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    Молодежное первенство. ЦСКА забил семь безответных голов «Уфе»

    Состоялся матч седьмого тура первенства молодежных команд РПЛ между «Уфой» и ЦСКА. Армейцы забили в ворота соперника семь мячей, в то время как уфимцы не смогли отличиться ни разу.

    Москвичи лидируют в турнирной таблице. Башкиры идут последними.

    Молодежное первенство РПЛ. 7-й тур

    Уфа – ЦСКА (Москва) – 0:7 (0:5)

    Голы: 0:1 – Янов, 23; 0:2 – Пухов, 28; 0:3 – Тикнизян, 34; 0:4 – Жиронкин, 41; 0:5 – Янов, 44; 0:6 – Олейников, 55; 0:7 – Пухов, 58.

    Календарь молодежного первенства РПЛ

    Турнирная таблица молодежного первенства РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.09.2018 10:59
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 15 сентября 2018, 14:12

      надеюсь основные команды так же сыграют

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +840

      vovan55 15 сентября 2018, 13:16

      ну что скажешь, молодцы...теперь слово за взрослыми

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 15 сентября 2018, 12:30

      Как Семак ушел, Уфа пала ниже плинтуса. Тренера нужно хорошего!

      2
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      Рейтинг: +818

      Serjio82 15 сентября 2018, 12:18

      молодцы!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 15 сентября 2018, 12:13

      этот состав в лч

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 15 сентября 2018, 12:04

      Молодцы, армейцы! Приятно видеть такой счет и положение команды
      в турнирной таблице.

      2
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      Рейтинг: +658

      RUSARM 15 сентября 2018, 12:02

      Попали под копыта табуна!!! Вот бы и основа проскакала так же!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +108

      fosterwow 15 сентября 2018, 11:33

      ))

      0
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      Рейтинг: +307

      Mirex_CSKA 15 сентября 2018, 11:18

      Нееплохо)

      3
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