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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Факел (мол) - Строгино (мол)
Факел (мол) - Строгино (мол): обзор матча 25 октября 2024
Факел (мол)
25.10.2024, пятница, 15:00
Россия. МФЛ, группа B, 8 тур
3 : 0
Завершен
Строгино (мол)
41'
И. Васин
62'
Н. Паткович
64'
К. Симонов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Факел (мол) - Строгино (мол)
90'
Желтая карточка
В. Саушкин
89'
Замена
Н. Дутышев
️️️️
К. Кроль
85'
Замена
Н. Богатиков
️️️️
Н. Челышев
Замена
Д. Васильченко
️️️️
М. Свирин
83'
Замена
И. Стариков
️️️️
А. Горяинов
83'
Желтая карточка
А. Попов
80'
Замена
А. Попов
️️️️
А. Беляев
78'
Замена
П. Саласин
️️️️
И. Васин
78'
Желтая карточка
А. Беляев
76'
Замена
Д. Черноморец
️️️️
Д. Сеник
75'
Замена
А. Меркулов
️️️️
Н. Паткович
75'
Желтая карточка
Н. Паткович
70'
66'
Замена
М. Микаэлян
️️️️
С. Чехлов
Замена
А. Уваров
️️️️
К. Симонов
66'
ГОЛ! 3:0!
К. Симонов
64'
ГОЛ! 2:0!
Н. Паткович
Пас отдал
А. Беляев
62'
60'
Замена
С. Гузюк
️️️️
Н. Панов
60'
Замена
Р. Хуранов
️️️️
В. Манукян
57'
Желтая карточка
В. Манукян
46'
Замена
А. Мирзоян
️️️️
Г. Чебану
ГОЛ! 1:0!
И. Васин
Пас отдал
Д. Сеник
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел (мол)
62
Владислав Калиничев
ВР
22
Роман Ткачев
ЛЗ
25
Александр Беляев
ЦЗ
97
Роман Сизинцев
ЦЗ
95
Артем Горяинов
ЦП
61
Мартин Мезга
ЦП
94
Михаил Свирин
ЦП
96
Денис Сеник
ЦП
18
Кирилл Симонов
ЦП
9
Илья Васин
ЦП
66
Никита Паткович
ЦФ
Главный тренер
Алексей Ребко
Строгино (мол)
31
Денис Драган
ВР
25
Алексей Мулдаров
ЦЗ
35
Данила Сокол
ЦЗ
80
Глеб Чебану
ПЗ
7
Серафим Чехлов
ОП
5
Владислав Саушкин
ОП
13
Никита Панов
АП
77
Роман Торосян
ПВ
29
Кирилл Кроль
ПВ
19
Никита Челышев
ЦФ
26
Ваган Манукян
ЦФ
Главный тренер
Альберт Саркисян
Факел (мол)
16
Игорь Кочетов
ВР
79
Артем Шестопалов
ВР
80
Денис Черноморец
ЦЗ
2
Иван Стариков
ЦЗ
57
Андрей Меркулов
ЛВ
70
Артем Попов
ЦП
26
Руслан Плаксин
ЦП
91
Андрей Уваров
ПВ
76
Петр Саласин
ЦФ
40
Даниил Васильченко
ЦФ
Строгино (мол)
16
Андрей Назар
ВР
7
Рамиль Хуранов
ЛВ
69
Артур Мирзоян
ОП
17
Никита Дутышев
ЦП
10
Никита Богатиков
ЦП
24
Михаил Микаэлян
ЦФ
15
Сергей Гузюк
ЦФ
3-5-1-1
62
Калиничев
22
Ткачев
97
Сизинцев
25
Беляев
94
Свирин
96
Сеник
18
Симонов
9
Васин
61
Мезга
95
Горяинов
66
Паткович
3-2-3-2
31
Драган
80
Чебану
35
Сокол
25
Мулдаров
7
Чехлов
5
Саушкин
29
Кроль
13
Панов
77
Торосян
26
Манукян
19
Челышев
9
Васин
76
Саласин
76
Саласин
9
Васин
96
Сеник
80
Черноморец
80
Черноморец
96
Сеник
95
Горяинов
2
Стариков
2
Стариков
95
Горяинов
25
Беляев
70
Попов
70
Попов
25
Беляев
94
Свирин
40
Васильченко
40
Васильченко
94
Свирин
66
Паткович
57
Меркулов
57
Меркулов
66
Паткович
18
Симонов
91
Уваров
91
Уваров
18
Симонов
80
Чебану
69
Мирзоян
69
Мирзоян
80
Чебану
29
Кроль
17
Дутышев
17
Дутышев
29
Кроль
26
Манукян
7
Хуранов
7
Хуранов
26
Манукян
19
Челышев
10
Богатиков
10
Богатиков
19
Челышев
7
Чехлов
24
Микаэлян
24
Микаэлян
7
Чехлов
13
Панов
15
Гузюк
15
Гузюк
13
Панов
Остались в запасе
Факел (мол)
Строгино (мол)
16
Игорь Кочетов
ВР
79
Артем Шестопалов
ВР
26
Руслан Плаксин
ЦП
Главный тренер
Алексей Ребко
16
Андрей Назар
ВР
Главный тренер
Альберт Саркисян
Остались в запасе
16
Игорь Кочетов
ВР
79
Артем Шестопалов
ВР
26
Руслан Плаксин
ЦП
Остались в запасе
16
Андрей Назар
ВР
Главный тренер
Алексей Ребко
Главный тренер
Альберт Саркисян
Статистика матча Факел (мол) - Строгино (мол)
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Урал (мол)
2 : 3
20.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Родина (мол)
5 : 1
16.10.2026
Факел (мол)
Строгино (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 2
08.11.2024
Строгино (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Строгино (мол)
3 : 1
01.11.2024
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Факел (мол)
3 : 0
25.10.2024
Строгино (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Строгино (мол)
1 : 2
18.10.2024
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 6 тур
Урал (мол)
1 : 5
04.10.2024
Строгино (мол)
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