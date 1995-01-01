«Уфа» – «Химки» – самый результативный матч в истории молодежного первенства России. В игре забили 13 голов

В матче восьмого тура Молодeжного первенства России «Уфа» обыграла «Химки» со счeтом 7:6.

13 голов в одной игре – это рекорд результативности для вышеуказанного турнира.

«Уфа» и «Химки» превзошли достижение «Алании» и «Спартака», которые 9 мая 2010 года забили 12 мячей на двоих. Тогда москвичи разгромили соперника со счетом 10:2.

Молодeжное первенство России проводится с 2008 года после реорганизации Первенства дублирующих составов.