Молодежное первенство. «Уфа» разгромила «Спартак», набрав первые очки в сезоне

В матче 14-го тура молодежного первенства России «Спартак» на выезде крупно проиграл «Уфе» – 0:3.

Красно-белые занимают второе место в турнирной таблице, имея на своем счету 29 очков. Для уфимцев это первые три балла в сезоне, они располагаются на последней строчке.

До этой игры «Уфа» забила два гола и пропустила 52.

Россия. Молодежное первенство. 14-й тур

Уфа (мол.) – Спартак (мол.) – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Круговой, 32; 2:0 – Власов, 49; 3:0 – Журавлев, 69 (с пенальти).

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Турнирная таблица молодежного первенства