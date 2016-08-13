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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Томь (мол) - Уфа (мол)
Томь (мол) - Уфа (мол): обзор матча 13 августа 2016
Томь (мол)
13.08.2016, суббота, 11:00
Россия. Молодежное первенство, 3 тур
4 : 1
Завершен
Уфа (мол)
29'
А. Соболев
71'
Д. Большунов
83'
А. Зорин
86'
А. Соболев
61'
Р. Зарипов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь (мол) - Уфа (мол)
Замена
М. Рыков
️️️️
Д. Большунов
90'
+1
Замена
Р. Файзулин
️️️️
Д. Осипов
90'
+1
Замена
Д. Баблюк
️️️️
Д. Сасин
90'
+1
88'
Замена
Р. Юсупов
️️️️
Д. Емельянов
ГОЛ! 4:1!
А. Соболев
86'
ГОЛ! 3:1!
А. Зорин
83'
Желтая карточка
А. Митерев
81'
Желтая карточка
А. Зорин
76'
75'
Замена
И. Блинников
️️️️
В. Виденеев
ГОЛ! 2:1!
Д. Большунов
71'
Замена
А. Зорин
️️️️
А. Макурин
70'
63'
Замена
М. Криворог
️️️️
А. Надеев
Желтая карточка
А. Мелихов
61'
61'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Зарипов
Замена
А. Науменко
️️️️
П. Кудряшов
59'
ГОЛ! 1:0!
А. Соболев
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь (мол)
42
Александр Мелихов
ВР
54
Александр Букачев
ЦЗ
84
Антон Митерев
ЦЗ
32
Дмитрий Осипов
ЦЗ
70
Максим Антух
ЦП
21
Антон Макурин
ЦП
98
Никита Гвинейский
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
97
Даниил Большунов
АП
29
Павел Кудряшов
ПВ
7
Александр Соболев
ЦФ
Уфа (мол)
77
Михаил Бородько
ВР
57
Руслан Хазиев
ЦЗ
75
Артем Надеев
ЦЗ
69
Никита Попов
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
72
Валентин Виденеев
ЦП
94
Азат Валиахметов
ЦП
63
Радмир Зарипов
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
77
Денис Зизенков
ЦФ
Главный тренер
Альберт Лукманов
Томь (мол)
63
Никита Зубчихин
ВР
49
Дмитрий Баблюк
ЦЗ
69
Марк Карымов
ЦЗ
41
Андрей Зорин
ЦП
94
Александр Науменко
ЦП
80
Ренат Файзулин
ЦП
45
Андрей Огарев
ЦП
39
Максим Рыков
ЦФ
Уфа (мол)
53
Глеб Ефимов
ВР
95
Дмитрий Ташбулатов
ЦЗ
51
Марк Криворог
ЦП
96
Ренат Юсупов
ЦП
66
Илья Блинников
ЦФ
90
Вячеслав Журавлев
ЦФ
3-3-3-1
42
Мелихов
54
Букачев
84
Митерев
32
Осипов
70
Антух
21
Макурин
98
Гвинейский
77
Сасин
97
Большунов
29
Кудряшов
7
Соболев
3-2-4-1
77
Бородько
69
Попов
25
Филин
78
Дивеев
57
Хазиев
75
Надеев
94
Валиахметов
63
Зарипов
99
Емельянов
72
Виденеев
77
Зизенков
21
Макурин
41
Зорин
41
Зорин
21
Макурин
29
Кудряшов
94
Науменко
94
Науменко
29
Кудряшов
77
Сасин
49
Баблюк
49
Баблюк
77
Сасин
32
Осипов
80
Файзулин
80
Файзулин
32
Осипов
97
Большунов
39
Рыков
39
Рыков
97
Большунов
75
Надеев
51
Криворог
51
Криворог
75
Надеев
72
Виденеев
66
Блинников
66
Блинников
72
Виденеев
99
Емельянов
96
Юсупов
96
Юсупов
99
Емельянов
Остались в запасе
Томь (мол)
Уфа (мол)
45
Андрей Огарев
ЦП
63
Никита Зубчихин
ВР
69
Марк Карымов
ЦЗ
95
Дмитрий Ташбулатов
ЦЗ
90
Вячеслав Журавлев
ЦФ
53
Глеб Ефимов
ВР
Главный тренер
Альберт Лукманов
Остались в запасе
45
Андрей Огарев
ЦП
63
Никита Зубчихин
ВР
69
Марк Карымов
ЦЗ
Остались в запасе
95
Дмитрий Ташбулатов
ЦЗ
90
Вячеслав Журавлев
ЦФ
53
Глеб Ефимов
ВР
Главный тренер
Альберт Лукманов
Статистика матча Томь (мол) - Уфа (мол)
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 10 тур
Уфа (мол)
0 : 5
20.05.2022
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 9 тур
Мастер-Сатурн
1 : 5
13.05.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 8 тур
Уфа (мол)
0 : 1
05.05.2022
Химки (мол)
Россия. М-лига, 7 тур
Ахмат (мол)
4 : 1
29.04.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 6 тур
Уфа (мол)
0 : 0
21.04.2022
Краснодар (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Бутан
(Красноярск)
Стадион:
ЦДСО "Томь"
Новости команд
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Томь (мол)
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