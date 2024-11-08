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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Нижний Новгород (мол) - Строгино (мол)
Нижний Новгород (мол) - Строгино (мол): обзор матча 08 ноября 2024
Нижний Новгород (мол)
08.11.2024, пятница, 15:00
Россия. МФЛ, группа B, 10 тур
2 : 2
Завершен
Строгино (мол)
11'
Д. Чупрунов
76'
Н. Поляков
88'
С. Чехлов
89'
М. Микаэлян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нижний Новгород (мол) - Строгино (мол)
Желтая карточка
А. Ефремов
90'
89'
ГОЛ! 2:2!
М. Микаэлян
88'
ГОЛ! 2:1!
С. Чехлов
Желтая карточка
Д. Трифанов
79'
Замена
Е. Царьков
️️️️
Р. Осин
79'
Замена
И. Сухов
️️️️
И. Бреславцев
79'
ГОЛ! 2:0!
Н. Поляков
Пас отдал
С. Голубев
76'
Желтая карточка
Д. Заботкин
73'
Желтая карточка
Р. Осин
73'
73'
Замена
С. Чехлов
️️️️
Н. Богатиков
Замена
Н. Поляков
️️️️
Р. Биджилов
69'
68'
Желтая карточка
В. Саушкин
64'
Замена
Д. Драган
️️️️
А. Назар
Замена
Е. Груздев
️️️️
Е. Царьков
62'
Замена
Д. Трифанов
️️️️
М. Серов
62'
51'
Желтая карточка
Н. Богатиков
46'
Замена
М. Микаэлян
️️️️
Н. Челышев
46'
Замена
А. Мирзоян
️️️️
Г. Чебану
46'
Замена
Н. Панов
️️️️
К. Кроль
42'
Желтая карточка
Р. Хуранов
ГОЛ! 1:0!
Д. Чупрунов
Пас отдал
С. Голубев
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород (мол)
35
Константин Мелентьев
ВР
20
Александр Аржанов
ЦЗ
71
Арсений Ефремов
ЦЗ
38
Степан Голубев
ЦЗ
52
Максим Серов
ПЗ
4
Владислав Медвикус
ПЗ
11
Иван Бреславцев
ЦП
6
Дмитрий Заботкин
ЦП
7
Денис Чупрунов
ЦФ
19
Расул Биджилов
ЦФ
9
Роман Осин
ЦФ
Главный тренер
Александр Вингарт
Строгино (мол)
16
Андрей Назар
ВР
25
Алексей Мулдаров
ЦЗ
66
Константин Тарнолицкий
ЦЗ
80
Глеб Чебану
ПЗ
7
Рамиль Хуранов
ЛВ
5
Владислав Саушкин
ОП
10
Никита Богатиков
ЦП
29
Кирилл Кроль
ПВ
77
Роман Торосян
ПВ
15
Сергей Гузюк
ЦФ
19
Никита Челышев
ЦФ
Главный тренер
Альберт Саркисян
Нижний Новгород (мол)
1
Егор Желобов
ВР
95
Михаил Лаврентьев
ВР
3
Егор Григорьев
ПЗ
5
Егор Парамыгин
ПЗ
10
Егор Груздев
ЦП
25
Никита Калинин
ЦП
15
Илья Сухов
ЦП
11
Рафаэль Арзуманян
ЦФ
10
Никита Поляков
ЦФ
13
Егор Царьков
ЦФ
14
Даниил Трифанов
ЦФ
Строгино (мол)
31
Денис Драган
ВР
7
Серафим Чехлов
ОП
69
Артур Мирзоян
ОП
13
Никита Панов
АП
24
Михаил Микаэлян
ЦФ
3-2-2-3
35
Мелентьев
20
Аржанов
71
Ефремов
38
Голубев
52
Серов
4
Медвикус
11
Бреславцев
6
Заботкин
9
Осин
19
Биджилов
7
Чупрунов
3-1-1-3-2
16
Назар
80
Чебану
66
Тарнолицкий
25
Мулдаров
5
Саушкин
10
Богатиков
77
Торосян
29
Кроль
7
Хуранов
19
Челышев
15
Гузюк
Царьков
10
Груздев
10
Груздев
Царьков
11
Бреславцев
15
Сухов
15
Сухов
11
Бреславцев
19
Биджилов
10
Поляков
10
Поляков
19
Биджилов
9
Осин
13
Царьков
13
Царьков
9
Осин
52
Серов
14
Трифанов
14
Трифанов
52
Серов
16
Назар
31
Драган
31
Драган
16
Назар
10
Богатиков
7
Чехлов
7
Чехлов
10
Богатиков
80
Чебану
69
Мирзоян
69
Мирзоян
80
Чебану
29
Кроль
13
Панов
13
Панов
29
Кроль
19
Челышев
24
Микаэлян
24
Микаэлян
19
Челышев
Остались в запасе
Нижний Новгород (мол)
Строгино (мол)
1
Егор Желобов
ВР
11
Рафаэль Арзуманян
ЦФ
95
Михаил Лаврентьев
ВР
3
Егор Григорьев
ПЗ
5
Егор Парамыгин
ПЗ
25
Никита Калинин
ЦП
Главный тренер
Александр Вингарт
Главный тренер
Альберт Саркисян
Остались в запасе
1
Егор Желобов
ВР
11
Рафаэль Арзуманян
ЦФ
95
Михаил Лаврентьев
ВР
3
Егор Григорьев
ПЗ
5
Егор Парамыгин
ПЗ
25
Никита Калинин
ЦП
Остались в запасе
Главный тренер
Александр Вингарт
Главный тренер
Альберт Саркисян
Статистика матча Нижний Новгород (мол) - Строгино (мол)
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо Мх (мол)
0 : 0
20.11.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Урал (мол)
1 : 0
30.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Строгино (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 2
08.11.2024
Строгино (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Строгино (мол)
3 : 1
01.11.2024
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Факел (мол)
3 : 0
25.10.2024
Строгино (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Строгино (мол)
1 : 2
18.10.2024
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 6 тур
Урал (мол)
1 : 5
04.10.2024
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