер
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург (мол)
50
Егор Скичко
ВР
34
Семён Зверев
ВР
76
Павел Клинов
ЦЗ
83
Олег Леонидов
ЦЗ
68
Тимур Уразов
ЛВ
44
Ярослав Ражин
ОП
65
Иван Иващенко
ЦП
63
Омар Минатулаев
ЦП
94
Дмитрий Миллер
ЦП
17
Осман Минатулаев
ЦФ
82
Илья Всяких
ЦФ
Главный тренер
Владимир Волков
Рубин (мол)
39
Илья Ежов
ВР
50
Эмиль Камилов
ВР
84
Даниил Кирягин
ЦЗ
22
Дмитрий Желтухин
ПЗ
18
Кирилл Кудрявцев
ЛВ
82
Артем Горностаев
ЛВ
37
Никита Билялютдинов
ОП
79
Айдан Магфуров
АП
74
Эмиль Ганеев
АП
34
Айдар Сайфутдинов
ПВ
92
Федор Золотарев
ЦФ
Главный тренер
Айдар Яруллин
Оренбург (мол)
16
Николай Тюленев
ВР
52
Богдан Раков
ВР
42
Тамерлан Кузьменко
ЦЗ
15
Кирилл Тулинцев
ПЗ
26
Данил Батыршин
ПЗ
86
Джаник Бикбулатов
ЛВ
54
Николай Косерик
ОП
97
Илья Ерохин
ОП
75
Михаил Федоров
ПВ
60
Айхан Бахыш-Заде
ПВ
58
Дмитрий Полухин
ЛФ
45
Тимур Ханнанов
РФ
Рубин (мол)
91
Амир Хайрулин
ВР
42
Дамир Багаутдинов
ЦЗ
47
Артем Киселенко
ЦЗ
59
Ислам Зиганшин
ЛВ
62
Рамазан Галеев
ОП
51
Никита Кулалаев
ЦП
50
Данила Власов
ЦФ
2-1-3-1-2
50
Скичко
76
Клинов
83
Леонидов
44
Ражин
65
Иващенко
63
Минатулаев
94
Миллер
68
Уразов
82
Всяких
17
Минатулаев
2-1-3-3
39
Ежов
22
Желтухин
84
Кирягин
37
Билялютдинов
34
Сайфутдинов
74
Ганеев
82
Горностаев
92
Золотарев
18
Кудрявцев
79
Магфуров
68
Уразов
58
Полухин
58
Полухин
68
Уразов
83
Леонидов
42
Кузьменко
42
Кузьменко
83
Леонидов
Бикбулатов
26
Батыршин
26
Батыршин
Бикбулатов
94
Миллер
86
Бикбулатов
86
Бикбулатов
94
Миллер
63
Минатулаев
45
Ханнанов
45
Ханнанов
63
Минатулаев
82
Всяких
60
Бахыш-Заде
60
Бахыш-Заде
82
Всяких
18
Кудрявцев
47
Киселенко
47
Киселенко
18
Кудрявцев
79
Магфуров
51
Кулалаев
51
Кулалаев
79
Магфуров
37
Билялютдинов
62
Галеев
62
Галеев
37
Билялютдинов
92
Золотарев
50
Власов
50
Власов
92
Золотарев
82
Горностаев
59
Зиганшин
59
Зиганшин
82
Горностаев
Остались в запасе
Оренбург (мол)
Рубин (мол)
16
Николай Тюленев
ВР
52
Богдан Раков
ВР
15
Кирилл Тулинцев
ПЗ
54
Николай Косерик
ОП
97
Илья Ерохин
ОП
75
Михаил Федоров
ПВ
Главный тренер
Владимир Волков
91
Амир Хайрулин
ВР
42
Дамир Багаутдинов
ЦЗ
Главный тренер
Айдар Яруллин
Остались в запасе
16
Николай Тюленев
ВР
52
Богдан Раков
ВР
15
Кирилл Тулинцев
ПЗ
54
Николай Косерик
ОП
97
Илья Ерохин
ОП
75
Михаил Федоров
ПВ
Остались в запасе
91
Амир Хайрулин
ВР
42
Дамир Багаутдинов
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Волков
Главный тренер
Айдар Яруллин
Статистика матча Оренбург (мол) - Рубин (мол)
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Оренбург (мол)
0 : 1
08.11.2024
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Строгино (мол)
3 : 1
01.11.2024
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 1
25.10.2024
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Мастер-Сатурн
1 : 3
18.10.2024
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 6 тур
Оренбург (мол)
2 : 0
04.10.2024
Балтика (мол)
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
1 : 1
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
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«Рубин» купил защитника сборной Черногории
2023.07.04 10:59
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
2022.06.28 18:16
1
Защитник Зотов покинул «Рубин»
2022.06.13 14:25
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
2021.02.22 11:40
Защитник Фомин, потерявший два литра крови после матча с «молодежкой» «Спартака», вернулся в расположение «Рубина»
2019.11.20 14:53
1
Молодежное первенство. «Оренбург» и «Краснодар» голов не забили
2018.08.26 09:59
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал», «Анжи» и «Оренбург» сыграли вничью
2018.08.17 18:59
Молодежное первенство. «Зенит» крупно проиграл «Рубину» и другие результаты
2018.08.12 13:25
Молодежное первенство. «Зенит» уступил «Арсеналу»и другие результаты
2018.08.04 13:59
Молодежное первенство. «Ростов» потерпел поражение от «Оренбурга»
2017.05.20 16:05
«Рубин» купил защитника сборной Черногории
2023.07.04 10:59
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
2022.06.28 18:16
1
Защитник Зотов покинул «Рубин»
2022.06.13 14:25
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
2021.02.22 11:40
Защитник Фомин, потерявший два литра крови после матча с «молодежкой» «Спартака», вернулся в расположение «Рубина»
2019.11.20 14:53
1
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