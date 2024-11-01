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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Строгино (мол) - Оренбург (мол)
Строгино (мол) - Оренбург (мол): обзор матча 01 ноября 2024
Строгино (мол)
01.11.2024, пятница, 11:00
Россия. МФЛ, группа B, 9 тур
3 : 1
Завершен
Оренбург (мол)
22'
С. Гузюк
53'
С. Чехлов
90'
С. Гузюк
62'
Д. Миллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Строгино (мол) - Оренбург (мол)
ГОЛ! 3:1!
С. Гузюк
90'
Замена
А. Мирзоян
️️️️
Р. Торосян
90'
Замена
Н. Богатиков
️️️️
С. Чехлов
90'
88'
Замена
О. Леонидов
️️️️
Н. Косерик
84'
Замена
А. Бахыш-Заде
️️️️
О. Минатулаев
84'
Замена
И. Ерохин
️️️️
О. Минатулаев
Замена
Н. Панов
️️️️
Р. Хуранов
78'
72'
Замена
Д. Бикбулатов
️️️️
М. Федоров
66'
Желтая карточка
С. Зверев
Замена
М. Микаэлян
️️️️
Г. Чебану
65'
62'
ГОЛ! 2:1!
Д. Миллер
57'
Замена
Т. Ханнанов
️️️️
Т. Уразов
ГОЛ! 2:0!
С. Чехлов
Пас отдал
Н. Челышев
53'
46'
Замена
К. Тулинцев
️️️️
Я. Ражин
Желтая карточка
Р. Хуранов
31'
ГОЛ! 1:0!
С. Гузюк
Пас отдал
Н. Челышев
22'
Желтая карточка
Н. Челышев
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Строгино (мол)
31
Денис Драган
ВР
25
Алексей Мулдаров
ЦЗ
66
Константин Тарнолицкий
ЦЗ
80
Глеб Чебану
ПЗ
7
Рамиль Хуранов
ЛВ
7
Серафим Чехлов
ОП
5
Владислав Саушкин
ОП
29
Кирилл Кроль
ПВ
77
Роман Торосян
ПВ
15
Сергей Гузюк
ЦФ
19
Никита Челышев
ЦФ
Главный тренер
Альберт Саркисян
Оренбург (мол)
50
Егор Скичко
ВР
34
Семён Зверев
ВР
76
Павел Клинов
ЦЗ
68
Тимур Уразов
ЛВ
44
Ярослав Ражин
ОП
54
Николай Косерик
ОП
63
Омар Минатулаев
ЦП
94
Дмитрий Миллер
ЦП
75
Михаил Федоров
ПВ
17
Осман Минатулаев
ЦФ
82
Илья Всяких
ЦФ
Главный тренер
Владимир Волков
Строгино (мол)
16
Андрей Назар
ВР
69
Артур Мирзоян
ОП
17
Никита Дутышев
ЦП
10
Никита Богатиков
ЦП
13
Никита Панов
АП
24
Михаил Микаэлян
ЦФ
Оренбург (мол)
16
Николай Тюленев
ВР
42
Тамерлан Кузьменко
ЦЗ
83
Олег Леонидов
ЦЗ
15
Кирилл Тулинцев
ПЗ
86
Джаник Бикбулатов
ЛВ
97
Илья Ерохин
ОП
60
Айхан Бахыш-Заде
ПВ
45
Тимур Ханнанов
РФ
3-2-3-2
31
Драган
25
Мулдаров
66
Тарнолицкий
80
Чебану
7
Чехлов
5
Саушкин
7
Хуранов
29
Кроль
77
Торосян
19
Челышев
15
Гузюк
1-2-2-2-2
50
Скичко
76
Клинов
44
Ражин
54
Косерик
63
Минатулаев
94
Миллер
75
Федоров
68
Уразов
82
Всяких
17
Минатулаев
80
Чебану
24
Микаэлян
24
Микаэлян
80
Чебану
77
Торосян
69
Мирзоян
69
Мирзоян
77
Торосян
7
Хуранов
13
Панов
13
Панов
7
Хуранов
7
Чехлов
10
Богатиков
10
Богатиков
7
Чехлов
68
Уразов
45
Ханнанов
45
Ханнанов
68
Уразов
44
Ражин
15
Тулинцев
15
Тулинцев
44
Ражин
54
Косерик
83
Леонидов
83
Леонидов
54
Косерик
63
Минатулаев
97
Ерохин
97
Ерохин
63
Минатулаев
75
Федоров
86
Бикбулатов
86
Бикбулатов
75
Федоров
17
Минатулаев
60
Бахыш-Заде
60
Бахыш-Заде
17
Минатулаев
Остались в запасе
Строгино (мол)
Оренбург (мол)
16
Андрей Назар
ВР
17
Никита Дутышев
ЦП
Главный тренер
Альберт Саркисян
16
Николай Тюленев
ВР
42
Тамерлан Кузьменко
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Волков
Остались в запасе
16
Андрей Назар
ВР
17
Никита Дутышев
ЦП
Остались в запасе
16
Николай Тюленев
ВР
42
Тамерлан Кузьменко
ЦЗ
Главный тренер
Альберт Саркисян
Главный тренер
Владимир Волков
Статистика матча Строгино (мол) - Оренбург (мол)
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Строгино (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 2
08.11.2024
Строгино (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Строгино (мол)
3 : 1
01.11.2024
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Факел (мол)
3 : 0
25.10.2024
Строгино (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Строгино (мол)
1 : 2
18.10.2024
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 6 тур
Урал (мол)
1 : 5
04.10.2024
Строгино (мол)
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Оренбург (мол)
0 : 1
08.11.2024
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Строгино (мол)
3 : 1
01.11.2024
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 1
25.10.2024
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Мастер-Сатурн
1 : 3
18.10.2024
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 6 тур
Оренбург (мол)
2 : 0
04.10.2024
Балтика (мол)
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