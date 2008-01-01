Молодежное первенство. «Краснодар» дома проиграл «Арсеналу» со счетом 0:4 и идет на 13 месте

В 11 туре первенства молодежных команд клубов РПЛ «Краснодар» встретился с «Арсеналом». Туляки в первом тайме забили четыре мяча и в итоге крупно победили.

Южане в турнирной таблице идут на 13 месте. «Арсенал» занимает третью строчку, а лидирует в первенстве «Динамо».

Молодежное первенство РПЛ. 11-й тур

Краснодар (мол.) – Арсенал (мол.) – 0:4 (0:4)

Голы: 0:1 – Мусаев, 5 (с пенальти); 0:2 – Куль, 27; 0:3 – Хлусевич, 32; 0:4 – Гарастюк, 37.

Календарь молодежного первенства РПЛ

Турнирная таблица молодежного первенства РПЛ