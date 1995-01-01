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    «Уфа» – «Химки» – самый результативный матч в истории молодежного первенства России. В игре забили 13 голов

    В матче восьмого тура Молодeжного первенства России «Уфа» обыграла «Химки» со счeтом 7:6.

    13 голов в одной игре – это рекорд результативности для вышеуказанного турнира.

    «Уфа» и «Химки» превзошли достижение «Алании» и «Спартака», которые 9 мая 2010 года забили 12 мячей на двоих. Тогда москвичи разгромили соперника со счетом 10:2.

    Молодeжное первенство России проводится с 2008 года после реорганизации Первенства дублирующих составов.

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    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Сегодня, 12:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1077

      Muboraksho 1 час назад

      Ну теперь очередь за основной команды из Уфы... Давно не было голов так много. Удачи!!!!

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