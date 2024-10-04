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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Урал (мол) - Строгино (мол)
Урал (мол) - Строгино (мол): обзор матча 04 октября 2024
Урал (мол)
04.10.2024, пятница, 11:00
Россия. МФЛ, группа B, 6 тур
1 : 5
Завершен
Строгино (мол)
25'
И. Макаревич
12'
В. Саушкин
15'
Н. Челышев
21'
К. Кроль
74'
Н. Панов
77'
Р. Хуранов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Урал (мол) - Строгино (мол)
90'
Желтая карточка
А. Мирзоян
90'
Желтая карточка
Н. Богатиков
Красная карточка
Л. Ханов
90'
Вторая желтая
И. Бугаев
90'
Замена
Р. Хайнецкий
️️️️
В. Зенин
84'
81'
Замена
А. Мирзоян
️️️️
Г. Чебану
78'
Замена
Н. Богатиков
️️️️
Н. Панов
77'
ГОЛ! 1:5!
Р. Хуранов
75'
Замена
Н. Дутышев
️️️️
Н. Челышев
74'
ГОЛ! 1:4!
Н. Панов
Пас отдал
Н. Челышев
Желтая карточка
И. Бугаев
67'
Замена
И. Бугаев
️️️️
Э. Гараев
64'
Замена
И. Рыжков
️️️️
И. Макаревич
61'
Вторая желтая
Р. Жуков
58'
46'
Замена
М. Микаэлян
️️️️
К. Кроль
Желтая карточка
П. Сатучин
32'
Желтая карточка
В. Зенин
28'
27'
Желтая карточка
С. Чехлов
ГОЛ! 1:3!
И. Макаревич
25'
Желтая карточка
Р. Жуков
23'
21'
ГОЛ! 0:3!
К. Кроль
Пас отдал
Р. Хуранов
15'
ГОЛ! 0:2!
Н. Челышев
12'
ГОЛ! 0:1!
В. Саушкин
Пас отдал
К. Кроль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал (мол)
1
Вячеслав Шатаев
ВР
69
Артем Фотин
ЦЗ
78
Валерий Кузнецов
ЦЗ
97
Эмиль Гараев
ЦЗ
53
Даниил Зарубин
ЦЗ
62
Павел Сатучин
ПЗ
89
Владислав Зенин
ЦП
74
Дмитрий Киселев
АП
12
Иван Макаревич
АП
48
Родион Жуков
ЦФ
49
Линар Ханов
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галимов
Строгино (мол)
16
Андрей Назар
ВР
66
Константин Тарнолицкий
ЦЗ
4
Даниил Плющенко
ЦЗ
80
Глеб Чебану
ПЗ
7
Рамиль Хуранов
ЛВ
7
Серафим Чехлов
ОП
5
Владислав Саушкин
ОП
13
Никита Панов
АП
77
Роман Торосян
ПВ
29
Кирилл Кроль
ПВ
19
Никита Челышев
ЦФ
Главный тренер
Альберт Саркисян
Урал (мол)
66
Максим Марков
ВР
92
Иван Рыжков
ЛЗ
83
Радмир Хайнецкий
ЦЗ
28
Никита Казанцев
ЦЗ
90
Данил Брынкин
ПЗ
87
Илья Бугаев
ПЗ
96
Егор Брозовский
ОП
37
Виталий Бондарев
АП
Строгино (мол)
31
Денис Драган
ВР
69
Артур Мирзоян
ОП
17
Никита Дутышев
ЦП
10
Никита Богатиков
ЦП
24
Михаил Микаэлян
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Шатаев
78
Кузнецов
97
Гараев
53
Зарубин
69
Фотин
62
Сатучин
89
Зенин
12
Макаревич
74
Киселев
49
Ханов
48
Жуков
3-2-3-2
16
Назар
80
Чебану
4
Плющенко
66
Тарнолицкий
7
Чехлов
5
Саушкин
29
Кроль
13
Панов
7
Хуранов
19
Челышев
77
Торосян
97
Гараев
87
Бугаев
87
Бугаев
97
Гараев
89
Зенин
83
Хайнецкий
83
Хайнецкий
89
Зенин
12
Макаревич
92
Рыжков
92
Рыжков
12
Макаревич
80
Чебану
69
Мирзоян
69
Мирзоян
80
Чебану
19
Челышев
17
Дутышев
17
Дутышев
19
Челышев
29
Кроль
24
Микаэлян
24
Микаэлян
29
Кроль
13
Панов
10
Богатиков
10
Богатиков
13
Панов
Остались в запасе
Урал (мол)
Строгино (мол)
96
Егор Брозовский
ОП
37
Виталий Бондарев
АП
90
Данил Брынкин
ПЗ
28
Никита Казанцев
ЦЗ
66
Максим Марков
ВР
Главный тренер
Михаил Галимов
31
Денис Драган
ВР
Главный тренер
Альберт Саркисян
Остались в запасе
96
Егор Брозовский
ОП
37
Виталий Бондарев
АП
90
Данил Брынкин
ПЗ
28
Никита Казанцев
ЦЗ
66
Максим Марков
ВР
Остались в запасе
31
Денис Драган
ВР
Главный тренер
Михаил Галимов
Главный тренер
Альберт Саркисян
Статистика матча Урал (мол) - Строгино (мол)
4
3
3
Красные карточки
3
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Урал (мол)
2 : 3
20.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Урал (мол)
1 : 0
30.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Алмаз-Антей
3 : 0
23.10.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Строгино (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 2
08.11.2024
Строгино (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Строгино (мол)
3 : 1
01.11.2024
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Факел (мол)
3 : 0
25.10.2024
Строгино (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Строгино (мол)
1 : 2
18.10.2024
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 6 тур
Урал (мол)
1 : 5
04.10.2024
Строгино (мол)
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