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  • Молодежное первенство. ЦСКА забил семь безответных голов «Уфе»

Молодежное первенство. ЦСКА забил семь безответных голов «Уфе»

15 сентября 2018, 10:59
9

Состоялся матч седьмого тура первенства молодежных команд РПЛ между «Уфой» и ЦСКА. Армейцы забили в ворота соперника семь мячей, в то время как уфимцы не смогли отличиться ни разу.

Москвичи лидируют в турнирной таблице. Башкиры идут последними.

Молодежное первенство РПЛ. 7-й тур

Уфа – ЦСКА (Москва) – 0:7 (0:5)

Голы: 0:1 – Янов, 23; 0:2 – Пухов, 28; 0:3 – Тикнизян, 34; 0:4 – Жиронкин, 41; 0:5 – Янов, 44; 0:6 – Олейников, 55; 0:7 – Пухов, 58.

Календарь молодежного первенства РПЛ

Турнирная таблица молодежного первенства РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Россия. Молодежное первенство Уфа Уфа (мол) ЦСКА ЦСКА (мол)
Комментарии (9)
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Mirex_CSKA
1536999485
Нееплохо)
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fosterwow
1537000412
))
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RUSARM
1537002142
Попали под копыта табуна!!! Вот бы и основа проскакала так же!!
Ответить
vladimir-7
1537002256
Молодцы, армейцы! Приятно видеть такой счет и положение команды в турнирной таблице.
Ответить
Igor Belousov
1537002829
этот состав в лч
Ответить
Serjio82
1537003131
молодцы!
Ответить
prezent2017
1537003838
Как Семак ушел, Уфа пала ниже плинтуса. Тренера нужно хорошего!
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vovan55
1537006604
ну что скажешь, молодцы...теперь слово за взрослыми
Ответить
Derzkiy1
1537009955
надеюсь основные команды так же сыграют
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