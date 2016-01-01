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    Молодежка «Арсенала» забила 7 голов «Ростову», одержав самую крупную победу в своей истории

    «Арсенал» одержал разгромную победу над «Ростовом» во встрече третьего тура молодежного первенства.

    Туляки забили ростовчанам семь безответных голов. Отличились Даниил Хлусевич (дважды), Тамерлан Мусаев, Георгий Сулаквелидзе, Тимур Лобанов (дважды) и Даниил Ерофеев.

    Эта победа стала самой крупной в истории молодежки «Арсенала».

    Тульская команда набрала шесть очков и занимает пятое место в турнирной таблице.

    Россия. Молодежное первенство. 3-й тур

    Арсенал Т (мол.) – Ростов (мол.) – 7:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Хлусевич, 29; 2:0 – Мусаев, 36; 3:0 – Сулаквелидзе, 59; 4:0 – Хлусевич, 75; 5:0 – Лобанов, 78; 6:0 – Ерофеев, 82; 7:0 – Лобанов, 90+2.

    Календарь молодежного первенства

    Турнирная таблица молодежного первенства

    Источник: Бомбардир.ру

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