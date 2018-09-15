Молодежное первенство. ЦСКА забил семь безответных голов «Уфе»

Состоялся матч седьмого тура первенства молодежных команд РПЛ между «Уфой» и ЦСКА. Армейцы забили в ворота соперника семь мячей, в то время как уфимцы не смогли отличиться ни разу.

Москвичи лидируют в турнирной таблице. Башкиры идут последними.

Молодежное первенство РПЛ. 7-й тур

Уфа – ЦСКА (Москва) – 0:7 (0:5)

Голы: 0:1 – Янов, 23; 0:2 – Пухов, 28; 0:3 – Тикнизян, 34; 0:4 – Жиронкин, 41; 0:5 – Янов, 44; 0:6 – Олейников, 55; 0:7 – Пухов, 58.

Календарь молодежного первенства РПЛ

Турнирная таблица молодежного первенства РПЛ