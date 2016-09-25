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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Рубин (мол) - Томь (мол)
Рубин (мол) - Томь (мол): обзор матча 25 сентября 2016
Рубин (мол)
25.09.2016, воскресенье, 18:00
Россия. Молодежное первенство, 8 тур
0 : 3
Завершен
Томь (мол)
2'
П. Кудряшов
49'
Д. Сасин
86'
А. Соболев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин (мол) - Томь (мол)
90'
+2
Замена
Д. Осипов
️️️️
Н. Гвинейский
Желтая карточка
А. Джалилов
90'
Красная карточка
С. Доронин
90'
87'
Замена
Д. Баблюк
️️️️
Е. Чернышов
86'
ГОЛ! 0:3!
А. Соболев
79'
Замена
А. Огарев
️️️️
Д. Большунов
74'
Замена
А. Науменко
️️️️
Д. Сасин
Замена
А. Кузнецов
️️️️
И. Сафеев
74'
Замена
А. Ковалик
️️️️
Н. Кулалаев
60'
Замена
М. Яковлев
️️️️
А. Алукаев
55'
49'
ГОЛ! 0:2!
Д. Сасин
46'
Замена
Р. Салахутдинов
️️️️
А. Зорин
46'
Замена
А. Макурин
️️️️
К. Погребняк
Желтая карточка
Д. Гиниятуллин
4'
2'
ГОЛ! 0:1!
П. Кудряшов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин (мол)
1
Тимур Акмурзин
ВР
97
Сергей Доронин
ЦЗ
81
Ильнур Сафеев
ЦЗ
40
Данис Гиниятуллин
ЦЗ
82
Никита Михайлов
ЦЗ
97
Никита Голдобин
ЛВ
51
Никита Кулалаев
ЦП
21
Георгий Махатадзе
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
87
Артур Алукаев
ЦФ
56
Геворг Арутюнян
ЦФ
Главный тренер
Андрей Ситчихин
Томь (мол)
42
Александр Мелихов
ВР
71
Егор Чернышов
ЦЗ
54
Александр Букачев
ЦЗ
69
Марк Карымов
ЦЗ
85
Давид Яблонски
ЦЗ
41
Андрей Зорин
ЦП
98
Никита Гвинейский
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
97
Даниил Большунов
АП
29
Павел Кудряшов
ПВ
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
Рубин (мол)
1
Егор Тушев
ВР
32
Анатолий Бренделев
ЦЗ
83
Александр Кузнецов
ЦЗ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
8
Адиль Мухаметзянов
ОП
84
Андрей Миронов
ЦП
11
Алмаз Шарафеев
ЦП
11
Даниил Макеев
ЦФ
62
Артур Ковалик
ЦФ
Томь (мол)
63
Никита Зубчихин
ВР
49
Дмитрий Баблюк
ЦЗ
32
Дмитрий Осипов
ЦЗ
84
Антон Митерев
ЦЗ
94
Александр Науменко
ЦП
45
Андрей Огарев
ЦП
65
Руслан Салахутдинов
ЦП
21
Антон Макурин
ЦП
7
Александр Соболев
ЦФ
4-2-2-2
1
Акмурзин
97
Доронин
40
Гиниятуллин
82
Михайлов
81
Сафеев
51
Кулалаев
21
Махатадзе
97
Голдобин
10
Джалилов
56
Арутюнян
87
Алукаев
4-2-3-1
42
Мелихов
54
Букачев
69
Карымов
85
Яблонски
71
Чернышов
41
Зорин
98
Гвинейский
29
Кудряшов
97
Большунов
77
Сасин
9
Погребняк
87
Алукаев
18
Яковлев
18
Яковлев
87
Алукаев
81
Сафеев
83
Кузнецов
83
Кузнецов
81
Сафеев
51
Кулалаев
62
Ковалик
62
Ковалик
51
Кулалаев
77
Сасин
94
Науменко
94
Науменко
77
Сасин
97
Большунов
45
Огарев
45
Огарев
97
Большунов
71
Чернышов
49
Баблюк
49
Баблюк
71
Чернышов
98
Гвинейский
32
Осипов
32
Осипов
98
Гвинейский
41
Зорин
65
Салахутдинов
65
Салахутдинов
41
Зорин
9
Погребняк
21
Макурин
21
Макурин
9
Погребняк
9
Погребняк
7
Соболев
7
Соболев
9
Погребняк
Остались в запасе
Рубин (мол)
Томь (мол)
8
Адиль Мухаметзянов
ОП
84
Андрей Миронов
ЦП
11
Даниил Макеев
ЦФ
11
Алмаз Шарафеев
ЦП
32
Анатолий Бренделев
ЦЗ
1
Егор Тушев
ВР
Главный тренер
Андрей Ситчихин
63
Никита Зубчихин
ВР
84
Антон Митерев
ЦЗ
Остались в запасе
8
Адиль Мухаметзянов
ОП
84
Андрей Миронов
ЦП
11
Даниил Макеев
ЦФ
11
Алмаз Шарафеев
ЦП
32
Анатолий Бренделев
ЦЗ
1
Егор Тушев
ВР
Остались в запасе
63
Никита Зубчихин
ВР
84
Антон Митерев
ЦЗ
Главный тренер
Андрей Ситчихин
Статистика матча Рубин (мол) - Томь (мол)
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Буховец
(Димитровград)
Стадион:
Рубин
Новости команд
Все
Рубин (мол)
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«Рубин» купил защитника сборной Черногории
2023.07.04 10:59
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2022.06.28 18:16
1
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2022.06.13 14:25
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2021.02.22 11:40
Защитник Фомин, потерявший два литра крови после матча с «молодежкой» «Спартака», вернулся в расположение «Рубина»
2019.11.20 14:53
1
«Рубин» купил защитника сборной Черногории
2023.07.04 10:59
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
2022.06.28 18:16
1
Защитник Зотов покинул «Рубин»
2022.06.13 14:25
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
2021.02.22 11:40
Защитник Фомин, потерявший два литра крови после матча с «молодежкой» «Спартака», вернулся в расположение «Рубина»
2019.11.20 14:53
1
Молодежное первенство. «Краснодар» разгромил «Томь»
2017.05.21 11:59
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2017.05.17 11:58
Молодежное первенство. «Терек» в гостях оказался сильнее «Томи»
2017.05.13 16:52
1
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2017.05.05 15:52
3
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2017.04.30 12:51
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