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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Нижний Новгород (мол) - Арсенал Т (мол)
Нижний Новгород (мол) - Арсенал Т (мол): обзор матча 06 мая 2022
Нижний Новгород (мол)
06.05.2022, пятница, 13:00
Россия. М-лига, группа 2, 8 тур
3 : 1
Завершен
Арсенал Т (мол)
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Матчи команд
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, Финал
Нижний Новгород (мол)
- : -
29.11.2026
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо Мх (мол)
0 : 0
20.11.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Урал (мол)
1 : 0
30.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 10 тур
Уфа (мол)
0 : 5
20.05.2022
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 9 тур
Арсенал Т (мол)
2 : 2
13.05.2022
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. М-лига, 8 тур
Нижний Новгород (мол)
3 : 1
06.05.2022
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 7 тур
Арсенал Т (мол)
2 : 2
29.04.2022
Строгино (мол)
Россия. М-лига, 6 тур
Урал (мол)
1 : 2
22.04.2022
Арсенал Т (мол)
Информация о матче
Стадион:
ДЮСШ "Арсенал"
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Нижний Новгород (мол)
Арсенал Т (мол)
Экс-игрок молодежки «Пари НН» рассказал, сколько зарабатывал на договорняках
2025.01.07 15:30
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Игрок, пожизненно отстраненный за договорняки, рассказал о бонусах за пенальти и удаления
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2025.01.07 12:58
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2024.12.27 21:30
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В КДК объяснили разницу в сроках наказаний за договорняки для игроков молодежки «Пари НН»
2024.12.27 16:19
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Экс-игрок молодежки «Пари НН» рассказал, сколько зарабатывал на договорняках
2025.01.07 15:30
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Игрок, пожизненно отстраненный за договорняки, рассказал о бонусах за пенальти и удаления
2025.01.07 14:18
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Отстраненный пожизненно российский футболист рассказал об ощущениях от сдачи матчей
2025.01.07 12:58
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«Пари НН» отреагировал на дисквалификации игроков молодежной команды за договорняки
2024.12.27 21:30
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В КДК объяснили разницу в сроках наказаний за договорняки для игроков молодежки «Пари НН»
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2021.03.17 13:30
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Молодежное первенство. «Краснодар» дома проиграл «Арсеналу» со счетом 0:4 и идет на 13 месте
2019.09.29 15:25
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Молодежка «Арсенала» забила 7 голов «Ростову», одержав самую крупную победу в своей истории
2019.07.28 13:37
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