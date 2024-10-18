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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Строгино (мол) - Ахмат (мол)
Строгино (мол) - Ахмат (мол): обзор матча 18 октября 2024
Строгино (мол)
18.10.2024, пятница, 15:00
Россия. МФЛ, группа B, 7 тур
1 : 2
Завершен
Ахмат (мол)
32'
Н. Челышев
45'
И. Гаибов
76'
М. Ирисханов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Строгино (мол) - Ахмат (мол)
Желтая карточка
С. Гузюк
87'
86'
Замена
И. Кошлатый
️️️️
Х. Азиев
Замена
Р. Хуранов
️️️️
М. Микаэлян
85'
82'
Желтая карточка
М. Ирисханов
78'
Желтая карточка
И. Чигаев
76'
ГОЛ! 1:2!
М. Ирисханов
Пас отдал
Х. Азиев
72'
Замена
А. Бибулатов
️️️️
Р. Чаадаев
72'
Замена
В. Бобрицкий
️️️️
А. Давлитгереев
65'
Желтая карточка
Д. Асланбеков
Замена
М. Микаэлян
️️️️
Д. Богатиков
62'
Замена
С. Гузюк
️️️️
Н. Панов
58'
45'
ГОЛ! 1:1!
И. Гаибов
Пас отдал
А. Давлитгереев
43'
Замена
М. Ирисханов
️️️️
Д. Турищев
41'
Замена
Б. Вацуев
️️️️
М. Межиев
34'
Замена
Д. Асланбеков
️️️️
А. Эльдиев
ГОЛ! 1:0!
Н. Челышев
32'
30'
Желтая карточка
А. Эльдиев
19'
Желтая карточка
Х. Азиев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Строгино (мол)
16
Андрей Назар
ВР
25
Алексей Мулдаров
ЦЗ
66
Константин Тарнолицкий
ЦЗ
63
Денис Богатиков
ПЗ
80
Глеб Чебану
ПЗ
5
Владислав Саушкин
ОП
13
Никита Панов
АП
29
Кирилл Кроль
ПВ
77
Роман Торосян
ПВ
19
Никита Челышев
ЦФ
26
Ваган Манукян
ЦФ
Главный тренер
Альберт Саркисян
Ахмат (мол)
24
Ислам Чигаев
ВР
52
Хабиб Азиев
ВР
76
Ахмед Эльдиев
ЛЗ
43
Магомед-Эми Саралиев
ЦЗ
32
Ильяс Гаибов
ПЗ
50
Мурад Муртазалиев
ЛВ
93
Изнаур Ташаев
ОП
39
Джабраил Тарамов
ЦП
66
Даниил Турищев
ЦП
7
Ахмед Давлитгереев
ПВ
81
Рахим Чаадаев
ПВ
Главный тренер
Иса Байтиев
Строгино (мол)
31
Денис Драган
ВР
5
Григорий Биссинг
ЦЗ
7
Рамиль Хуранов
ЛВ
69
Артур Мирзоян
ОП
17
Никита Дутышев
ЦП
15
Сергей Гузюк
ЦФ
24
Михаил Микаэлян
ЦФ
Ахмат (мол)
16
Аланбек Хангериев
ВР
67
Дени Асланбеков
ЦЗ
83
Адам Бибулатов
ЛВ
45
Владислав Бобрицкий
ОП
71
Муслим Межиев
ЦП
48
Магомед-Эми Ирисханов
ЦП
61
Булат Вацуев
ЦФ
73
Иван Кошлатый
ЦФ
4-1-3-2
16
Назар
63
Богатиков
25
Мулдаров
66
Тарнолицкий
80
Чебану
5
Саушкин
29
Кроль
13
Панов
77
Торосян
26
Манукян
19
Челышев
3-1-2-3
24
Чигаев
32
Гаибов
43
Саралиев
76
Эльдиев
93
Ташаев
39
Тарамов
66
Турищев
81
Чаадаев
7
Давлитгереев
50
Муртазалиев
13
Панов
15
Гузюк
15
Гузюк
13
Панов
Микаэлян
7
Хуранов
7
Хуранов
Микаэлян
63
Богатиков
24
Микаэлян
24
Микаэлян
63
Богатиков
Межиев
61
Вацуев
61
Вацуев
Межиев
76
Эльдиев
67
Асланбеков
67
Асланбеков
76
Эльдиев
71
Межиев
71
Межиев
7
Давлитгереев
45
Бобрицкий
45
Бобрицкий
7
Давлитгереев
66
Турищев
48
Ирисханов
48
Ирисханов
66
Турищев
81
Чаадаев
83
Бибулатов
83
Бибулатов
81
Чаадаев
52
Азиев
73
Кошлатый
73
Кошлатый
52
Азиев
Остались в запасе
Строгино (мол)
Ахмат (мол)
5
Григорий Биссинг
ЦЗ
31
Денис Драган
ВР
69
Артур Мирзоян
ОП
17
Никита Дутышев
ЦП
Главный тренер
Альберт Саркисян
16
Аланбек Хангериев
ВР
Главный тренер
Иса Байтиев
Остались в запасе
5
Григорий Биссинг
ЦЗ
31
Денис Драган
ВР
69
Артур Мирзоян
ОП
17
Никита Дутышев
ЦП
Остались в запасе
16
Аланбек Хангериев
ВР
Главный тренер
Альберт Саркисян
Главный тренер
Иса Байтиев
Статистика матча Строгино (мол) - Ахмат (мол)
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Строгино (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 2
08.11.2024
Строгино (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Строгино (мол)
3 : 1
01.11.2024
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Факел (мол)
3 : 0
25.10.2024
Строгино (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Строгино (мол)
1 : 2
18.10.2024
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 6 тур
Урал (мол)
1 : 5
04.10.2024
Строгино (мол)
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
21.11.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 29 тур
Факел (мол)
4 : 0
07.11.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ахмат (мол)
2 : 2
31.10.2025
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Ростов (мол)
5 : 0
24.10.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Балтика (мол)
1 : 0
17.10.2025
Ахмат (мол)
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