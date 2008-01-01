Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: футболист или порноактер?
    Тест: футболист или порноактер?
    2 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    3 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?

    Молодежное первенство. «Краснодар» дома проиграл «Арсеналу» со счетом 0:4 и идет на 13 месте

    В 11 туре первенства молодежных команд клубов РПЛ «Краснодар» встретился с «Арсеналом». Туляки в первом тайме забили четыре мяча и в итоге крупно победили.

    Южане в турнирной таблице идут на 13 месте. «Арсенал» занимает третью строчку, а лидирует в первенстве «Динамо».

    Молодежное первенство РПЛ. 11-й тур

    Краснодар (мол.) – Арсенал (мол.) – 0:4 (0:4)

    Голы: 0:1 – Мусаев, 5 (с пенальти); 0:2 – Куль, 27; 0:3 – Хлусевич, 32; 0:4 – Гарастюк, 37.

    Календарь молодежного первенства РПЛ

    Турнирная таблица молодежного первенства РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:25
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +321

      kazak161 25 минут назад

      Нет смысла молодежку обсуждать, здесь ни кто не выигрывает и не проигрывает!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +597

      juvseriy 44 минуты назад

      Лучшая молодежка России... Хмм

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79350
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73807
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru