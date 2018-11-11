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    Молодежное первенство. «Уфа» разгромила «Спартак», набрав первые очки в сезоне

    В матче 14-го тура молодежного первенства России «Спартак» на выезде крупно проиграл «Уфе» – 0:3.

    Красно-белые занимают второе место в турнирной таблице, имея на своем счету 29 очков. Для уфимцев это первые три балла в сезоне, они располагаются на последней строчке.

    До этой игры «Уфа» забила два гола и пропустила 52.

    Россия. Молодежное первенство. 14-й тур

    Уфа (мол.) – Спартак (мол.) – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Круговой, 32; 2:0 – Власов, 49; 3:0 – Журавлев, 69 (с пенальти).

    Календарь молодежного первенства

    Турнирная таблица молодежного первенства

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.11.2018 10:42
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +762

      sprint5 11 ноября 2018, 21:20

      старостин с небес патронташ все видит кто команду разваливает

      0
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      Рейтинг: +3438

      violator20 11 ноября 2018, 21:17

      Чистый договорняк. Команда, которая до этого забила 2 мяча за все игры и пропускала в среднем 3 за игру вдруг выигрывает у далеко не слабой молодежки Спартака 3-0!!!

      0
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 11 ноября 2018, 14:46

      Сомненья гложут мою душу...

      0
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      Рейтинг: +966

      Харченко 11 ноября 2018, 12:44

      Значит взрослая "Уфа" сегодня проиграет.

      0
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 11 ноября 2018, 12:06

      у кого то ставка прошла

      1
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 11 ноября 2018, 12:01

      Конечно о договорняке речи нет.За 13 туров забили два мяча а пропустили сразу 52, а тут три сухих отгрузили второму месту. "Усилили игроки второй команды", "ранний матч", "мороз" и даже Глазго Рейджерс нашлись в оправдание. Нам на земле туфту такую втереть можно, но братья Старостины все с небес видят...Позорище.

      3
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      Рейтинг: +41

      Dark_13 > Патронташ 11 ноября 2018, 12:17

      Там в состав человек 10 из Уфа-2, а эти пешком ходили и ничего сделать не смогли и 3 банки в сетке

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +762

      sprint5 11 ноября 2018, 11:34

      уфимская команда была по возрасту моложе остальных а сейчас ее усилили игроки выступавшие во второй команде от этого и результат

      0
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      Рейтинг: +3782

      anatolich72 11 ноября 2018, 11:26

      Очень странный итоговый счет !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      2
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 11 ноября 2018, 11:04

      Всем все понятно с этим матчем!!!

      4
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 11 ноября 2018, 10:47

      Кошмар!
      Таких откровенных договорняков давненько не было!

      3
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      Рейтинг: +5072

      Т34 > Томь вперёд 11 ноября 2018, 11:42

      Какой договорняк и ради чего он Спартаку идущему на втором месте. Тут несколько отрицательных факторов. Тяжелая игра с "Глазго Рейнджерс" (2:1) в четверг, перелет в Уфу, ранний матч и 12-градусный мороз. Уфимцы к замороженному полю сумели адаптироваться лучше и у них не было всех тех нагрузок, какие получила молодежка Спартака за эти дни. Конечно, я не оправдываю поражение от аутсайдера, но о договорняке не может быть и речи.

      1
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      Рейтинг: +473

      Файдаэн > Томь вперёд 11 ноября 2018, 11:58

      О чем можно было договариваться? Судьба молодёжки Уфы полностью зависит от того, удержится ли основа в Премьер-Лиге.

      2
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      Рейтинг: +6913

      батог > Т34 11 ноября 2018, 12:54

      + измайлов поставил на "Уфу".

      0
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