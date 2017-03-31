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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Арсенал Т (мол) - Томь (мол)
Арсенал Т (мол) - Томь (мол): обзор матча 31 марта 2017
Арсенал Т (мол)
31.03.2017, пятница, 13:00
Россия. Молодежное первенство, 21 тур
1 : 1
Завершен
Томь (мол)
48'
Н. Мельников
11'
М. Антух
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал Т (мол) - Томь (мол)
85'
Замена
Д. Лаев
️️️️
Д. Кононенко
Замена
К. Чернов
️️️️
Д. Доронин
83'
Замена
И. Веприков
️️️️
Д. Максумов
80'
Желтая карточка
А. Потапов
79'
Замена
Р. Изотов
️️️️
Н. Мельников
76'
Замена
А. Потапов
️️️️
Н. Голуб
72'
71'
Замена
Н. Зарубин
️️️️
В. Лысков
Желтая карточка
А. Рукас
68'
64'
Желтая карточка
В. Лысков
55'
Замена
Д. Кононенко
️️️️
М. Рыков
54'
Желтая карточка
М. Рыков
ГОЛ! 1:1!
Н. Мельников
48'
Замена
А. Мингазов
️️️️
И. Клементьев
46'
Замена
К. Меркотан
️️️️
Г. Аджоев
46'
Желтая карточка
Г. Аджоев
45'
+1
35'
Желтая карточка
М. Карымов
34'
Желтая карточка
А. Огарев
Желтая карточка
Д. Доронин
25'
11'
ГОЛ! 0:1!
М. Антух
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал Т (мол)
36
Михаил Левашов
ВР
40
Павел Борисов
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
26
Илья Клементьев
ЦЗ
17
Джамшед Максумов
ЛВ
19
Дмитрий Доронин
ОП
5
Александр Осипов
ОП
20
Ярослав Ивакин
ПВ
11
Никита Мельников
ЦФ
21
Никита Голуб
ЦФ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Томь (мол)
31
Константин Олифиренко
ВР
49
Дмитрий Баблюк
ЦЗ
69
Марк Карымов
ЦЗ
45
Андрей Огарев
ЦП
41
Андрей Зорин
ЦП
56
Владимир Лысков
ЦП
57
Кирилл Ильин
ЦП
70
Максим Антух
ЦП
80
Ренат Файзулин
ЦП
39
Максим Рыков
ЦФ
77
Константин Антипов
ЦФ
Арсенал Т (мол)
35
Никита Макеев
ВР
10
Максим Жумабеков
ЛЗ
56
Борис Самойлов
ЦЗ
67
Александр Цогоев
ЦЗ
63
Кирилл Меркотан
ЦЗ
27
Артем Мингазов
ОП
48
Роман Пекулов
ЦП
42
Ацамаз Торчинов
ЦП
59
Кирилл Чернов
ЦП
33
Игорь Веприков
ЦП
88
Андрей Потапов
ЦП
9
Роман Изотов
ЦФ
Томь (мол)
63
Никита Зубчихин
ВР
61
Николай Рыбин
ЦЗ
58
Николай Зарубин
ЦП
64
Марк Борисов
ЦП
54
Дмитрий Лаев
ЦФ
59
Даниил Кононенко
ЦФ
55
Денис Фомченко
ЦФ
3-2-2-3
36
Левашов
40
Борисов
6
Рукас
26
Клементьев
19
Доронин
5
Осипов
17
Максумов
20
Ивакин
17
Аджоев
21
Голуб
11
Мельников
2-5-1-2
31
Олифиренко
49
Баблюк
69
Карымов
41
Зорин
57
Ильин
70
Антух
80
Файзулин
56
Лысков
45
Огарев
77
Антипов
39
Рыков
19
Доронин
59
Чернов
59
Чернов
19
Доронин
17
Максумов
33
Веприков
33
Веприков
17
Максумов
11
Мельников
9
Изотов
9
Изотов
11
Мельников
21
Голуб
88
Потапов
88
Потапов
21
Голуб
26
Клементьев
27
Мингазов
27
Мингазов
26
Клементьев
17
Аджоев
63
Меркотан
63
Меркотан
17
Аджоев
Кононенко
54
Лаев
54
Лаев
Кононенко
56
Лысков
58
Зарубин
58
Зарубин
56
Лысков
39
Рыков
59
Кононенко
59
Кононенко
39
Рыков
Остались в запасе
Арсенал Т (мол)
Томь (мол)
56
Борис Самойлов
ЦЗ
48
Роман Пекулов
ЦП
10
Максим Жумабеков
ЛЗ
42
Ацамаз Торчинов
ЦП
67
Александр Цогоев
ЦЗ
35
Никита Макеев
ВР
61
Николай Рыбин
ЦЗ
64
Марк Борисов
ЦП
55
Денис Фомченко
ЦФ
63
Никита Зубчихин
ВР
Остались в запасе
56
Борис Самойлов
ЦЗ
48
Роман Пекулов
ЦП
10
Максим Жумабеков
ЛЗ
42
Ацамаз Торчинов
ЦП
67
Александр Цогоев
ЦЗ
35
Никита Макеев
ВР
Остались в запасе
61
Николай Рыбин
ЦЗ
64
Марк Борисов
ЦП
55
Денис Фомченко
ЦФ
63
Никита Зубчихин
ВР
Статистика матча Арсенал Т (мол) - Томь (мол)
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 10 тур
Уфа (мол)
0 : 5
20.05.2022
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 9 тур
Арсенал Т (мол)
2 : 2
13.05.2022
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. М-лига, 8 тур
Нижний Новгород (мол)
3 : 1
06.05.2022
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 7 тур
Арсенал Т (мол)
2 : 2
29.04.2022
Строгино (мол)
Россия. М-лига, 6 тур
Урал (мол)
1 : 2
22.04.2022
Арсенал Т (мол)
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Матвеев
(Иваново)
Стадион:
ДЮСШ "Арсенал"
Новости команд
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Арсенал Т (мол)
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