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    Гендиректор «Уфы»: «Не удивлен, что Дивеевым интересуется лондонский «Арсенал»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подтвердил информацию об интересе лондонского «Арсенала» к 18-летнему защитнику молодежной команды Игорю Дивееву.

    «Я не удивлен, что европейские клубы, в том числе «Арсенал», проявляют к нему интерес.

    Дивеев – молодой футболист, который еще развивается. У него есть определенные качества, нуждающиеся в развитии. Ему пока рано думать об «Арсенале» или каком-то другом клубе.

    Цель Игоря – закрепиться в «Уфе», а потом уехать. Мы видим, что он готов присоединиться к нам на этом уровне.

    Покинет ли Дивеев Россию до 20 лет? Никогда не говори никогда. В футболе возможно все», – сказал Газизов.

    Источник: Tribalfootball

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    10.09.2018 17:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 10 сентября 2018, 18:20

      Парню так мозги "прополощат",что другого шанса уехать в Англию может и не быть.

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