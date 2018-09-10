Гендиректор «Уфы»: «Не удивлен, что Дивеевым интересуется лондонский «Арсенал»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подтвердил информацию об интересе лондонского «Арсенала» к 18-летнему защитнику молодежной команды Игорю Дивееву.

«Я не удивлен, что европейские клубы, в том числе «Арсенал», проявляют к нему интерес.

Дивеев – молодой футболист, который еще развивается. У него есть определенные качества, нуждающиеся в развитии. Ему пока рано думать об «Арсенале» или каком-то другом клубе.

Цель Игоря – закрепиться в «Уфе», а потом уехать. Мы видим, что он готов присоединиться к нам на этом уровне.

Покинет ли Дивеев Россию до 20 лет? Никогда не говори никогда. В футболе возможно все», – сказал Газизов.